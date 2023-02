OFC im Trainingslager: Spieler und Fans sammeln Spenden für Erdbebenopfer

Von: Christian Düncher

Kleine Geste, große Wirkung: Die im Mannschaftshotel des OFC in Belek untergebrachten Kinder aus den türkischen Erdbebengebieten freuten sich sichtlich über die Trikots, die sie von den Kickers-Spielern geschenkt bekamen. © Privat

Die Mannschaft und die Anhänger des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach sind im Trainingslager in der Türkei auf vielfache Weise vereint - und helfen auch gemeinsam.

Belek – Wieder Trainingslager in der Türkei, wieder im Spice Hotel in Belek – dennoch ist im Vergleich zum vergangenen Jahr durchaus einiges anders, sagt Thomas Proekel. Er kann sich ein Urteil erlauben. Der Vorsitzende des Fanklubs „Die Goude“ war auch 2022 dabei, als der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach an gleicher Stelle logiert hatte. „Im Gegensatz zu damals gibt es nun keine strengen Corona-Regeln“, berichtet Proekel. Bedeutet: Keine Maskenpflicht und kein Impf-Nachweis mehr.

Dennoch herrschte bisweilen ein bedrückendes Gefühl. „Das verheerende Erdbeben spukt natürlich in den Köpfen herum“, sagt der Fanklub-Boss angesichts der Naturkatastrophe, die sich nur wenige Tage vor Beginn des OFC-Trainingslagers im mehrere hundert Kilometer entfernten Südosten das Landes ereignet hatte. „Auch hier im Hotel wurden Betroffene untergebracht.“ Rund 200 sind es einer Mittelung der Kickers zufolge. Darin heißt es zudem: „Die Spieler haben in Eigenregie beim Hotel nachgefragt, was die Familien besonders benötigen“. Mit einer Liste mit Größen-Angaben im Gepäck machten sie sich auf den Weg, Schuhe und andere wichtige Alltagsgegenstände für die Familien zu besorgen.

OFC: Rund 50 Fans sind mit in die Türkei gereist

Zudem haben das Team sowie die rund 50 mitgereisten Fans gemeinsam Geldspenden gesammelt. Alleine beim Test gegen Ligarivale RW Koblenz (1:3) seien „stolze 515 Euro“ in der Sammelbüchse gelandet, berichtet Proekel. Über die Partie an sich müsse man nicht viel sagen, meint er. Es hat ihn jedoch geärgert, dass der Gegner die Aggressivität übertrieb: „Auch wenn es gegen den OFC geht, war die Härte in den ersten 20 Minuten nicht angemessen.“

OFC-Geschäftsführer Georg lobt mitgereiste Fans: „Einfach toll“ Ein Trainingslager mit so vielen mitgereisten Fans – das war für Matthias Georg eine völlig neue Erfahrung. Missen möchte sie der 35-Jährige, der seit dieser Saison Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist und vorher in gleicher Funktion für den Ligarivalen TSV Steinbach Haiger tätig war, freilich nicht. Dass rund 50 Anhänger den OFC in die Türkei begleitet und größtenteils im gleichen Hotel logiert haben, sei „einfach toll“, sagte Georg. „Es ist schön, sich mit den Fans auszutauschen, den einen oder anderen näher kennenzulernen und auch mal zu hören, wie sie manche Dinge sehen.“ Insgesamt sei „eine riesige Unterstützung zu spüren“, freute sich der Geschäftsführer. „Dass Fans dabei sind und das mit Herzblut leben, ist ja auch ein stückweit das, was den OFC ausmacht.“ Ein Teil der Anhänger ist bereits zurückgereist, ebenso Georg, der hier noch Termine hat, unter anderem in Sachen Lizenzierung. Die Mannschaft fliegt am Donnerstagvormittag von Antalya aus zurück nach Frankfurt. (cd)

OFC: Mannschaft und Fans bei gemeinsamen Abendessen

Der Spaß am Spielfeldrand sei dennoch nicht zu kurz gekommen. „Die Bunny Hasen waren wieder im Einsatz“, so Proekel mit Blick auf einige Fans, die sich mit rosa Plüsch-Kostümen verkleidet hatten. Passend zu Fasching gab es zudem eine Polonaise. Angeführt wurde diese von einem OFC-Anhänger, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Und sogar aus Berlin war ein Kickers-Fan angereist. Auch aus Babenhausen und Lützelbach waren welche dabei, zudem Mitglieder des OFC-Fanklubs „Alfons Berg aus Konz“, eine Art Hommage an den Referee, der dem Erzrivalen Eintracht Frankfurt 1992 im entscheidenden Spiel bei Hansa Rostock einen klaren Elfmeter verweigerte, der wohl zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft geführt hätte.

Der Fanklub „Die Goude“, stellte in Belek die größte Fraktion. „Von uns hatten sich 15 Mädels und Jungs auf den Weg gemacht, um ein paar Tage in der Nähe der Mannschaft verbringen zu können“, so Proekel. Und diese Nähe gab es auch. An einem Tag hatten die Fans die Möglichkeit, Geschäftsführer Matthias Georg sowie dem Trainerteam um Chefcoach Ersan Parlatan Fragen zu stellen. Es wurde dabei durchaus kritisch nachgehakt. „Da war Leben drin“, scherzt Proekel. Am Sonntag waren die Fans zudem zu einem Abendessen mit der Mannschaft eingeladen: „Eine gelungene Aktion, die ihren Abschluss in einem gemeinsamen Foto fand.“ (Christian Düncher)