OFC: „Rossi“ findet sein Glück

Von: Christian Düncher

Vom Leib gehalten: Maximilian Rossmann (links) enteilt hier im Spiel beim VfB Stuttgart II seinem Gegenspieler. „Ich fühle mich gut, bin aber noch nicht bei 100 Prozent“, sagt der spät verpflichtete OFC-Verteidiger. © hübner

Vor einigen Wochen war Maximilian Rossmann noch vereinslos. Inzwischen ist er bei Kickers Offenbach eine verlässliche Stütze in der Defensive. Am Samstag trifft er auf sein Ex-Team FSV Mainz 05 U23.

Offenbach – Hinter Maximilian Rossmann liegt keine einfache Zeit. Erst war „Rossi“ das erste Mal in seiner Karriere vereinslos. Und als er dann nach rund zwei Monaten in Kickers Offenbach einen neuen Klub fand, ging es dort zunächst drunter und drüber. „Die Anfangszeit war turbulent“, sagt Rossmann. Sportlich lief es nicht wie erhofft für den OFC, der sich nach nur acht Punktspielen von Trainer Alexander Schmidt trennte.

Keine optimale Voraussetzung für einen Spieler, der erst spät zum Kader stieß und davor nur Einzeltraining absolviert hatte.

„Ich wollte schnell den Anschluss finden. Das ist mir gelungen. Schnell auf dem Rasen zu stehen, war hingegen schwierig“, blickt Rossmann auf seine ersten Wochen bei den Kickers zurück. „Ich wurde aber gut aufgenommen.“ Und inzwischen hat sich der 27-Jährige auch zur erhofften Verstärkung fürs Abwehrzentrum entwickelt. In den vergangenen vier Spielen in der Regionalliga stand er jeweils in der Startelf. Es gab drei Siege und nur drei Gegentreffer. Kein Wunder, dass der kantige Defensivmann zufrieden ist: „Ich fühle mich richtig wohl.“ Kurzum: „Rossi“ hat sein Glück gefunden.

„Die letzten Wochen waren sehr positiv. So kann es weitergehen“, sagt der Mann mit der Trikotnummer drei vor dem Heimspiel gegen seine Ex-Mannschaft, die U23 des FSV Mainz 05 (Samstag, 14 Uhr). Lediglich die 2:3-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger drückte zwischenzeitlich etwas auf die Stimmung. „Wenn man lange 2:1 führt und dann noch verliert, ist man natürlich gefrustet. Das ist aber abgehakt und aufgearbeitet. Wir müssen einfach reifer werden.“ Der OFC sei dennoch auf einem „guten Weg“, meint Rossmann. „Wir brauchen aber noch etwas Zeit.“ Spitzenreiter Ulm und der Zweite Steinbach hatten diese „seit Saisonbeginn“.

Die Kickers sind hingegen Sechster, liegen einen Punkt und einen Platz hinter der Mainzer Reserve. Es ist zugleich das Duell der zweitbesten Heim- (16 Punkte aus sieben Spielen) mit der besten Auswärtsmannschaft (18 Zähler aus sieben Partien). Die Reserve der 05er ist zudem seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis) und tritt folglich mit breiter Brust an. Man könne „mit gutem Selbstbewusstsein“ antreten, sagt FSV-Coach Jan Siewert: „Wie weit wir sind, um vor dieser Kulisse zu bestehen, werden wir nach den 90 Minuten wissen.“

Unterstützung von den Tribünen kann der OFC gut gebrauchen. Die Englische Woche mit dem Pokalspiel in Friedberg (3:1) hat nämlich Kraft gekostet. „Der Boden war dort tief, unsere Trainingsplätze sind es teilweise auch“, berichtet OFC-Trainer Ersan Parlatan. Seit dem Pokalspiel sei es fast nur darum gegangen, bestmöglich zu regenerieren. Auf dem Platz sei man nur kurz gewesen. Videostudium und Radfahren waren stattdessen angesagt. Gegen ein variables Team mit schnellen Spielern werde neben der Frische auch der Wille ein Faktor sein.

Rossmann, der 2016/17 für die 05er-Reserve 29 Spiele in der 3. Liga absolvierte, sieht es ähnlich: „Das ist eine klassische U23, die zocken will. Wir müssen gegen sie alles in die Waagschale werfen.“ Der Routinier wird in dieser Partie besonders gefordert sein. Nach dem Ausfall von Jayson Breitenbach (Gelb-Rot-Sperre) erhält er einen neuen Nebenmann (voraussichtlich Jakob Zitzelsberger) und ist noch mehr als Dirigent gefragt: „Natürlich werde ich versuche, meine Erfahrung einzubringen und zu kommunizieren.“ Linksverteidiger Ronny Marcos sei aber auch erfahren und rechts werfe der junge Vincent Moreno stets alles rein. Bleibt noch die Frage nach seinem Partner im Abwehrzentrum: „Egal, wer es ist: Er wird eine gute Leistung zeigen.“ Das würde „Rossi“ glücklich machen.

