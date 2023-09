„Tiefstes Vertrauen“ in Neidhart und Hock

OFC Klubchef Joachim Wagner stärkt sportlich Verantwortliche / „War klar, dass es holpert“

Unzufrieden mit der Situation, aber über jeden Zweifel erhaben: Trainer Christian Neidhart und Sportgeschäftsführer Christian Hock dürfen sich der Rückendeckung des Vorstandes sicher sein.

Der schwache Saisonstart hat am Vertrauen in die Qualitäten der sportlichen Führung nichts verändert. OFC-Präsident Joachim Wagner ist überzeugt, „gute Leute“ zu haben. Auch von Aktionismus in Sachen Nachverpflichtungen hält er nichts.

Offenbach – Sieben Punkte aus sechs Spielen in der Fußball-Regionalliga Südwest – eine Bilanz, die bei den ewig ambitionierten Offenbacher Kickers erfahrungsgemäß schnell aus dem Bieberer Berg einen brodelnden Vulkan werden lässt. Vergangene Saison etwa hatte Trainer Alexander Schmidt aus acht Spielen elf Zähler geholt – und war schnell Geschichte.

Wie aber geht der OFC dieses Mal mit dem sehr mäßigen Start um? „Die Situation ist eine ganz andere“, betont Joachim Wagner: „Wir haben keine Diskussion über Trainer und Sportlichen Leiter.“

Der Präsident und Aufsichtsratsboss der Kickers, unter dessen Ägide der Klub seit 2019 fünf Geschäftsführer und acht Trainer beschäftigte, spricht Christian Hock und Christian Neidhart das Vertrauen aus. „Ich finde es gut, wie beide an die Sache rangehen“, betont er: „Ich habe tiefstes Vertrauen in die handelnden Akteure. Und es bringt nichts, ständig alles und jeden infrage zu stellen.“ Wagner ist überzeugt, „gute Leute zu haben. Neidhart hatte in Meppen, Essen und auch in Mannheim Erfolg – warum sollte er das nicht bei uns können?“ Auch Hocks Arbeit lobt er. „Ich sehe nicht ansatzweise einen Grund für Veränderungen.“ Dass Hock wegen der verpassten Verpflichtung eines weiteren Stürmers etwa in Fanforen kritisch gesehen wird, lässt ihn kalt. „Wir hatten einige Spieler, mit denen wir vertraglich komplett durch waren“, sagt Wagner. Jüngstes Beispiel: Andrew Wooten (34), Mittelstürmer von Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster, wäre gerne zu den Kickers gewechselt. Der Transfer zerschlug sich aber, weil Münster nicht wie gewünscht Jona Niemiec (21) von Fortuna Düsseldorf verpflichten konnte, weil der nach Simon Zollers Absage (er ging zum FC St. Pauli) nicht wechseln durfte. Eine Verstärkung mit arbeitslosen Profis, die noch möglich ist, will Wagner nicht ausschließen. Finanziell sei das denkbar. Doch er unterstützt den Ansatz der sportlich Verantwortlichen. „Es muss Sinn machen. Einfach nur einen Neuen zu holen – dieser Aktionismus hat uns genügend Geld gekostet.“

Halle holt OFC-Streikprofi Zieleniecki Lange hat es nicht gedauert, bis es sich bewahrheitete: Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Sebastian Zieleniecki (28) als Zugang vermeldet. Der Abwehrspieler hatte sich trotz Vertrages bis Sommer 2025 in Streik begeben, um den Regionalligisten Kickers Offenbach zu verlassen. Der OFC hatte zähneknirschend der Trennung zugestimmt. In Halle trifft Zieleniecki auf die früheren Offenbacher Thomas Sobotzik (Sportlicher Leiter), Sreto Ristic (Trainer) und Spielmacher Tunay Deniz. jm

Wagners Umdenken könnte auf einen Paradigmenwechsel schließen. Schließlich waren er und seine Mitstreiter im Präsidium zuletzt nicht dafür bekannt, allzu viel Geduld aufzubringen. „Ich kann nur appellieren an alle, Vertrauen zu schenken“, betont er nun. Als „klasse Signal“ erachtet er dahingehend den geplanten Fanmarsch am Samstag vor der Partie gegen den Bahlinger SC (14 Uhr). „Das ist eine tolle Sache, die Szene Offenbach macht da einen tollen Job“, lobt er die Idee, von der Innenstadt zum Berg zu laufen, um Flagge zu zeigen für den OFC.

Dass viel Luft nach oben ist, ist Wagner nicht entgangen. „Mir war klar, dass es holpert. Aber was mir nicht gefällt, ist die Art und Weise, wie wir in Aalen und bei Schott Mainz gespielt haben, das war vollkommen unterirdisch.“ Da, so Wagner, müsse sich jeder Spieler selbst fragen, ob das der Anspruch für sich selbst sein könne. Dass der Kader Qualität habe, sei in den Partien gegen die Stuttgarter Kickers (0:1), Eintracht Frankfurt II (3:2) und vor allem bei 1899 Hoffenheim II (2:1) sichtbar gewesen. „Es gilt“, fordert Wagner, „Konstanz in die Leistung zu bringen.“

