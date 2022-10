OFC-Trainer Parlatan: „Wir müssen diese Gier aufrechterhalten“

Von: Jörg Moll

„Ich bin ein zielstrebiger Mensch“: Ersan Parlatan will nach 13 Trainerstationen in 14 Jahren mit Kickers Offenbach langfristig Erfolg haben. © Hübner

Kickers Offenbachs neuer Trainer Ersan Parlatan spricht im ausführlichen Interview über seine Spielidee, seine Fernbeziehung und die Zeit als Hospitant unter Christian Streich

Offenbach – Zwischen Wohnungssuche und Vorbereitung aufs Topspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest beim Ex-Klub TSV Steinbach Haiger hat Kickers Offenbachs neuer Trainer Ersan Parlatan sich den Fragen unserer Redaktion gestellt.

Als Trainer des damaligen Finalgegners TSV Steinbach Haiger hatten Sie die Wucht, die die OFC-Fans entfachen können, hautnah erlebt. Inwiefern hatte das Einfluss auf Ihre Entscheidung, zum OFC zu wechseln?

Ich müsste etwas weiter zurückblicken. Ich war 2015 beim Aufstiegsspiel in Magdeburg dabei. Da habe ich schon die Power der Fans und diese Wucht gesehen. Das ist mindestens 3. Liga. Es war beeindruckend, wie die Fans die Mannschaft permanent nach vorne gepusht haben. Aber es war auch die Sensibilität der Fans, die die Spieler vergangenen Saison nach dem 0:3 in der Liga in Steinbach nicht einfach ausgepfiffen, sondern zu sich gerufen haben, um zu zeigen, dass noch das Pokalfinale ansteht. Das hat schon großen Einfluss auf meine Entscheidung gehabt.

Nach dem Finale hatte es ein paar unschöne Szenen gegeben. Sie haben diese damals bei der Pressekonferenz sachlich und souverän moderiert. Gibt es auch Dinge, die Sie aus der Haut fahren lassen?

Es sah zwar damals alles nicht gut aus, aber dafür können ja die Leute vom OFC oder von Steinbach und auch die Fans nichts. In so einem Pokalfinale treffen zwei der besten hessischen Mannschaften aufeinander. Die Spielstätte in Gießen war nicht der passende Rahmen.

Wenn Sie sich als Trainertyp beschreiben müssen: Wie charakterisieren Sie sich selbst?

Ich würde mich als sehr offen, sehr konkret und direkt beschreiben, der das, was er sieht, was er erkennt, auch direkt und konkret anspricht. Ich habe eine gesunde Distanz, aber auch eine Nähe zu den Spielern. Sie müssen ihre Leistung bringen, sich wohlfühlen, ohne sie mit Samthandschuhen anzupacken. Es gibt klare Regeln. All das, was ich einfordere, lebe ich auch vor.

Sie kamen mitten in der Saison, vier Tage später stand das erste Spiel an (2:0 beim VfB Stuttgart II). Wie geht man das an?

Das war auch für mich das erste Mal, dass ich mitten in der Saison eine Cheftrainerstelle angenommen habe. In Steinbach kam ich im Winter in der Vorbereitung, hatte viel mehr Zeit. Ich kannte aber viele Spieler, deswegen war der Einstieg nicht so schwer. In den ersten Tagen ging es nur darum, weiter zu stabilisieren. Ich habe den Jungs drei, vier, fünf Stichpunkte mitgegeben: die Kompaktheit, im Spiel gegen den Ball ein paar Anhaltspunkte. Man soll schon Stück für Stück die Handschrift des Trainers erkennen.

Sie hatten als Spieler diverse Stationen, waren zudem bei sechs Klubs Co-Trainer. Welcher Chefcoach hat Sie am meisten geprägt und warum?

Von der Menschenführung war es Andreas Petersen bei der TSG Neustrelitz. Das ist jetzt neun, zehn Jahre her, aber das war beeindruckend. Ich habe mir einiges von ihm angeeignet, was ich so nicht praktiziert hatte. Auch Ilhan Palut, mein Trainer bei Göztepe Izmir und Konyaspor in der Türkei, habe ich als fleißigen, wissbegierigen Menschen kennengelernt. Ich ertappe mich immer öfter, dass ich viel von ihm anwende.

Wie kam es zum Wechsel in die Türkei?

Ich kannte Ilhan Palut, bei dem ich während meiner Fußballlehrer-Ausbildung ein Auslandspraktikum gemacht hatte. Als dann die Anfrage kam von diesem großen Traditionsverein, war es der richtige Schritt. Ich wollte diese Erfahrung machen, auch in meinem Heimatland. Ich lege mich aber nicht fest: Ich bin Deutscher und auch Türke.

