Neuer Coach, aber kein neuer Umbruch

Von: Jörg Moll

Ulrich Sauer © -

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat einen neuen kaufmännischen Leiter. Der neue Trainer wird noch gesucht.

Offenbach – Eine Verstärkung für die Geschäftsstelle hat Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach mit Ulrich Sauer als neuem kaufmännischen Leiter an Land gezogen. Die Besetzung einer deutlich brisanteren Planstelle wird derzeit vorbereitet. „Wir sind am Thema Trainer dran“, bestätigt OFC-Geschäftsführer Matthias Georg. Allerdings werde man sich bei der Wahl die nötige Zeit lassen. Was auch damit zusammenhängt, dass die Klubgremien und auch Georg mit der Arbeit von Interimscoach Alfred Kaminski, der in zwei Spielen ohne Niederlage vier Punkte holte, zufrieden sind. „Alfred wird Freitag auf der Bank sitzen“, betonte Georg mit Blick auf die Partie gegen Astoria Walldorf (19 Uhr): „Er macht seine Aufgabe gut.“

Der neue Trainer müsse sich auch mit den Vorgaben des Klubs identifizieren. Eine davon lautet, dass es „weder im Winter noch im Sommer einen erneuten großen Umbruch geben wird“, betont Georg. Zudem soll künftig noch mehr das Potenzial des eigenen Leistungszentrums genutzt werden. Aktuell trainieren bereits jede Woche zwei, drei Akteure aus den U-Mannschaften der Kickers bei den Profis mit.

Auf der Geschäftsstelle ersetzt Ulrich Sauer zum einen den Ende Juli ausgeschiedenen kaufmännischen Leiter Andreas Mohr. Zum anderen wird der 39-Jährige, der Sportmanagement studiert hat und zuletzt in einem Aschaffenburger Steuerbüro arbeitete, auch Aufgaben des im Oktober gehenden Buchhalters Fabian Huver übernehmen. Der OFC habe sich in diesem Bereich personell verschlankt, so Georg. Der Geschäftsführer übernimmt weitere Tätigkeiten, etwa jene, die der frühere Teammanager Bernd Winter ausführte. Zum Team gehören weiterhin Marketing-Chef Sebastian Kunkel, Elo Hammer (Ticketing/Marketing) und Geschäftsstellenleiter Thomas Adler.

Terminiert ist das Achtelfinalspiel im Hessenpokal. Der OFC tritt am Mittwoch, 2. November (19.30 Uhr), beim Hessenliga-Dritten Türk Gücü Friedberg an. „Das ist sicherlich das härteste Los im Topf“, meinte Georg. jm