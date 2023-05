OFC richtet Fokus auf die Zukunft

Von: Jörg Moll

Wieder einsatzbereit: Maik Vetter (rechts), der nach dem Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt über muskuläre Probleme klagte, dürfte gegen Steinbach Haiger in den Kader zurückkehren. Links: Mike Feigenspan. © Hübner

Zwei Testspieler, ein Jugendtrainer, zahlreiche Talente aus dem eigenen Nachwuchs: Viel los im Training des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach vor dem viertletzten Punktspiel der Saison gegen den TSV Steinbach Haiger.

Offenbach – Das 0:1 beim SSV Ulm 1846 ist abgehakt, der Alltag hat die Offenbacher Kickers wieder. Vier Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Regionalliga Südwest sind alle Blicke auf die Zukunft ausgerichtet. Das ist auch auf dem Trainingsplatz zu spüren. Dort tummelten sich vor dem Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellendritten TSV Steinbach Haiger bis zu zehn Trainingsgäste und in Mostafa Sharaf ein Coach aus dem eigenen Nachwuchs als Unterstützung.

Die neuen Gesichter stammen zum großen Teil teils aus der eigenen U19 und U21, aber auch zwei Testspieler wirkten mit: Da wäre Neal Wertheim (21), ein offensiver Mittelfeldspieler, der einst im Nachwuchs des OFC spielte und zuletzt in Israel aktiv war. Neben ihm wird sich auch Tim Sausen bis Freitag zeigen dürfen. Den Angreifer hatte Kaminski einst aus dem Hunsrück-Dorf Morbach zur U19 des OFC gelockt. Nach sechs Toren in zehn Partien während der durch die Corona-Lockdowns stark verkürzten Saisons war der 1,93 Meter große Blondschopf zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg gewechselt. Zuletzt kam er dort aber nicht mehr wie erhofft zum Zuge. Kaminski zeigte sich angetan vom Auftritt des 21-Jährigen: „Er hat das gezeigt, was ich von ihm kenne: er ist schnell, geradlinig, hat einen guten Torabschluss.“ Sausen, dessen Vertrag bei der Regionalliga-Reserve des fränkischen Zweitligisten im Juni endet, könnte also ein Kandidat für die neue Saison werden, wäre ein Puzzleteil zur Erfüllung der U23-Regel. Mindestens vier Spieler unter 23 Jahren müssen an einem Spieltag im Kader stehen.

Die letzten vier Punktspiele wird Kaminski dazu nutzen, weitere Erkenntnisse über den künftigen Kader zu erlangen. Schon am Samstag könnte der eine oder andere aus dem Nachwuchs längere Spielzeit erhalten. Ein Dino Kurbegovic (22) etwa, Kapitän der U21, die in der Kreisoberliga vor dem Titelgewinn steht, könnte für den gelbgesperrten Sebastian Zieleniecki in die Innenverteidigung rücken. Auch Mittelfeldspieler Roko Mrvelj, der schon einen Anschlussvertrag für die neue Saison besitzt und zuletzt wegen eines Infekts pausieren musste, ist wieder ins Training eingestiegen. Die etablierten Profis Maik Vetter (zuletzt muskuläre Probleme) und Dominik Wanner (Knieprellung) sind wieder einsatzbereit.

Parallel läuft noch bis Saisonende die von Kaminski angekündigte Leistungsdiagnostik. Tests in den Bereichen Balance, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer werden bis Saisonende ausgewertet.

Seine eigene Person ordnet der 59-Jährige derweil klar dem Ziel unter, mit dem OFC in eine bessere Zukunft zu gehen. „Mir geht es nicht um meinen Punkteschnitt, es geht darum, was für den Verein das Beste ist“, betonte der Mann, der nach der Entlassung von Trainer Ersan Parlatan in drei Pflichtspielen drei Niederlagen kassierte. Die Gründe für die ernüchternden Vorstellungen mag er nicht präzisieren, er bleibt bei Andeutungen: „Es gibt Dinge, die kann man schnell ändern, andere nur langsam.“

