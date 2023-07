OFC spielt in Dudenhofen gegen viele Fans

Von: Christian Düncher

Dominik Häfner, Trainer des TSV Dudenhofen © Privat

Ein Gewinnspiel macht es möglich: Eine mit Anhängern des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gespickte Mannschaft des TSV Dudenhofen empfängt morgen den OFC. Für TSV-Trainer Dominik Häfner ist es aus mehreren Gründen eine besondere Partie

Offenbach – Beim TSV Dudenhofen herrscht rege Betriebsamkeit. „Alle sind damit beschäftigt, alles herzurichten“, sagt Dominik Häfner, der Trainer der in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach angesiedelten ersten Mannschaft. Die Rodgauer haben bei einem Gewinnspiel der Energieversorgung Offenbach (EVO) das große Los gezogen und empfangen morgen (19 Uhr) den Regionalligisten Kickers Offenbach.

„Die Freude ist groß“, berichtet Häfner, auch wenn der Zeitpunkt der Partie besser hätte sein können. Der TSV wollte nämlich eigentlich erst morgen mit der Saisonvorbereitung beginnen, hat den Start nun aber um eine Woche nach vorne verschoben, „damit wir zumindest ein bisschen trainiert haben“, sagt Häfner. „Es geht in erster Linie darum, Spaß zu haben und das Spiel zu genießen.“ Das gilt vor allem für die OFC-Fans, von denen es in erster und zweiter Mannschaft einige gibt. „Die wollen wir natürlich belohnen und ihnen die Möglichkeit geben, sich mit den Jungs, die sie sonst anfeuern, zu messen“, sagt der Trainer. In der Halbzeitpause wird der TSV daher komplett durchwechseln.

Häfner, der einst in der Kickers-Jugend spielte, erinnert sich an zwei Tests gegen den OFC. 2013 stand er beim 1:16 selbst im Tor, 2016 gab’s ein 0:9. Nun wird er erstmals bei einem Duell mit den Kickers als Coach an der Seitenlinie stehen. „Das ist für einen jungen Trainer wie mich eine tolle Sache“, sagt der 35-Jährige.

OFC-Teammanager Maik Vetter war kürzlich in Dudenhofen, um den Platz zu inspizieren. „Die Stadt hat alles hergerichtet und unser Präsident einen Rasenmäher organisiert. Die Bewässerungsanlage steht auch, man muss sich also keine Sorgen machen“, verspricht Häfner.

