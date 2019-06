Offenbach – Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach ließ das Talent ziehen, bei Ligarivale 1. FC Saarbrücken hat der defensive Mittelfeldspieler Rasim Bulic (18) nun einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Mit der U19 des OFC war der 1,92-Meter-Schlacks kürzlich in die Bundesliga aufgestiegen. Es freue ihn, dass die Verantwortlichen in Saarbrücken „ein solches Vertrauen in mich setzen“, sagt Bulic. cd.