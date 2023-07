OFC-Trainer Christian Neidhart „Ein Warnschuss“

Von: Jörg Moll

„Wir hatten zu wenig Kreativität auf der Sechs und der Acht“: Jayson Breitenbach (rechts), gelernter Verteidiger, fand sich in Münster im zentralen Mittelfeld nur schwer zurecht. © Peperhowe

Kickers Offenbachs Trainer Christian Neidhart bleibt nach dem 1:4 bei Preußen Münster ruhig, spricht aber die Defizite klar an - und wünscht sich Verstärkung.

Offenbach – Christian Neidhart hatte es in seinen häufigen Gesprächen mit seinem Sportgeschäftsführer Christian Hock öfter mal angesprochen. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hatte sich einen richtigen Härtetest gewünscht, in dem seiner Mannschaft alles abverlangt würde und sie an Grenzen stoßen würde. All das erhielt er am Freitag beim anstrengenden wie letztlich ernüchternden Trip zum bärenstarken Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster.

„Das war ein Fingerzeig, ein Warnschuss“, meinte er nach dem 1:4 (0:2) bei den in allen Belangen klar überlegenen Westfalen. „Da hat man den Unterschied gesehen“, konstatierte er. Und zwar den zwischen einer eingespielten Drittliga-Mannschaft und einem neuformierten Regionalliga-Team.

Doch Neidhart bleibt die Ruhe selbst, auch nach einem Auftritt, der viele Schwächen offenbarte. „Ich war nicht zufrieden mit dem, was wir abgeliefert haben“, betonte er. Auch wenn er die sechsstündige Anfahrt mit dem Bus als „nicht optimal“ bezeichnete. „Wir waren zu passiv, hatten zu wenig Durchschlagskraft. Wir müssen von der Intensität her zulegen.“

Und es offenbarten sich Mängel in allen Bereichen. Das zentrale Mittelfeld, in dem nach Leon Müllers Verletzung ein Akteur mit großer Dynamik und Zweikampfstärke ausfällt, war nicht zwingend das Terrain von Jayson Breitenbach. Immerhin: Müller kommt wohl um eine Operation herum und könnte bei gutem Heilungsverlauf laut Auskunft der Ärzte in sechs Wochen wieder einsteigen.

Der gelernte Verteidiger Breitenbach hatte in Münster mit Julian Albrecht zunächst eine Doppelsechs gebildet, die in der ersten Hälfte aber häufig zu spät kam und zu fehlerhaft agierte. Neidhart sprach das schonungslos an: „Auf der Sechs und der Acht fehlte die Kreativität.“ Und damit einhergehend fehlte es auch an Durchschlagskraft im Angriff, wo Dimitrij Nazarov, der nach der Pause mit Wadenproblemen rausging, kein Faktor war und Marcos Alvarez zu selten in gefährliche Positionen kam.

Ebenfalls sichtbar wurde, dass die Außen Dominik Wanner und Keanu Staude, später Irwin Pfeiffer und Mike Feigenspan, zwar vorne zuweilen Gutes inszenierten, aber dafür die Absicherung nach hinten vernachlässigten. „Da müssen wir lernen, nicht nur in eine Richtung zu denken“, sagte Neidhart.

Vor dem Saisonstart am Freitag (20 Uhr) gegen den stark eingeschätzten Aufsteiger Stuttgarter Kickers ist ihm aber nicht bange: „Wir werden frische Beine haben, zudem keine weite Anfahrt.“ Zudem steht ja noch eine weitere Woche Training zur Verfügung, in der er an den in Münster offenbarten Defiziten arbeiten wird. „Ich zähle zur Vorbereitung auch die ersten beiden Punktspiele“, betont er.

Bis dahin wird er für sich selbst Antworten auf Fragen hinsichtlich der Startelf finden müssen. In Münster, das stellt Neidhart klar, sei der OFC nicht mit der ersten Elf angetreten, die am Freitag zu erwarten ist. Offen ist, wer im zentralen Mittelfeld auflaufen wird. Björn Jopek kam nach seinem Pferdekuss aus dem Spiel bei Hanau 93 erst in der zweiten Hälfte in die Partie, sollte aber bis Freitag fit sein. Jayson Breitenbach könnte dann zurück in die Innenverteidigung gehen. Dort ist Maximilian Rossmann gesetzt. Er gilt als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Kapitäns. Auch die Mitglieder des Mannschaftsrates wird Neidhart in dieser Woche offiziell benennen.

Nicht mehr ausgeschlossen ist, dass der OFC nochmals personell nachlegen wird, vor allem im Angriff. „Da brauchen wir noch einen anderen Stürmertyp und mehr Tiefe“, betont Neidhart. Unabhängig davon, dass er von den Auftritten von Youngster Jan Urbich (19), der in Münster das Ehrentor erzielte, durchaus angetan ist.

Den Wunsch nach Verstärkung hat Neidhart im Austausch mit Hock hinterlegt. „Wir müssen sehen, was vom Etat her möglich ist“, meint der OFC-Coach. Sollte sich im „Fall Zieleniecki“, der weiterhin krankgeschrieben ist, etwas tun, könnte sogar noch eine zweite Verstärkung, dann im zentralen Mittelfeld, zur Option werden.

Offenbacher Lichtblick: Torschütze Jan Urbich (rechts). © Peperhowe