OFC-Trainer Alfred Kaminski zieht Fazit: „Die zweite Zeit war deutlich anders“

Von: Christian Düncher

Teilen

Dank an die Fans: OFC-Interimstrainer Alfred Kaminski kam in zwei Amtszeiten in dieser Saison auf vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Rechts: René Keffel, der nochmal als Torwartcoach eingesprungen war. © Hübner

Alfred Kaminskis Zeit als Coach des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach endet nach dem 1:0 in Trier. Nach zwei Siegen zum Abschluss ist die Zukunft des 59-Jährigen nach wie vor offen.

Offenbach – Als mit der finalen Partie der Saison 2022/23 auch sein Job als Interimstrainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach beendet war, zog Alfred Kaminski im Trierer Moselstadion den Hut vor den mitgereisten Anhängern. Genauer gesagt: die Mütze, die der 59-Jährige als Coach zu tragen pflegt. Ohne Kopfbedeckung stand er vor dem Gästefanblock, machte dazu eine verbeugende Geste.

Ein Dankeschön für die Unterstützung auch zum Ende einer enttäuschenden Spielzeit, die der OFC auf dem siebten Rang beendete. Die Platzierung in der Abschlusstabelle stellt die viertschlechteste in der inzwischen zehnjährigen Historie der Kickers in der Regionalliga Südwest dar.

Von den drei Trainern, die im Laufe der Saison beim OFC an der Seitenlinie standen, hatte Kaminski (vier Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen) mit 1,44 Punkten den zweitbesten, beziehungsweise -schlechtesten Schnitt. Er war zunächst auf Alexander Schmidt (3/2/3, Schnitt: 1,38) gefolgt, später auf Ersan Parlatan (9/4/4, Schnitt: 1,82).

War es ihm bei seinem ersten Engagement als Interimstrainer gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren (1:0 in Kassel, 1:1 gegen Fulda, 3:0 gegen Walldorf), gelang dies nach der Freistellung Parlatans nicht. Kaminski übernahm das Team nach vier sieglosen Spielen in Folge auf Rang fünf. Es folgten vier Niederlagen am Stück in der Liga und das Aus im Hessenpokal, ehe es zum Abschluss der Saison noch zwei Siege gab.

„Das waren schon zwei unterschiedliche Blöcke“, sagte der 59-Jährige. Das Team sei zum Zeitpunkt der Übernahme jeweils in einem anderen Stadium gewesen. „Die zweite Zeit war deutlich anders als die erste. Es gibt ja auch immer einen Entwicklungsprozess in einer Mannschaft. Der war aus meiner Sicht in diesem Fall nicht so positiv, das konnte jeder an den Ergebnissen ablesen. Das hat die Aufgabe noch einen Tick schwieriger gemacht.“

Auffällig war, dass die Niederlagenserie endete, als der neue Sport-Geschäftsführer Christian Hock seinen Job beim OFC antrat. Es gab zunächst ein 2:1 gegen den Bahlinger SC und schließlich ein knappes, aber absolut verdientes 1:0 in Trier. „Wir waren sehr dominant“, sagte Kaminski nach der Partie in Trier und stellte zufrieden fest: „Wir haben in den letzten beiden Spielen ein bisschen gezeigt, was wir können und wie ich Fußball spielen lassen will.“ Entscheidend sei gewesen, dass noch die Trendwende gelang. Auch Kaminski ist froh, dass die Saison zu Ende ist. „Ich werde mir auf jeden Fall ein paar Tage Ruhe gönnen“, sagte er. Wie es mit ihm weitergeht, ist immer noch unklar. „Wir werden das in den nächsten Tagen oder Wochen absprechen“, sagte Christian Hock.

Priorität hat für den neuen starken Mann beim OFC die Suche nach einem Trainer. Und bei dieser Personalfrage will sich der 53-Jährige nicht drängen lassen. „Das Zusammenspiel muss passen“, betonte er und gab Einblicke in die Gespräche mit Kandidaten: „Das ist ein Prozess, bei dem man sich abstimmen muss.“ Der künftige Trainer müsse die Tugenden verkörpern, die zum OFC passen, er müsse das richtige Auftreten haben, ein Spielsystem, das größtmöglichen Erfolg wahrscheinlich werden lasse. Unddie Kommunikation mit Verantwortlichen und Umfeld müsse passen. „Man kann auch anderer Meinung sein, aber es muss immer zu einem Ergebnis führen“, so Hock. Dem neuen Trainer will der Geschäftsführer Sport auch die Möglichkeit geben, ein Team aus Co-Trainer und Torwarttrainer nach seinen Wünschen zusammenzustellen.

Ausdrücklich bedankte sich Hock bei OFC-Urgestein René Keffel, der nach dem Abschied von Sascha Rausch nochmals als Torwarttrainer eingesprungen war, künftig aber wieder in seiner alten Rolle als Repräsentant des Klubs sowie als Mitarbeiter im Leistungszentrum und als Leiter der Fußballschule zurückkehren soll. Hock: „René wird aber immer ein Ansprechpartner sein für mich.“

Von Christian Düncher