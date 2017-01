OFC-Spiele nach der Winterpause terminiert

Offenbach - Die Offenbacher Kickers kämpfen am Samstag, 18. Februar, ab 14 Uhr wieder um Punkte in der Regionalliga Südwest. Zahlreiche Spieltermine zwischen dem 25. und 38. Spieltag wurden von der Liga terminiert.

Viele Partien in der Rückrunde der Regionalliga Südwest sind terminiert. Die ersten Nachholspiele der Liga finden zwischen dem 10. Februar und dem 15. Februar statt. Der OFC ist wieder am 18. Februar aktiv. Das Spiel beim FC Nöttingen findet am Samstag um 14 Uhr statt. Am 26. Spieltag (24. und 25. Februar) haben die Kickers spielfrei. Anschließend geht es am Sonntag, 5. März (14 Uhr), zu Eintracht Trier. Das erste OFC-Heimspiel nach der Winterpause findet am 11. März (Samstag) um 14 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers statt. Der aktuelle Spielplan der Regionalliga Südwest als PDF. (dr)

Folgende Termine wurden festgelegt:

25. Spieltag, 18.02.2017, Sa., 14 Uhr, FC Nöttingen - Kickers Offenbach

26. Spieltag, 24.02.2017 und 25.02.2017, Spielfrei

27. Spieltag, 05.03.2017, So., 14 Uhr, Eintracht Trier - Kickers Offenbach

28. Spieltag, 11.03.2017, Sa., 14 Uhr, Kickers Offenbach - Stuttgarter Kickers

29. Spieltag, 19.03.2017, So., 14 Uhr, Waldhof Mannheim - Kickers Offenbach

30. Spieltag, 25.03.2017, Sa., 14 Uhr, Kickers Offenbach - SV 07 Elversberg

31. Spieltag, 29.03.2017, Mi., 19:30 Uhr, K'lautern II - Kickers Offenbach

32. Spieltag, 09.04.2017, So., 14 Uhr, Kickers Offenbach - FC 08 Homburg

33. Spieltag, Unter Vorbehalt 15.04.2017, Sa., 14 Uhr, TSV Steinbach - Kickers Offenbach

34. Spieltag, Unter Vorbehalt 22.04.2017, Sa., 14 Uhr, Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel

35. Spieltag, Unter Vorbehalt 29.04.2017, Sa., 14 Uhr, SSV Ulm 1846 - Kickers Offenbach

36. Spieltag, Unter Vorbehalt 05.05.2017, Fr., 19:30 Uhr, Kickers Offenbach - TuS Koblenz

37. Spieltag, 13.05.2017 - Sa., 14 Uhr Kickers Offenbach - 1899 Hoffenheim II

38. Spieltag, 20.05.2017 - Sa., 14 Uhr VfB Stuttgart II - Kickers Offenbach