OFC verkündet Abschied von Spieler in einem Satz

Von: Jörg Moll

Sebastian Zieleniecki Vertrag bis 2025 aufgelöst © Jan Huebner

Der OFC schließt das Kapitel Sebastian Zieleniecki: Der Vertrag des Innenverteidigers wird aufgelöst. Die Verantwortlichen wollen sich zu der Causa kaum noch äußern.

Offenbach – Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat das Kapitel Sebastian Zieleniecki beendet und mit der kürzestmöglichen Erklärung kommuniziert. „Der OFC und Sebastian Zieleniecki haben den bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig aufgelöst und gehen ab sofort getrennte Wege“, ist in der Pressemitteilung zu lesen. Ein Satz, der tief blicken lässt.

Die Beziehung zu dem Mann, der im Winter 2020 von Widzew Lodz zum OFC gekommen war und sich schnell den Ruf als exzellenter Innenverteidiger erarbeitete und insgesamt 112 Pflichtspiele (104 in der Regionalliga Südwest, acht im Hessenpokal) für die Kickers bestritt, ist völlig zerrüttet auseinandergegangen. Christian Hock, Sportgeschäftsführer des OFC, wollte sich zur Personalie gar nicht mehr äußern.

Trainer Christian Neidhart war nach dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim II (2:1), bei der sich Zielenieckis Nachfolger als Kapitän, Maximilian Rossmann, die Achillessehne gerissen hatte, deutlich geworden. „Auf keinen Fall“, hatte er auf die Frage geantwortet, ob Zieleniecki doch noch mal Thema werden könnte. Der 28-Jährige hatte sein letztes Spiel am 27. Mai des Jahres bestritten (1:0 bei Eintracht Trier). Seither hatte er sich fortwährend krankgemeldet. Nach sechs Wochen Lohnfortzahlung war er wieder in Offenbach erschienen, hatte seither individuell und mit der zweiten Mannschaft trainiert. Ab sofort ist Zieleniecki also ablösefrei auf dem Markt. Sein Ziel hat er somit erreicht, gekostet hat es ihn sein Ansehen beim OFC. (Jörg Moll)