Sie haben 2017/2018 Ihre Fußballlehrer-Ausbildung absolviert. Unter anderem mit Robert Klauß, dem sie in Nürnberg assistierten, Lukas Kwasniok, Daniel Steuernagel und Markus Krösche. Wer hat Ihnen von allen Teilnehmern am meisten imponiert?

Das war wirklich eine super Gruppe, das haben auch die Dozenten gesagt. Wir waren zu 90 Prozent eine Einheit, die zusammen gepaukt, aber auch viel Blödsinn gemacht hat. Aus diesem Jahrgang sind viele höherklassig unterwegs. Lukas Kwasniok hat es immer anders gedacht. Robert Klauß war am weitesten im Handling mit Social Media, mit Laptop und Präsentation. Es waren tolle Leute, die man kennengelernt hat. Christian Neidhart etwa ist ein echter Menschenfänger.

Hält man nach so einem Lehrgang noch Kontakt, gibt es da noch eine WhatsApp-Gruppe?

Die Gruppe gibt es in der Tat noch, aber sie ist kleiner geworden im Laufe der Zeit. Es geht halt jeder seinen Weg.

Sie haben einen großen Teil Ihres Lebens als Spieler und Trainer in Berlin verbracht. Ihre Frau und die beiden erwachsenen Töchter wohnen weiterhin dort. Wie schaffen Sie unter diesen Umständen den Spagat zwischen Beruf und Familienleben?

Ich habe eine tolle Frau und tolle Kinder, oder besser junge Frauen, sie sind ja schon erwachsen. Sie kennen mich so, ich war schon als Spieler viel unterwegs. Wenn ich nicht selbst gespielt habe, habe ich mir andere Spiele angesehen. Ich liebe einfach den Fußball, egal in welcher Funktion. Meine Frau hält mir den Rücken frei. Trotzdem ist es nicht einfach. Ich bin jetzt drei Jahre außer Haus, führe mehr oder weniger eine Fernbeziehung. Man muss aufpassen, man kann sich schon entfremden. Da muss man ein gewisses Rückgrat haben. Wenn ich alleine zuhause bin, fehlt mir die Familie. Aber das geht ja vielen im Berufsleben so.

Ist Berlin Ihre Basis?

Ja, ich bin dort aufgewachsen, meine Frau lebt seit 2002 dort, meine Kinder sind dort groß geworden. Deswegen war es für mich selbstverständlich, dass sie nicht überall mit hinziehen. Berlin stellt ein Stück Heimat dar.

Offenbach ist aber auch cool, oder?

Ja klar, ich war gerade auf Wohnungsbesichtigung und da erzählten mir die Vermieter, dass sie gerade hergezogen sind, und es super finden. Aber günstig ist es auch nicht mehr wirklich. (lacht)

Verfolgen Sie die Berliner Bundesligaklubs?

Ja, aber nicht so intensiv. Aber ich ziehe den Hut vor Union. Sie haben durch ihre tollen Fans, durch ihre Herangehensweise eine tolle Entwicklung genommen.

Ist das ein Verein, bei dem man mal genauer hinschauen sollte als OFC?

Es steckt viel Tradition dahinter, viel Fankultur. Union war am Boden und konnte sich nur durch die Fans aufrichten. Mittlerweile hat sich der Verein sehr gut entwickelt, ist fester Bestandteil der Bundesliga. Offenbach unterscheidet sich gar nicht so viel von Union. Aber klar: Sie spielen Europa League, der OFC leider nur vierte Liga. Aber etwas mit aufzubauen, hat für mich mehr Wert.

Union steht für kontinuierliche Arbeit. Ist das etwas, was Sie reizt? Sie hatten bislang relativ viele Stationen in kurzer Zeit.

Definitiv. Ich habe mir das vorgenommen, in Offenbach langfristig zu arbeiten. Ich will den OFC mit meiner sportlichen Kompetenz voranbringen. Es war nicht geplant, dass viele Stationen so kurz ausfielen. Ich bin ein zielstrebiger Mensch, da müssen auch die Bedingungen so sein, mit dem Verein voranzukommen. Und den Ansatz sehe ich beim OFC.

Während Ihrer Ausbildung zum Fußballlehrer haben Sie acht Wochen beim SC Freiburg unter Christian Streich hospitiert. Was haben Sie mitgenommen?

Genauso, wie man ihn vor der Kamera sieht, ist er auch. Er hat ein sehr großes Herz, eine unheimliche Beziehung zu seinen Spielern. Er ist sehr väterlich, aber mit klaren Ansagen und auch der nötigen Distanz. Er hat ein unglaubliches Vertrauen zu seinem Staff. Aber der gesamte Verein ist speziell. Die Spieler waren bodenständig, haben vieles auf dem Platz selbst geregelt. Wenn ein neuer Spieler kam, wurde er sofort gut aufgenommen, das gilt auch für die Spielerfrauen. Das ist eine Kultur, die wohl einmalig ist. Man hat realisiert, dass man sich nicht zu wichtig nehmen sollte. Wenn ich Christian Streich gesehen habe, wie unwichtig er sich gibt, dann denkt man darüber nach.

