OFC setzt Ausrufezeichen

Von: Jörg Moll

Backen zusammen und drauf mit der Kugel: Dominik Wanner (rechts) glänzte nach seiner Einwechslung mit einer Vorlage zum 2:0 für Dejan Bozic und einem blitzsauberen Treffer zum 3:0. © Hübner

Kickers Offenbach hat sich im Titelrennen der Fußball-Regionalliga Südwest eindrucksvoll zurückgemeldet.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben das Rennen um den Aufstieg in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder spannend gemacht. Mit einem hochverdienten 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter SSV Ulm 1846 verkürzten die Kickers den Rückstand auf sechs Punkte. Vor allem aber gibt diese eindrucksvolle Leistung enormen Rückenwind für die kommenden, nicht weniger kniffligen Partien beim TSV Steinbach Haiger und gegen den FSV Mainz 05 II.

Für die Kickers trafen Christian Derflinger (14.) sowie die eingewechselten Dejan Bozic (69.) und Dominik Wanner (85.), für Ulm verkürzte Moritz Hannemann zwei Minuten vor dem Ende.

OFC-Trainer Ersan Parlatan hatte vor dem wegweisenden Duell gegen den bislang so souveränen Spitzenreiter großen Optimismus ausgestrahlt. „Ich gehe davon aus, dass wir gewinnen“, hatte der 45-Jährige vor seinem ersten Heimauftritt in Offenbach gesagt. Nach dem Spiel durfte er zufrieden und stolz konstatieren: „Ich bin sehr glücklich, dass die Mannschaft das Spiel gewonnen und damit den Rückstand auf sechs Punkte verkürzt hat.“

Sein Team setzte den vorgelebten Optimismus von Beginn an mutig und konsequent auf dem Platz um. Im 4-2-3-1-System mit der Doppel-Sechs Julian Albrecht und Björn Jopek und Lucas Hermes als einziger Spitze hatte Parlatan die Kickers ins Rennen geschickt. Gegenüber dem 2:0 beim VfB Stuttgart II hatte der OFC-Coach wie erwartet Vincent Moreno Giesel rechts hinten für den verletzten Kapitän Sebastian Zieleniecki nominiert. In der Mitte verteidigten Jayson Breitenbach und Maximilian Rossmann. Und die Kickers begannen forsch. Alleine Julian Albrecht suchte gleich dreimal mutig den Abschluss. Beim dritten Mal zimmerte er die Kugel an den rechten Pfosten (14.). Die Offenbacher Fans unter den 7577 Zuschauern - Bestwert in dieser Saison - waren sofort gefesselt vom leidenschaftlichen Auftritt ihrer Mannschaft. Und zwei Minuten später bebte der Berg. Nach einer Ecke stand Christian Derflinger in der Mitte frei, drehte sich und schoss die Kugel an die Unterkante der Latte, von wo sie hinter die Linie prallte. Der OFC hatte sich früh belohnt und verteidigte danach gegen nun aufgewachte Ulmer mit großer Leidenschaft seinen Vorsprung. Die Gäste waren aber besser im Spiel, zeigten phasenweise, warum sie bislang so dominant auftraten. Aber die Kickers zeigten auch, dass sie in den ersten Wochen klar unter ihren Möglichkeiten gespielt hatten. Lediglich einmal stockte dem OFC-Anhang der Atem, als Richter an einer Ecke vorbeisegelte, aber die Ulmer zweimal beim Schuss geblockt wurden.

Das Spiel war von einer immensen Intensität geprägt. Und daran änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts. Die Kickers hielten die Ulmer aber immer besser vom Strafraum fern. Lediglich einmal hatte Rossmann Glück, als er im Strafraum gegen Jann auch den Mann traf, Schiedsrichterin Fabienne Michel aber weiterspielen ließ (59.). Zehn Minuten später bebte der Berg erneut: Und wie schon in Stuttgart hatte Parlatan mit seinen Wechseln genau richtig gelegen. Wanner, für Garcia gekommen, stürmte über links los, fand in der Mitte den für Hermes gekommenen Dejan Bozic und der erhöhte auf 2:0. In der 85. Minute war Wanner dann selbst erfolgreich, wieder nach einem tollen Spielzug, den Julian Albrecht mit einem tollen Pass auf den Linksaußen veredelt hatte. Die Kickers hatten in einem mitreißenden Spiel Fakten geschaffen - und sind nun wieder dran an den Spitzenteams. „Das ist ein Ausrufezeichen“, freute sich Albrecht, blickte aber sofort nach vorne: „Wir müssen jetzt dran bleiben.“ Ähnlich formulierte es sein Trainer: „Wir wollen uns oben ranbeißen.“ Mit Vorstellungen wie gegen Ulm kann das klappen.

