OFC-Trainer Kaminski: „Geht nur in kleinen Schritten“

Von: Jörg Moll

Schmerzliches Startelfcomeback: Christian Derflinger (oben), erstmals seit dem 10. Dezember 2022 von Beginn an dabei, wird hier vom Stuttgarter Luca Bazzoli kompromisslos abgeräumt. © Hübner

Nach der 0:1-Heimpleite in der Regionalliga Südwest gegen den VfB Stuttgart II vermeidet Kickers Offenbachs Interimstrainer Alfred Kaminski klare Aussagen zum Zustand des Teams. Fest steht: Bis zum Hessenpokal-Halbfinale am Dienstag beim FSV Frankfurt muss sich einiges ändern.

Offenbach – Alfred Kaminski bleibt seinem Mantra treu und denkt positiv. „Ich blicke nur nach vorne. Und das Gute an einer Englischen Woche ist, dass es gleich wieder weiter geht“, sagt der Mann, der zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Coach des kriselnden Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist. Nach dem ernüchternden 0:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart II bleibt dem 59-Jährigen auch gar nichts anderes übrig, als durchaus angebrachte kritische Töne zu unterdrücken.

Schließlich steht am Dienstag (19 Uhr) das wichtigste Spiel der gesamten Saison an. Mit einem Erfolg im Halbfinale des Hessenpokals beim formstarken FSV Frankfurt kann der OFC nicht nur seine fünf Spiele anhaltende Sieglosigkeit abschütteln. Er kann bei seinen zutiefst ernüchterten Fans auch einen neuen Funken Hoffnung entzünden, dass eben nicht alles schwarz ist in einer Saison, in der die Kickers leichtfertig den möglichen Aufstieg aus den Augen verloren und nach dem dritten Trainerwechsel und dem angekündigten Abschied von Geschäftsführer Matthias Georg mal wieder an einer Neujustierung an zentralen Stellschrauben des Gefüges basteln. Zwei Entscheider auf der Geschäftsstelle (Finanzen/Sport) und ein Coach werden gesucht. Für zwei der drei Posten kommt Kaminski in Frage.

Zunächst einmal ist er aktuell als Krisenmanager gefragt. Als Nachfolger von Ersan Parlatan muss er Antworten auf die vielen Fragen finden, die die völlig verunsicherte Mannschaft ihm stellt. „Wir arbeiten an den Dingen, aber klar ist, dass es in dieser Phase der Saison nur in kleinen Schritten vorangeht“, räumt Kaminski ein. Zudem vermeidet es der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums eine Woche nach der Übernahme der Profimannschaft, klare Aussagen zu treffen zum Zustand, auch zu kolportierten schlechten Fitnesswerten der Mannschaft. „Das sind Dinge, die wir intern besprechen werden“, wiegelt er ab.

Kein Geheimnis ist, dass der OFC gegen Stuttgart nach ordentlichen 60 Minuten, in denen Kaminski „viel Gutes gesehen hatte“ und in denen seine Mannschaft einige Chancen kreiert, aber erneut große Schwächen in der Effizienz nachgewiesen hatte, rapide abbaute. Sinnbildlich dafür standen der zu Beginn agile Spielmacher Christian Derflinger, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf stand. Aber auch der Doppel-Sechs mit Maik Vetter und Julian Albrecht, der vor dem 0:1 seinen Gegenspieler aus den Augen verlor, entglitt deutlich sichtbar die Kontrolle übers Spiel. Kaminski aber mag nicht über einzelne sprechen. „Wir kennen die Gründe. Das hat die letzten Wochen gespiegelt und ist ein Thema der ganzen Mannschaft.“ Dass er bis auf den gezwungenen Wechsel vor der Pause - Jayson Breitenbach musste mit einer Knöchelverletzung Jakob Zitzelsberger Platz machen - erst spät in Hälfte zwei wechselte und nicht sein komplettes Kontingent ausnutzte, wischte Kaminski beiseite. Manchmal passe das eben nicht, ehe er grundsätzlicher wurde: „Die Wechsel haben uns ja auch nicht weitergebracht.“ Dabei nahm er ausdrücklich Zitzelsberger aus, dem er in der Innenverteidigung eine gute Leistung bescheinigte. „Er hat sich richtig reingehängt, war kämpferisch stark.“ Der 26-Jährige betrieb somit als einer der wenigen Werbung in eigener Sache für einen Einsatz am Dienstag am Bornheimer Hang. Nach dem wahrscheinlichen Saison-Aus von Breitenbach, dessen genaue Diagnose erst am Montag vorliegen wird, scheint auch der von einer Grippe stark geschwächte Maximilian Rossmann noch keine Alternative zu sein. „Er hat bisher nur leichtes Training absolviert“, konstatierte Kaminski.

Wie aber kommt Kaminski vor dem womöglich letzten Spiel mit größerer Bedeutung in die Köpfe der Spieler? Das dürfte eine der schwierigsten Aufgaben werden, wenn man sich die Aussage von Sebastian Zieleniecki vor Augen führt. „Es geht nur noch um das Spiel am Dienstag, ansonsten ist die Saison gelaufen“, sagte der Kapitän nach der neuerlichen Enttäuschung gegen Stuttgart und ließ tief in die Seele blicken: „Es tut einfach nur weh.“

