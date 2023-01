OFC-Trainingsgast Simons deutet sein Potenzial an

Kickers Offenbach

Vor einem Jahr spielte Manuel Simons noch in der Bezirksliga. Nun nimmt Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach den Offensivmann unter die Lupe. Der Trainingsgast machte gleich auf sich aufmerksam.

Rodgau – Ein kurzer Sprint, ein kluger Querpass und fertig war die erste Torvorlage mit dem OFC-Logo auf der Brust, wenn auch nur im Training. Testspieler Manuel Simons (22) vom FV Engers 07 (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) hat beim Vorbereitungsstart des Regionalligisten Kickers Offenbach jedenfalls gleich mal sein Potenzial angedeutet. „Er ist ein Flügelspieler, den vor allem seine Schnelligkeit auszeichnet“, sagte Kickers-Geschäftsführer Matthias Georg über den jungen Mann, der vergangene Saison noch in der Bezirksliga kickte.

Bis Samstag soll er sich zeigen, auch im Test gegen Erfurt. Georg ist Simons Verein dafür „dankbar“, dass dieser das ermöglicht.

Keine Bewegung gibt es derweil zwischen dem OFC und Ligarivale VfR Aalen im Poker um Sascha Korb, der gerne sofort zu seinem Heimatklub zurückkehren will (wir berichteten). Zwar bestätigte Patrick Wahren, Aalens Insolvenzverwalter, im „kicker“ eine Anfrage aus Offenbach, sagte allerdings auch, dass „das Angebot in der Form nicht angenommen werden kann“. Die Kickers sind offenbar weiterhin nicht bereit, Ablöse für Korb zu zahlen, dessen Vertrag am Rundenende ausläuft. Allerdings: Auch das eingesparte Gehalt des Mittelfeldspielers würde Aalen, das sich von Geschäftsführer Giuseppe Lepore getrennt hat, dabei helfen, den Spielbetrieb zu sichern. Georg gibt sich jedenfalls gelassen. Er sei in dieser Sache „emotionslos“, zumal der OFC in Maik Vetter, Jost Mairose und Julian Albrecht genug Akteure habe, die neben oder hinter Björn Jopek auf der „Sechs“ agieren können.

