OFC steht vor Auswärtsspiel gegen „die beste Mannschaft der Liga“

Von: Jörg Moll

Teilen

Robuste Zweikampfführung gefragt: Noel Knothe (rechts), hier gegen den Frankfurter Noel Futkeu, steht trotz der blutigen Nase, die er sich im Derby zugezogen hatte, bereit für den zweiten Startelfeinsatz für den OFC. © Hübner

Nach dem Derbysieg ist vor dem Spiel des OFC gegen 1899 Hoffenheim II: Zum Anfang einer Englischen Woche sollen die nächsten Punkte her, doch OFC-Trainer Christian Neidhart zeigt sich vom Spitzenreiter beeindruckt.

Offenbach – Zweimal hat Christian Neidhart die TSG 1899 Hoffenheim II mittlerweile live selbst gesehen. Was er sah, hat großen Eindruck hinterlassen beim Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. „Das ist die beste Mannschaft der Liga, noch mal eine andere Kategorie als Eintracht Frankfurt“, ist er überzeugt. An diesem Samstag (14 Uhr) tritt der OFC bei den Kraichgauern an – und geht nach Neidharts Vorstellungen mit der Überzeugung auf den Platz, „etwas Positives mitzunehmen, um dann am Dienstag nachzulegen“.

Die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion ist der Auftakt einer Englischen Woche mit weiteren Spielen gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Dienstag, 19 Uhr) und danach bei Regionalliga-Rückkehrer TSV Schott Mainz (Samstag, 14 Uhr). Eine Woche also, in der die Kickers Weichen stellen können. Doch Neidhart bleibt bei seinem Weg der moderaten Zielsetzung. „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, haben zwei ordentliche Spiele absolviert (Anm. d. Red.: 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers, 3:2 gegen Eintracht Frankfurt II) und ein unterirdisches (1:2 beim VfR Aalen), für uns geht es also weiterhin darum, Stabilität reinzubekommen“, sagt der neue OFC-Coach, der aber die Eindrücke, die sein Assistent Jouke Faber in unserer Zeitung kommuniziert hatte, bestätigte. „Wir sehen die Verbesserungen im Training, viel Positives. Aber ich denke nicht kurzfristig, der Neuaufbau ist ein Prozess“, betont er. Positiv sei, dass im Verein große Ruhe und viel Zuspruch herrsche. „Vom Vorstand und von Sponsoren“, präzisiert Neidhart.

Noch mehr Ruhe würde ein Erfolgserlebnis in Hoffenheim reinbringen. Doch dafür werden die Kickers wieder viel investieren müssen. „Wir brauchen Körperlichkeit und Zweikampfstärke“; ist Neidhart überzeugt. Und die Phasen, in denen die Kickers Luft holen müssen nach intensiven Momenten, sollten geringer und weniger folgenreich bleiben. Was schwer genug wird gegen die TSG-Sprinter. „Gegen Homburg haben sie nach einer Ecke gegen sich mit einer 4-gegen-eins-Situation umgeschaltet und so das 1:0 gemacht“, warnt Neidhart.

Seine These, dass Hoffenheim die stärkste Mannschaft der Liga sei, stützt er nicht nur auf die Marktwerte, die das Portal „transfermarkt.de“ mit 7,2 Millionen Euro für die 36 zum Kader zählenden Akteure listet – der Topwert der Südwest-Gruppe. Der OFC folgt in dieser Wertung hinter Homburg (3,13 Millionen) auf Platz drei (3,03). Noch ein interessantes statistisches Detail des Duells am Samstag: Hoffenheim stellt mit einem Altersdurchschnitt von 20,2 Jahren das jüngste Team, der OFC das älteste (25,3).

Solches Datenmaterial beschäftigt Neidhart allerdings nur bedingt, zumal er anführt, dass in seinem Team zuletzt gegen Eintracht Frankfurt II in Vincent Moreno Giesel (21), Almin Mesanovic (19) und Jan Urbich (19) auch drei Youngster mitwirkten. Während der Rechtsverteidiger Moreno Giesel und Angreifer Urbich („Er macht viel für die Mannschaft“) ihren Platz in der Startformation sicher haben dürften, überlegt Neidhart, ob er auf der Doppel-Sechs für Mesanovic Julian Albrecht bringt. Hintergrund sind Überlegungen, noch mehr Zweikampf- und Kopfballstärke ins Spiel zu bringen.

Eher kein Thema für die Startelf ist Björn Jopek. Der Routinier hat sich gegen die junge Eintracht einen Zeh angebrochen. (Jörg Moll)