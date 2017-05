OFC auf Rettung fokussiert

Offenbach - Vor dem vorletzten Heimspiel der Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen TuS Koblenz sendet Kickers Offenbach das nächste Zeichen der Zuversicht. In Christos Stoilas hat sich der 13. Spieler über die Saison hinaus an den abstiegsbedrohten Klub gebunden. Von Jörg Moll

Der Linksfuß unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. Heute hofft er auf seinen zehnten Startelfeinsatz in dieser Saison. Der gebürtige Offenbacher muss nicht lange nachdenken, wenn er nach den Motiven für sein Bleiben beim OFC gefragt wird. „Die Fans sind ein ganz wichtiges Argument“, betont Christos Stoilas: „Für mich ist es immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, vor dieser Kulisse spielen zu dürfen.“ Heute Abend, wenn vermutlich wieder 7000 Fans zum Bieberer Berg pilgern, wird er wieder dieses Gänsehautgefühl erleben. Wenn es sich Trainer Oliver Reck nicht anders überlegt, wird Stoilas erneut in der Startelf stehen. Und das nicht nur, weil in Serkan Göcer (Mandelentzündung) ein weiterer Stammspieler auszufallen droht. Beim 1:2 in Ulm hatte Stoilas den Vorzug vor Alexandros Theodosiadis erhalten. Der Deutsch-Grieche raffte sich nach seinem Pass in der 1. Minute auf Dennis Schulte, der in der Folge nach einer Notbremse Rot sah, zu einer starken Leistung auf. Er bereitete Ihab Darwiches Anschlusstor vor, gefiel mit großem Laufpensum und ständigem Offensivdrang auf der linken Seite.

Die linke Bahn ist Stoilas’ bevorzugtes Arbeitsfeld. „Mein Vorteil ist, dass ich hinten und vorne spielen kann“, sagt er. Heute Abend könnte er gemeinsam mit Theodosiadis die linke Seite besetzen. „Ich bin bereit für Koblenz“, sagt er mit Blick auf das so wichtige Heimspiel gegen den starken Aufsteiger. „Wir können die Tabelle lesen und wissen, was auf uns zukommt“, betont der 21-Jährige, der in der Jugend der Frankfurter Eintracht ausgebildet wurde und seit 2013 für den OFC spielt.

Nach einem Jahr in der Verbandsliga-Reserve kämpfte er sich im Winter 2016 unter Trainer Oliver Reck, der ihn damals als „Gewinner der Vorbereitung“ bezeichnete, in den Regionalliga-Kader. Nach drei Einsätzen in der vergangenen Spielzeit kommt er nun schon auf 19.

Stoilas verinnerlicht immer mehr, worauf es ankommt als Profifußballer. „Du musst konstant Leistung zeigen, es reicht nicht, mal ein, zwei Spiele gut zu spielen“, erklärt er. Der dynamische Linksfuß sieht sich in seinem Lernprozess auf einem guten Weg, weiß aber auch um die Schwächen, an denen es zu arbeiten gilt. „Ich arbeite an meinem Abschluss“, sagt er lächelnd, um dann entschlossen hinzuzufügen: „Und ich werde alles daran setzen, mich weiter zu entwickeln.“ Die Regionalliga soll dabei keine Sackgasse darstellen. Seine nächsten Karriereschritte hat er klar definiert. „Ich möchte Stammspieler werden und dann sehen, wie weit es nach oben gehen kann - am liebsten natürlich mit dem OFC.“ Doch das ist die Zukunft.

Die Gegenwart heißt Existenzkampf in der Regionalliga. „Wir sind total fokussiert, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, jeder weiß, worum es geht und wirft alles rein“, ist Stoilas vom Happy End namens Klassenerhalt überzeugt. Das Rezept, das ihm das Trainerteam eingeimpft hat, ist so simpel wie einleuchtend. „Wir schauen nicht auf andere. Unser Vorteil ist, dass wir es selbst in der Hand haben - wir wollen unbedingt mit zwei Heimsiegen alles klar machen“, sagt Stoilas mit Blick auf die Partien gegen Koblenz und am darauffolgenden Samstag gegen 1899 Hoffenheim II: „Es wäre natürlich ein Traum, dann mit unseren großartigen Fans die Rettung feiern zu können.“