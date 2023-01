OFC: Noch mehr Anteile für die strategischen Partner

Von: Christian Düncher

Bald zu fünft? Die OFC-Vereinsführung mit Schatzmeister Thomas Zahn, Präsident Joachim Wagner sowie den Vizepräsidenten Peter Roth und Jörg Briel (von links). F: hübner © -

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach plant den Verkauf von vier Prozent der Profi GmbH und will einen zusätzlichen Vizepräsidenten wählen lassen

Offenbach – Joachim Wagner hört die Gerüchteküche angesichts dieser Gemengelage bereits brodeln. Jakob Lemmer nach Dresden verkauft, Törles Knöll ziehen gelassen und nun plant der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach auch noch den Verkauf weiterer Anteile der Profi GmbH. Das geht aus der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung (27. Februar, 19 Uhr, VIP-Raum des Stadion) hervor.

Da stellt sich die Frage, ob finanzielle Sorgen den OFC zu diesem Schritt zwingen. Von Zwang will der Präsident der Kickers jedoch nicht reden. Das klinge nach Notstand und der liege nicht vor, betonte Wagner.

Klar sei aber, dass es Sinn eines Unternehmens (und ein solches ist die OFC GmbH) sei, Geld zu verdienen oder zumindest keine negativen Erträge zu generieren, sagte der Kickers-Boss. In der Regionalliga sei das für einen Verein wie den OFC „aufgrund der kostspieligen Infrastruktur schwierig. Daher sind wir immer abhängig von starken Gesellschaftern. Und da muss man stets überlegen, wie das am besten strukturiert wird“.

Drei Gesellschafter hat die OFC GmbH: den OFC e.V. als Hauptgesellschafter und zwei strategische Partner („Kickers Freunde GmbH & Co. KG“, „Bündnis Kickers GmbH“) denen jeweils zu gleichen Teilen 38,7 Prozent der GmbH gehören. Insgesamt darf der OFC maximal 49,9 Prozent veräußern. 11,2 stehen also noch zur Verfügung. Und von denen sollen vier an die strategischen Partner gehen. Die Mitglieder müssen aber erst zustimmen und sollen daher vorab bei einer Veranstaltung informiert werden (9. Februar, 19 Uhr, VIP-Raum im Stadion). „Sie haben das Recht, zuerst die Details zu erfahren. Wir werden es den Mitgliedern gegenüber begründen und ich denke, dass es verständlich sein wird. Wir sind der Meinung, uns breiter aufstellen zu müssen.“ Das gilt auch für die angedachte Wahl eines zusätzlichen, dritten Vizepräsidenten, dessen Name der OFC noch für sich behält. Beides habe allerdings nichts miteinander zu tun, stellte Wagner klar. „Bei uns kauft sich keiner rein.“ Die strategischen Partner haben ohnehin jeweils einen Sitz im Aufsichtsrat der GmbH.

Die strategischen Partner hatten 2019 zunächst 24,5 Prozent der Anteile für rund 1,9 Millionen Euro erworben. „Wir sind nun drei Jahre weiter und von dem Weg überzeugt. Ziel ist es weiter, die wirtschaftliche Basis zu stärken.“ Zum Beispiel durch das Veräußern weiterer Anteile. Von einem Ausverkauf könne aber keine Rede sein. Inhaltlich habe sich durch den Rückkauf der Anteile, die die Sparda-Bank Hessen und Ex-Präsident Dr. Frank Ruhl besaßen, „kaum was verändert“, so der OFC-Boss. „Wir haben zusätzlich 3,5 Prozent Anteile verkauft.“

Im geplanten „Vorratsbeschluss für eine spätere, gegebenenfalls notwendige Veräußerung von weiteren Anteilen an der OFC GmbH (höchstens 7,2 Prozent) an die bereits engagierten strategischen Partner für einen Zeitraum von höchsten drei Jahren“ sieht Wagner kein Problem. Dies solle lediglich eine Option für den Fall der Fälle sein und den Handlungsspielraum vergrößern. „Aktuell ist nicht geplant, mehr als vier Prozent der Anteile zu verkaufen.“

