OFC: Nuber, das Offenbacher Aufstiegssymbol

Von: Holger Appel

Ende der 1960er Jahre. Hermann Nuber (links) bejubelt mit Lothar Weschke vor der proppenvollen Stehtribüne einen Treffer gegen Tennis Borussia Berlin. © privat

Kickers Offenbach trauert um seinen populärsten Fußballer: Hermann Nuber.

Offenbach – Hermann Nuber ist der populärste Fußballer, den Kickers Offenbach in seiner 121-jährigen Geschichte je hatte. Das Idol des Vereins. Denkt man an ihn, denkt man an die besseren Zeiten des OFC. Am 12. Dezember ist der „eiserne Hermann“ im Alter von 87 Jahren gestorben. Rund um die Trauerfeier am Mittwoch, 18 Uhr, im Stadion auf dem Bieberer Berg veröffentlichen wir eine Serie um die Karriere von Nuber, der von der Jugend bis zu seinem Abschied 1971 nur für einen Verein spielte: für den OFC. Anschließend war er Trainer mit einem besonderen Auge für Talente.

Anfang der 1960er Jahre. Hermann Nuber (links) in einer Partie gegen den VfR Mannheim. © op-Archiv

Im Juni 1968 zogen die Kickers im dritten Anlauf vor Bayer Leverkusen erstmals in die Bundesliga ein. 1966 und 1967 waren sie in der Aufstiegsrunde an Klubs wie Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen gescheitert, 1963 bei der Gründung der deutschen Eliteliga hatte sie der DFB trotz erbrachter Qualifikation außen vor gelassen. Auch bei der Aufstockung auf 18 Vereine im Jahr 1965 hatten sie vergeblich versucht, sich in die Bundesliga zu kämpfen.

„Deshalb sah es Fußball-Offenbach als eine Art Gottesurteil an, dass man es nun endlich geschafft hatte. Die Aufstiegsnacht am Bieberer Berg nach dem 2:0 gegen TuS Neuendorf war wild und ausgelassen. Morgens musste die Stadtreinigung aktiv werden, denn im Überschwang hatten Fans die Straßenschilder der Bieberer Straße fast überall mit „Hermann-Nuber-Allee überklebt – gekonnt gemacht, genaue Größe, gut gedruckt. “, berichtete unser ehemaliger Sportchef Erich Müller im Buch „Als Morlock noch den Mondschein traf“. Nubers zurückhaltender Kommentar gegenüber den Berichterstattern unserer Zeitung am Tag des Triumphs: „Das war ja mal was Neues. Klingt ja ganz gut.“ Auf die – jetzt nach seinem Tod vielleicht wieder aktuelle – Frage, ob womöglich später eine Straße (oder statt Tribüne sogar das Stadion) nach ihm benannt wird, sprang damals Nubers Vater in die Bresche. „Wir sind einfache Leute, wir wollen das nicht!“

Der im vergangenen Jahr gestorbene Erich Müller hatte zum Aufstieg 1968 noch gesagt: „In der Figur Hermann Nuber sahen die Anhänger das Aufstiegssymbol. Und zwar völlig zurecht. Die Kickers hatten damals in Kurt Schreiner einen super Trainer und eine klasse Mannschaft, aber Hermann stach als Spielführer noch heraus.“ 1968 landete Nuber bei der Wahl zum Fußballer des Jahres hinter Franz Beckenbauer auf Platz zwei. Das sagt alles über den Stellenwert des technisch guten und kampfstarken Offenbacher Leitwolfs in diesen Jahren, der als verlängerter Arm des Trainers auf dem Feld galt. „Seine Bedeutung für den OFC ist in der gleichen Kategorie anzusiedeln wie die von Fritz Walter für den 1. FC Kaiserslautern oder die von Uwe Seeler für den Hamburger SV“, versicherte Nubers ehemaliger Teamkollege Siggi Gast kurz nach dessen Tod.

Die Offenbacher Aufstiegsmannschaft 1968. Von links: Hermann Nuber, Rudi Wimmer, Alfred Resenberg, Ferdinand Heidkamp, Egon Schmitt, Gerd Becker, Lothar Weschke, Dieter Fern, Roland Weida, Willi Rodekurth und Josef Weilbächer. © op-archiv

Nuber stieg mit den Kickers in der Saison 1968/69 gemeinsam mit Altmeister 1. FC Nürnberg wieder ab (28:40 Punkte, 42:59 Toren. Seine erste Bundesliga-Partie hatte er am ersten Spieltag beim 1:2 in Köln absolviert, seinen ersten von fünf Treffern bei 34 Einsätzen am dritten Spieltag beim 1:1 nach 0:1-Rückstand gegen Alemannia Aachen (88. Minute) erzielt. „Dramatisches Spiel am Bieberer Berg – Nuber rettet goldenen Punkt“, titelte unser Redakteur Arthur Kohlberger und stellte die rhetorische Frage: „Was wären die Offenbacher nur ohne ihren Hermann Nuber“? Der Kapitän selbst sagte nach seinem Treffer, den er im Fallen erzielt hatte. „Na, das war doch überlegt eingeschossen. Aber so ein 1:1 kurz vor Ende ist immer glücklich.“

Doch es reicht am Saisonende nicht trotz zehn Saisonsiegen. Nubers kritische Analyse nach Auf- und sofortigem Abstieg im Buch zum 100-jährigen Vereinsbestehen 2001: „Wir waren die billigen Aufsteiger. Nach den Aufstiegsspielen wurde viel Geld für Zugänge verpulvert, die es nicht wert waren.“ Nach dem Abstieg erklärte Nuber seinen Rücktritt.

Nur einmal war er zuvor in seiner langen Karriere vom Platz gestellt worden, obwohl er „kein Kind von Traurigkeit war“, wie Erich Müller stets erwähnte. Die Kickers lagen im Oktober 1966 zuhause gegen Hessen Kassel 1:4 zurück, Nuber traf doppelt – 3:4. Dann verwies ihn Schiedsrichter Epersberger wegen eines angeblichen Foulspiels gegen Liebig des Feldes. Fassungslosigkeit und Stille im Stadion und auf dem Platz. „Wenn mich ein Schiedsrichter zurecht rausstellt, dann kann man nichts machen, aber so...“, haderte Nuber nach seiner ungewollten Premiere. „Liebig wollte dem Schiedsrichter signalisieren, dass es wirklich nichts war, aber Kassels Torwart Loweg zerrte ihn weg“, versicherte er. Es blieb beim Platzverweis und beim 4:3 für die Gäste. Der OFC beendete die Saison 1966/67 trotz gleich zweier Niederlagen gegen den Tabellenachten aus Kassel auf Platz eins. Den Aufstieg schafften sie trotzdem erst zwei Jahre später.

» Morgen lesen Sie: Nubers Rücktritt vom Rücktritt, der Beginn der Trainerlaufbahn und sein besonderer Blick für Talente

