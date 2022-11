OFC: „Sänger“ Saric freut sich auf Worms

Von: Christian Düncher

Semir Saric (links, im Spiel in Freiberg) kam diese Saison für Kickers Offenbach bislang 16 Mal in der Regionalliga zum Einsatz, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei vor. © Hübner

Zuletzt überzeugte Semir Saric bei Kickers Offenbach als Joker mit einem Tor und einer Vorlage, aber er trifft auch den Ton. Für einen Mitspieler ist das Jahr derweil beendet.

Offenbach – Semir Saric ist offenbar in mehrerlei Hinsicht talentiert. Für das obligatorische Einstandslied hatte der Mittelfeldspieler der Offenbacher Kickers, der vor der Saison vom Wuppertaler SV gekommen war, etwas von Ed Sheeran gewählt und damit einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Als Kollege Dejan Bozic kürzlich jedenfalls nach dem besten Sänger im Team gefragt wurde, musste er nicht lange überlegen:

„Semir.“ Und der Spieler mit den „besten Skills“, also technischen Fähigkeiten, sei der 25-Jährige ebenfalls. Dass Saric richtig gut kicken kann, zeigte er zuletzt beim 2:1 gegen Eintracht Trier, als er als Einwechselspieler zunächst den Ausgleich erzielte und später das Siegtor vorbereitete.

Beim OFC stand er jedoch nicht immer auf der Sonnenseite. Saric kam zwar in 16 der 17 bisherigen Saisonspiele zum Einsatz, im Schnitt jedoch nur 44 Minuten. Zehnmal wurde er lediglich eingewechselt. Das stellt ihn natürlich nicht zufrieden, gibt der Offensivmann zu, der bei seinen vorherigen Stationen immer regelmäßig spielte. „Solche Phasen gibt es aber im Fußball. Das gehört zu einem Lernprozess dazu. Wichtig ist, immer dranzubleiben.“

Saric profitiert auch davon, dass ihn der neue Trainer Ersan Parlatan auf seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld einsetzt: „Dort spiele ich am liebsten.“ Zu Beginn der Saison hatte ihn der damalige OFC-Coach Alexander Schmidt teils auf dem Flügel eingesetzt. Saric will das nicht näher kommentieren: „Ich gucke jetzt nach vorne.“ Das gilt auch fürs Wiedersehen am Samstag (14 Uhr) mit Wormatia Worms. Dort hatten die Kickers 0:1 verloren: „Es ist jetzt eine neue Situation.“ Der OFC ist Vierter, die Wormatia 14. und seit fünf Partien sieglos. Zudem spielen die heimstarken Kickers zu Hause: „Wir freuen uns.“

Dominik Wanner (Muskelfaserriss im Hüftbeuger) fällt beim OFC aus. Dass er dieses Jahr noch mal spielt, ist unwahrscheinlich. (cd)