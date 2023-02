OFC sieht sich zu Preiserhöhungen gezwungen

Von: Christian Düncher

Die Fans der Offenbacher Kickers müssen künftig bei Heimspielen ein bis zwei Euro mehr pro Ticket zahlen. © Julien Christ/imago

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach passt mit Beginn der Restsaison die Ticketpreise an, „weil leider alles teurer wird“, so Präsident Joachim Wagner. Er hofft auf Verständnis.

Offenbach – Die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Im Gegenteil. „Wir haben ausführlich und mit Augenmaß über das Thema diskutiert“, sagt OFC-Präsident Joachim Wagner. Letztendlich wurde aber beschlossen, die Ticketpreise ab dem ersten Heimspiel der Restsaison „um einen geringen Wert anzuheben“.

Dazu sei man „aufgrund der anhaltenden Steigerung der Kosten gezwungen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Dass andernorts die Preise bereits seit einiger Zeit anziehen, bekommen auch die Kickers zu spüren und haben nun darauf reagiert.

„Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass die Inflation auch am OFC nicht spurlos vorbeigeht“, sagte Matthias Georg, Geschäftsführer der Profi GmbH. „Die Energiekosten für das Stadion selbst sind unverzichtbare Faktoren, die zu einem Heimspiel dazugehören, ebenso heben Sicherheitspersonal und Catering ihre Preise an.“ Der OFC hat daher entschieden, die Preise für Vollzahler und Rentner für Block 2 der Waldemar-Klein-Tribüne um einen Euro zu erhöhen. Die Preise für Vollzahler und Rentner für die Hermann-Nuber-Tribüne (Blöcke 8 - 13), die Glaabsbräu-Tribüne (Blöcke 4 - 7), die Blöcke 1 und 3 der Waldemar-Klein-Tribüne sowie die Westtribüne (Blöcke 14 und 15) werden um zwei erhöht. Unverändert bleiben die Preise für Kinder-Tickets (auf allen Tribünen) und die Rückrunden-Dauerkarte.

Im Sommer sei trotz damals schon steigender Kosten darauf verzichtet worden, die Preise anzupassen, so Wagner. Er sei „immer noch begeistert davon, dass wir unseren eigenen Dauerkartenrekord übertreffen konnten. Leider ist es eben so, dass alles weiter teurer wird und die Preise steigen.“ Deshalb habe man nun „im Ticketing-Bereich diese Maßnahme ergreifen“ müssen, erklärt der OFC-Boss und bittet die Fans um Verständnis. Das scheinen diese auch überwiegend zu haben, wie die Reaktionen in Sozialen Medien zeigen.

„Richtiger Schritt“, meint Rudi Wenzel aus Neu-Isenburg. „Diese eins, zwei Euro werden niemandem wehtun, außer man ist ein Geizkragen“, schreibt ein anderer Kickers-Anhänger. Ein weiterer sieht es ähnlich: „Finde ich absolut okay. Außer die Getränkepreise, die sind die absolute Frechheit.“

Ein Fan schreibt nur: „Für den Club“ – gefolgt von rot-weißen Herzen. „Die Treuesten der Treuen werden auch diese Pille schlucken“, heißt es dazu sarkastisch. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Die Treuesten der treuen haben eine Dauerkarte und sind noch nicht von der Erhöhung betroffen.“

Ein Fan merkt an, dass einigen Leuten ein Euro mehr pro Ticket wehtut und die OFC-Preise „teilweise Bundesligisten übertreffen“. Die Reaktion: „Immer noch günstig für die Sicht auf unseren Stehplätzen.“ Und: Bundesligisten „könnten die Fans kostenlos reinlassen, da sie von anderen Stellen genug Kohle bekommen“.

Es gibt aber auch kritische Stimmen: „Würde der OFC nicht zeitweise drei Trainer gleichzeitig beschäftigen und und zum Teil Drittligagehälter für abgehalfterte Profis bezahlen, müsste man nicht zu solchen Mitteln greifen.“ Ein Fan merkt zynisch an: „Na klar, wer so eine hochwertige Performance bietet, kann ruhig etwas mehr verlangen.“

Geschäftsführer Matthias Georg verspricht jedenfalls: „Sportlich wird die Mannschaft alles dafür tun, dass das Feeling auf dem Bieberer Berg weiter einmalig bleibt.“