Der OFC verlangt von seinem Cheftrainer den Aufstieg, aber auch die Förderung von Talenten. Inwiefern lässt sich das beides unter einen Hut bringen?

Es ist eine gute Sache und macht auf jeden Fall Sinn. Ich freue mich, wenn ich in einer U19 gute Spieler haben kann, die den Sprung zu uns schaffen können. Es ist für einen Verein wichtig, einen guten Unterbau zu haben. Das erzeugt eine eigene DNA. Ich glaube schon, dass der eine oder andere den Sprung schaffen kann. Nehmen wir Vincent Moreno Giesel, der aus dem LZ kommt. Ich mag es, mit jungen Leuten zu arbeiten, aber sie brauchen natürlich auch Zeit.

Welche Art von Fußball sollte Ihre Mannschaft im Optimalfall spielen?

Ich bin ein Trainer, der eine klare Idee im Spiel mit Ball hat: Ich will Dominanz und Spielkontrolle haben. Aber ich will auch Zielstrebigkeit, Geradlinigkeit und eine hohe Intensität sehen.

Und wie viel war davon in den ersten beiden Partien zu sehen?

Viel. Es war eine hohe Intensität im Spiel gegen den Ball, wir hatten immer gute Umschaltmomente. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sehr kompakt aufgetreten ist, aber auch zusammen im Offensivspiel funktioniert hat. Wichtig ist, dass man die Kompaktheit wahrt, wenn du sie nicht hast, kommst du nicht in diese Momente. Verbessern müssen wir unser Spiel mit Ball. Wenn wir uns da entwickeln, kann ich sagen, dass die Spielidee, die ich verfolge, sichtbar wird.

Sie pflegen einen engen Austausch mit Matthias Georg. Wie sehr hilft es, einen Geschäftsführer anzutreffen, den Sie kennen?

Das hilft sehr. Weil viele Informationen bezüglich der Abläufe, aber auch über Spieler und deren Eigenschaften bekannt sind. Der Austausch erleichtert da vieles. Es gibt einem Selbstbewusstsein, wenn einer da ist, der weiß, wie ich arbeite, und überzeugt ist, dass man mit ihm erfolgreich arbeiten kann.

Am Samstag wartet Ihr Ex-Klub TSV Steinbach Haiger. Spiele auf dem Haarwasen waren für den OFC zuletzt selten von Erfolg gekrönt. Teilweise tat man sich auch mit dem Wind schwer. Inwiefern wird auch dieser Aspekt Teil der Spielvorbereitung sein?

Da werde ich nichts machen, auch wenn ich in Haiger schon alle vier Jahreszeiten in einem Spiel erlebt habe.

Steinbach wurde mal eine Zukunft wie Hoffenheim nachgesagt, dennoch ist der Sprung in die 3. Liga nicht gelungen. Woran liegt das?

Wenn ich über die 3. Liga nachdenke, müssen viele Sachen zueinander passen. Wenn ich einen Vergleich ziehe zu Offenbach: Wir haben ein tolles, mindestens zweitligataugliches Stadion, wir haben eine tolle Fanbase. Das ist herausragend. Deswegen habe ich die Idee, dass das mit Offenbach machbar ist. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Man braucht auch finanzielle Mittel, Unterstützung, Marketing. Das Gleiche gilt für Steinbach Haiger auch. Dazu kommt: Die 3. Liga ist ja auch keine Liga, in der sich ein Verein refinanzieren kann. Das heißt: Die Vereine, die aufsteigen, wollen ja noch weiter kommen. Da muss man sich als Verein grundsätzliche Gedanken machen. Aber prinzipiell hat Steinbach eine gute Entwicklung genommen, spielt seit Jahren in der Regionalliga oben mit. Die zweite Mannschaft spielt in der Oberliga. Das muss man den Verantwortlichen hoch anrechnen.

Wann wäre die Saison aus Ihrer Sicht eine erfolgreiche?

Erfolgreich wäre es, wenn wir es schaffen könnten, in der Tabelle ganz oben zu stehen auf Platz eins. Das wäre das Maximum. Aber realistisch betrachtet muss man sagen, dass Ulm eine sehr gute Mannschaft ist. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und viele Spiele gewinnen, wird es trotzdem schwer, Ulm einzuholen. Für uns heißt das: Wir müssen diese Gier, die wir entwickelt haben, aufrechterhalten. Wir müssen es schaffen, immer so aufzutreten wie in den letzten beiden Spielen. Es hätte für mich in der Entwicklung die größte Bedeutung, wenn wir dahingehend stabiler werden. Dazu kommt auch der Hessenpokalsieg, aber auch das wird nicht einfach.

Das Gespräch führten Philipp Kessler, Julius Fastnacht und Jörg Moll