OFC: Nuber-Trauerfeier soll „in großer Stille und Würde“ stattfinden

Von: Christian Düncher

„Nur der OFC“: Die im Alter von 87 Jahren verstorbene Vereins-Ikone Hermann Nuber spielte nie für einen anderen Klub. © Christian Klein

Zu Ehren von Kickers Offenbachs verstorbener Vereins-Legende Hermann Nuber findet am 18. Januar eine Trauerfeier im Stadion Bieberer Berg statt. Der OFC bittet darum, dabei einige Verhaltensregeln zu beachten.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben weitere Details zur Trauerfeier für die im Alter von 87 Jahren verstorbene Vereins-Ikone Hermann Nuber bekannt gegeben. Die Veranstaltung am 18. Januar (18 Uhr) findet zwar im Stadion Bieberer Berg statt, das soll jedoch nicht zu fan-typischem Verhalten animieren. In einer Mitteilung bat der Klub unter anderem darum, „dass es keine lautstarken Sympathiebekundungen gibt und die Trauerfeier in großer Stille und Würde abgehalten wird“.

Joachim Wagner, Präsident des OFC, betont: „Es muss uns allen bewusst sein, dass es sich am Mittwoch um einen ganz besonderen Anlass auf dem Bieberer Berg handelt.“

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Im Sinne der Angehörigen bitten wir alle Trauergäste, von Blumen, Kranzspenden und Beileidsbekundungen jeglicher Art abzusehen.“ An den Tribünenzugängen werden Kondolenzbücher ausgelegt. Dort können sich die Besucher eintragen. Die Stadiontore werden ab 17 Uhr geöffnet sein. Die Haupttribüne kann von beiden Seiten betreten werden, um allen Besuchern einen guten Blick auf das Rednerpult auf dem Spielfeld zu ermöglichen, teilten die Kickers mit. Vor, während und nach der Trauerfeier werden im Stadionbereich keine Speisen und Getränke ausgegeben. Zudem werden die Besucher gebeten, nach der Feier, das Stadion ruhig und zügig zu verlassen.

Noch zu Lebzeiten hatte der „Eiserne Hermann“ den Wunsch geäußert, von Blumen- und Kranzspenden abzusehen und stattdessen einen Geldbetrag an die Tafel Offenbach oder den Malteser Hilfsdienst zu spenden. Hierzu wurde bei der Sparkasse Offenbach ein Konto eingerichtet (Kennwort: Tafel oder Malteser, IBAN: DE96 5055 0020 0107 1106 74, BIC: HELADEF1OFF).

