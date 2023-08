Keine Rücksicht auf Namen

Von: Jörg Moll

Bloß nicht nur hinterherlaufen: Vincent Moreno Giesel (rechts) und die Kickers sollen am Sonntag im Main-Derby „Gras fressen“. © Hübner

Sind aller guten Dinge drei bei Kickers Offenbach? Am Sonntag sollen im kleinen „Main-Derby“ gegen Eintracht Frankfurt II endlich die ersten drei Punkte dieser Regionalliga-Spielzeit aufs Konto wandern.

Offenbach – Christian Neidhart redet gar nicht lange drumherum. „Ich will endlich die ersten drei Punkte im Sack haben“, hat der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach klare Vorstellungen davon, in welcher Gemütslage er am Sonntag (Anpfiff: 16 Uhr/HR live) nach dem Duell mit Aufsteiger Eintracht Frankfurt II den Platz verlassen will.

Neidhart lässt im Bemühen um eine Trendwende nach zuvor zwei Niederlagen nichts unversucht. Neben einer klaren Ansprache ans gesamte Team hatte er bis zur Wochenmitte drei „harte Trainingseinheiten“ eingestreut, die er aber als finalen „Teil der Vorbereitung“ bezeichnete. Dass er dabei anfangs in Folge eines grassierenden Magen-Darm-Virus auf bis zu elf Akteure seines Kaders verzichten musste, lässt er nicht als Ausrede gelten. „Die, die da waren, haben alle super mitgezogen“, lobt der 54-Jährige, der beim 1:2 in Aalen vor allem die Intensität im Spiel und die Laufbereitschaft als Manko ausgemacht hatte. Und so macht er unmissverständlich klar, wen er in die erste Elf beordern wird: „Ich will elf Jungs auf dem Platz haben, die Gras fressen, die eine hohe Lauf- und Zweikampfbereitschaft haben.“ Am Freitag sollten bis auf die Langzeitausfälle und Dominik Wanner (Magen-Darm) alle Spieler zurück im Training sein.

Veränderungen in der Anfangsformation sind nach dem schwachen Auftritt in Aalen höchstwahrscheinlich, auf Namen wird Neidhart dabei keine Rücksicht nehmen. Auch weil er Symptome gesehen hat, die an die vergangene Saison erinnerten. „Mir hingen zu viele Köpfe. Wir müssen das Negative rausbekommen, widerstandsfähiger werden.“ Gegen die Eintracht werde Körperlichkeit gefragt sein, um ihr den Schneid abzukaufen. Die Frankfurter seien eine junge Mannschaft, die über viel Qualität verfüge. In den früheren Dreieichern Marc Wachs und dem einst auch in der OFC-Jugend aktiven Daniel Dejanovic hätten sie in der Mittelfeldzentrale „ihr Herzstück“, dazu mit dem Oberliga-Torjägerduo Noel Futkeu (32 Tore in 30 Partien für SW Essen) und Nacho Ferri (26 Tore für die Eintracht) gefährliche Stürmer.

Eben in diesen beiden Mannschaftsteilen hat Neidhart noch keine Idealformation gefunden. Im zentralen Mittelfeld haben weder Julian Albrecht, der in Aalen entscheidend patzte, noch Routinier Björn Jopek Werbung in eigener Sache betrieben. Dazu kommt, dass beide in dieser Woche zur Magen-Darm-Fraktion zählten. Gut möglich also, dass Jayson Breitenbach wieder auf der Doppel-Sechs aufläuft, dafür Noel Knothe in die Innenverteidigung rückt. Der 24-Jährige, einst im Nachwuchs der Eintracht ausgebildet und vergangene Saison eine der Säulen beim Ligarivalen FSV Frankfurt, fand sich bislang auf der Ersatzbank wieder.

Was fürs zentrale Mittelfeld gilt, hat erst recht für die Offensive seine Gültigkeit: Neidhart ist dort ein Suchender nach der richtigen Lösung. Immerhin: Dimitrij Nazarov (33) scheint immer besser in Schwung zu kommen. Dass auch er gegen seinen früheren Klub besonders motiviert sein dürfte, ist Neidhart einerlei. „Wir wollen am Sonntag vieles in richtige Bahnen lenken.“ Nur darum gehe es.

