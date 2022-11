OFC: Seriöser Auftritt nach frühem Rückstand

Von: Christian Düncher

Pokalfight auf extrem holprigem Untergrund: Kickers Offenbachs Lucas Hermes (Mitte) im Duell mit Friedbergs Ren Gatamura. Der favorisierte OFC setzte sich beim klassentieferen Hessenligisten letztlich souverän durch. © hübner

Titelverteidiger Kickers Offenbach erreicht durch einen 3:1 (1:1)-Erfolg bei Türk Gücü Friedberg das Viertelfinale des Hessenpokals und trotzt dabei mehreren Widrigkeiten

Friedberg – Die Offenbacher Kickers dürfen weiter auf eine erfolgreiche Titelverteidigung im Fußball-Hessenpokal hoffen. Der Vorjahressieger nahm die erste Hürde bei Türk Gücü Friedberg nach einem frühen Rückstand letztlich souverän, siegte beim Tabellenzweiten der Hessenliga 3:1 (1:0) und gastiert nun im Viertelfinale (voraussichtlich 18. Februar) bei Regionalliga-Rivale SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

„Das war ein sehr wichtiges Spiel in einem sehr wichtigen Wettbewerb“, zeigte sich Geschäftsführer Matthias Georg erleichtert. „Auf dem tiefen, holprigen Platz war es echt schwierig, Fußball zu spielen. Insgesamt war das jedoch ein seriöser Auftritt von uns.“

Kickers-Trainer Ersan Parlatan hatte auch mit Blick auf die Belastungssteuerung (am Samstag, 14 Uhr, steht in der Regionalliga mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 II die dritte Partie innerhalb von acht Tagen an) fünf Änderungen vorgenommen. Unter anderem begann Jakob Zitzelsberger in der Innenverteidigung, aber nicht anstelle von Jayson Breitenbach, der am Samstag gelb-rot-gesperrt fehlen wird, sondern für Maximilian Rossmann, den zuletzt muskuläre Probleme geplagt hatten.

Der OFC startete druckvoll, hatte durch Dominik Wanner (2., zur Ecke pariert) und Semir Saric (5., im letzten Moment beim Abschluss gestört) gleich zwei gute Möglichkeiten. Kurz darauf jedoch die kalte Dusche: Nach Ballverlust von Ronny Marcos lief Noah Michel aus abseitsverdächtiger Position alleine auf das Tor zu und ging im Laufduell mit OFC-Schlussmann David Richter zu Boden. Referee Marcus Rolbetzki gab Elfmeter. Eine umstrittene Entscheidung. Toni Reljic (einst SC Hessen Dreieich) verwandelte sicher zum 1:0 (6.).

Fortan ging es fast nur in eine Richtung. Auf dem holprigen Rasen dauerte es aber bis zur 20. Minute, ehe es gefährlich wurde vor dem Tor der Gastgeber. Nach Freistoß des auffälligen Saric strich der Ball knapp am Pfosten vorbei. Kurz darauf vollbrachte Philipp Hosiner nach feinem Solo von Saric das Kunststück, aus fünf Metern übers leere Tore zu schießen (23.). In der 39. Minute dann aber der verdiente Ausgleich - durch eine Co-Produktion der Innenverteidiger. Nach Freistoßflanke von Björn Jopek auf den langen Pfosten köpfte Zitzelsberger nach innen, wo Breitenbach vollstreckte - 1:1. Wenig später sogar fast die Führung, aber Jopeks Kopfball war zu zentral (40.).

Parlatan reagierte in der Pause, brachte in Dejan Bozic sowie Törles Knöll (für Lucas Hermes und Hosiner) zwei frische Angreifer und stellte auf 4-4-2 um. Aber auch die Gastgeber agierten nun etwas offensiver, wollten den OFC von ihrem Tor fernhalten. Es blieb dabei: Die Kickers hatten mehr vom Spiel, ohne jedoch zwingend zu sein. Fast wäre sogar Friedberg aus dem Nichts das 2:1 gelungen. Eray Eren schoss aber knapp vorbei (64.) und als Michel traf (65.), war die Fahne oben.

Die Kickers konnten sich hingegen auf ihre Standards verlassen. Nachdem Wanner einen Freistoß herausgeholt hatte, schlenzte Jopek den Ball in den Winkel - 1:2 (70.). Der erst kurz zuvor eingewechselte Jakob Lemmer leitete dann mit einem beherzten Lauf die Entscheidung ein. Seine Hereingabe wurde genau vor die Beine von Wanner geklärt, der aus zwölf Metern einschoss - 1:3 (77.).

Kickers Offenbach: Richter - Moreno, Breitenbach, Zitzelsberger, Marcos - Jopek, Mairose (68. Albrecht) - Hermes (46. Knöll), Saric (75. Lemmer), Wanner (79. Derflinger) - Hosiner (46. Bozic)

SR: Rolbetzki (FSV Schröck) - Tore: 1:0 Reljic (6./FE), 1:1 Breitenbach (39.), 1:2 Jopek (70.), 1:3 Wanner (77.) - Gelbe Karte: Michel, Gatamura, Henrich / -

