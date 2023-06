OFC-Trainer Neidhart: Im Kopf immer Stürmer geblieben

Von: Christian Düncher

Seit 2018 Fußball-Lehrer: OFC-Coach Christian Neidhart ist Inhaber der UEFA Pro Lizenz, weiß aber auch, wie Fans denken: „Früher stand ich selbst in der Kurve.“ © hübner

Christian Neidhart, der künftige Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, denkt offensiv und erlebte einst ein Abenteuer in China.

Offenbach – Christian Neidhart soll es also beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach richten. Wir stellen den neuen OFC-Trainer mal etwas genauer vor.

Karriere als Spieler

Mit dem Fußballspielen begonnen hatte Neidhart in seiner Geburtsstadt – bei Eintracht Braunschweig. Dort schaffte es der Mittelstürmer bis in die erste Mannschaft, kam für diese jedoch nur einmal zum Einsatz. Die weiteren 67 seiner insgesamt 68 Zweitliga-Spiele (zehn Tore) absolvierte er für den VfL Osnabrück. Ab 1992 spielte er bis zum Karriereende 2005 im höheren Amateurbereich, unterbrochen von einem Intermezzo in China (Chengdu Tiancheng). „Das war aufregend, darüber könnte ich ein Buch schreiben“, sagte der 54-Jährige im Podcast „Brückengeflüster“. Und weiter: „Im Trainingslager waren wir zwölf Mannschaften, alle in einer Kaserne.“ Zu Auswärtsspielen („Die weiteste Reise waren 3000 Kilometer“) wurde geflogen. In der Luft gab’s „ständig Turbulenzen“. Nach vier Monaten zog er einen Schlussstrich. Als Spieler traf Neidhart nur einmal auf den OFC: Bei Osnabrücks 1:0-Heimsieg in der Zweitliga-Saison 1988/89 erzielte er den Siegtreffer.

Karriere als Trainer

Beim SV Wilhelmshaven, wo Neidhart (wie zuvor beim VfB Oldenburg sowie dem BV Cloppenburg) zunächst Co-Trainer war, wurde er 2011 zum Chefcoach befördert. In der Saison 2013/14 wechselte er als Sportlicher Leiter zum SV Meppen. Wenige Monate später übernahm er auch das Traineramt. Neidhart blieb sieben Jahre, machte die Fußballlehrer-Lizenz. Größter Erfolg: Der Aufstieg in die 3. Liga 2017 als Meister der Regionalliga Nordost über die Aufstiegsspiele gegen Waldhof Mannheim. Nächste Station war RW Essen. Nachdem der Klub von der Hafenstraße in der ersten Saison unter Neidhart als Vizemeister der Regionalliga West (drei Punkte hinter Dortmund II) knapp den Aufstieg verpasst hatte und in der zweiten kurz vor Saisonschluss von Münster überholt wurde sowie im Landespokal-Halbfinale ausschied, wurde Neidhart, der in seiner Essener Zeit auf einen imposanten Schnitt von 2,29 Punkten kam, freigestellt. Vergangene Saison kam es in der 3. Liga zum Wiedersehen. Neidhart heuerte in Mannheim an. Trotz Platz sieben wurde der bis 2024 datierte Vertrag aufgelöst. Zwar war Waldhof bestes Heimteam, auswärts aber nur die Nummer 17. Und: Nur die Absteiger Bayreuth (81) und Zwickau (72) kassierten mehr Gegentore (65).

Privates

Fußball spielt in Christian Neidharts Familie eine große Rolle. Seine Ehefrau Birgit sowie Tochter Kimberley (ist mit Max Kremer, Co-Trainer der SF Lotte, verheiratet) kickten einst selbst, Sohn Nico (28, Abwehr) sowieso. Er steht noch bis 2024 bei Zweitligist Hansa Rostock unter Vertrag, für den er vergangene Saison 26 Mal zum Einsatz kam. Lebensmittelpunkt von Christian Neidhart wird Osnabrück bleiben. Das hatte er mal mit seiner Frau so festgelegt, verriet er 2020 bei seiner Vorstellung als Trainer von RW Essen. Er wird sich wohl eine Wohnung nehmen und an freien Tagen nach Hause fahren. Telefonate kann man auch „sehr gut im Auto erledigen“, so Neidhart.

Vorliebe für Traditionsklubs

Der OFC ist nach Essen sowie Mannheim der dritte Traditionsverein, den Neidhart trainiert. Druck habe er auch in Meppen gehabt, betont er, ist sich der Besonderheit der Aufgabe aber bewusst. Bei Traditionsklubs sind „viele Fans, es ist immer sehr unruhig“. Das sei eine Herausforderung: „Das macht Spaß, das macht den Fußball aus.“

Bevorzugte Spielweise

„Ich war als Spieler immer offensiv ausgerichtet und das bin ich auch als Trainer“, betont der ehemalige Stürmer. „Und ich hatte immer einen Torjäger in meinen Reihen.“ Der SV Meppen stellte unter ihm einst die drittbeste Offensive der 3. Liga, lag auch in Sachen Ballbesitz weit vorne. Ziel sei es, in allen vier Phasen des Spiels (mit Ball, gegen den Ball, Umschalten nach Ballgewinn bzw. Ballverlust) „stark zu sein“ und von hinten heraus bis ins letzte Drittel eine Idee zu entwickeln, so Neidhart. „Aber ich weiß, dass man so in der Regionalliga nicht immer spielen lassen kann. Man muss auch mal dreckig oder durch eine gute Standardsituation gewinnen. Nur mit schönem Fußball wird man es nicht hinkriegen. Man muss auch mal abwarten und stark im Umschaltspiel sein.“

