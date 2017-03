OFC-Präsident Spahn wird Sicherheitschef der FIFA

Zürich - Helmut Spahn wird mit Stichtag 2. Mai Sicherheitschef des Fußball-Weltverbandes FIFA. Das bestätigte der Präsident des Viertligisten Kickers Offenbach heute unserer Zeitung.

Der 56-Jährige hat auf diesem Gebiet reichhaltige Erfahrung: Spahn war unter anderem für die Sicherheit der WM 2006 in Deutschland zuständig. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Für mich schließt sich ein Kreis. Erst war ich Sicherheitschef der WM 2006 und beim Deutschen Fußball-Bund, dann in Katar und nun die FIFA. Das wird sicher spannend“, sagte Spahn. In Katar, das die WM 2022 ausrichten wird, leitete er zuletzt eine Sicherheitsfirma. Bei der FIFA folgt Spahn auf Ralf Mutschke, der den Weltverband Ende vergangenen Jahres nach vier Jahren im Amt verlassen hatte. „Der Posten hat keine Auswirkungen auf das Amt beim OFC“, sagte uns Spahn auf Nachfrage. (sid/dr)