OFC: Deutliche Reaktion reicht nur zu einem Punkt

Von: Christian Düncher

Bitterer Moment: Offenbachs Torwart David Richter verletzt sich in dieser Situation am Knöchel. Sein Vertreter Maximilian Engl kam in der 58. Minute und machte seine Sache gut. © Hübner

Kickers Offenbach zeigt eine Reaktion auf die peinliche Pleite in Fulda, kommt aber auch im vierten Spiel in Folge in der Regionalliga Südwest nicht zum Sieg. Beim 1:1 bei Astoria Walldorf verletzt sich zudem Torwart David Richter.

Walldorf – Ein anderes Gesicht seiner Mannschaft hatte Ersan Parlatan, Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, vor der Partie beim FC Astoria Walldorf versprochen. Und ein anderes Gesicht hat der OFC durchaus gezeigt, zudem zwei Rückschläge weggesteckt. Am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1 (1:1). Das vierte sieglose Spiel in Folge - jeweils gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte.

„Das war zu wenig“, sagte Mittelfeldspieler Björn Jopek, „aber wir haben eine deutliche Reaktion gezeigt, auch wenn sich das im Ergebnis nicht wiederspielgelt.“ Sein Trainer sah es ähnlich: „Ich kann den Jungs nicht absprechen, dass sie alles versucht hätten. Wir waren nach der Pause feldüberlegen und hatten drei, vier gute Chancen. Aber aktuell schaffen wir es nicht, diese in Tore umzumünzen.“

Parlatan reagierte auf die blamable Vorstellung in Fulda (1:3) mit drei personellen Wechseln und einer Systemumstellung. Anstelle von Jakob Zitzelsberger, Almin Mesanovic und Lucas Hermes (alle auf der Bank) begannen Philipp Hosiner, Dejan Bozic sowie der nach einem Muskelfaserriss wieder genesene Ronny Marcos. Letzterer bildete den linken Teil der Vierer-Abwehrkette, zu der die Kickers zurückkehrten. Dominik Wanner (Schlag aufs Knie) und Maximilian Rossmann (nach Erkältung noch nicht fit) fehlten erneut, zudem fiel Jost Mairose (Adduktorenprobleme) aus.

Den OFC-Spielern war das Bemühen anzumerken, sich rehabilitieren zu wollen. Es war aber auch eine gewisse Verunsicherung zu spüren. Die erste Chance hatten dennoch die Kickers. Vincent Moreno setzte sich rechts stark durch und passte von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr. Der Ball wurde aber geblockt (5.). Wenig später hatte der OFC eine Konterchance, spielte diese jedoch nicht gut aus.

Auf der Gegenseite machte es Walldorf besser und kam durch eine Kombination seiner zwei besten Torschützen zum 1:0. Marcel Carl (8) ließ zu Niklas Antlitz prallen, der völlig frei vor David Richter keine Probleme hatte, seinen 13. Saisontreffer zu erzielen.

Ein Schock für die Kickers? Keineswegs. Im direkten Gegenzug glich der OFC bereits aus. Bozic verlängerte einen langen Ball per Kopf. Astoria-Torwart Idjakovic und ein Abwehrspieler waren sich nicht einig. Garcia spritzte dazwischen und schob den Ball in das leere Tor - 1:1 (11.). Der Linksaußen war nicht nur aufgrund dieser Szene einer der auffälligsten Offenbacher und knüpfte an die gute Leistung an, die er bereits in Fulda gezeigt hatte.

Fast hätte der OFC sogar direkt nachgelegt, aber Idjakovic lenkte einen Schuss von Mike Feigenspan stark um den Pfosten (12.). Insgesamt blieb jedoch vieles Stückwerk. Astoria Walldorf versteckte sich keineswegs, Richter wurde aber selten geprüft. Und der OFC? Forderte einmal Elfmeter, als Marcos im Strafraum gerempelt wurde (28.).

Die zweite Hälfte begann wie der erste: mit einer Offenbacher Chance (Idjakovic hätte bei Jopeks Schuss fast gepatzt) und einem Rückschlag. Nach einer Ecke knickte Richter bei der Landung mit dem Fuß um und musste gestützt den Platz verlassen. Für ihn kam Maximilian Engl zu seinem dritten Saisoneinsatz und macht seine Sache gut.

Die Kickers waren danach dem 2:1 näher als Walldorf. Garcia zwang Idjakovic zu einer Glanzparade (63.). Kurz darauf forderte der OFC Handelfmeter. Vergebens. In der 80. Minute war es erneut Garcia, der die Führung auf dem Fuß hatte. Sein Freistoß landete aber am Pfosten. Auf der Gegenseite hatte der OFC bei einem Walldorfer Kopfball, der das Tor knapp verfehlte Glück.

Die Kickers warfen in der Schlussphase (es gab sieben Minuten Nachspielzeit) alles nach vorne, letztlich aber ohne Erfolg. Am Ende gab es dennoch Applaus von den mitgereisten Fans.

