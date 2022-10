OFC verliert in Steinbach: Gelbe-Rote Karte als Knackpunkt

Von: Christian Düncher

Die späte Entscheidung: Nachdem Vincent Moreno Giesel (Mitte) den Ball unglücklich per Kopf in die Mitte abgewehrt hatte, trifft „Joker“ Arif Güclü (rotes Trikot) in der Nachspielzeit zum 3:2 für den TSV Steinbach Haiger. OFC-Torhüter David Richter (hinten) ist machtlos. © hübner

Kickers Offenbach liegt im Verfolgerduell beim TSV Steinbach Haiger zweimal in Führung, steht nach einer dramatischen zweiten Hälfte aber mit leeren Händen da. Zu viele kleine Fehler und mangelnde Reifen kosten einen Punktgewinn.

Haiger – Wie gewonnen, so zerronnen - und das auf bittere Weise: Nur eine Woche nachdem die Offenbacher Kickers in der Fußball-Regionalliga Südwest Tabellenführer SSV Ulm 1846 mit 3:1 die erste Saisonniederlage zugefügt hatten, waren sie auch im nächsten Topspiel drauf und dran, einen Sieg einzufahren. Beim Zweiten TSV Steinbach Haiger führte der OFC zweimal, stand nach einer dramatischen zweiten Hälfte mit zwei späten Gegentoren aber ohne Punkte da und liegt nach der 2:3 (1:1)-Niederlage nun wieder neun Zähler hinter Ulm (1:0 gegen Walldorf).

Die Aufholjagd der Kickers, die zuvor fünfmal in Folge ungeschlagen waren (vier Siege, ein Remis), ist damit gestoppt. Von einem herben Dämpfer wollte man beim OFC aber nicht reden. „Von der Entwicklung her war das sicher kein Rückschlag“, sagte der neue Trainer Ersan Parlatan nach seiner ersten Niederlage im dritten Spiel. „Ein Punkt wäre verdient gewesen.“ Außenverteidiger Ronny Marcos bezeichnete das Endresultat zwar als „bitter“, sah aber grundsätzlich „ein gutes Auswärtsspiel“ seines Teams: „In Steinbach ist es nicht einfach. Leider ist es uns nicht gelungen, die Führung über die Bühne zu bringen.“ Die Pleite werfe die Mannschaft nicht um: „Wir sind eine Mentalitätstruppe. Das haben wir oft gezeigt.“

Die rund 1 000 Kickers-Fans unter den 2 780 Zuschauern reagierten - wie schon bei der 0:3-Pleite vergangene Saison an gleicher Stelle - auf bemerkenswerte Weise. Keine Pfiffe, sondern aufmunternde Worte und ein aus hunderten Kehlen gesungenes Treuebekenntnis: „Rot-weiße Liebe, die niemals vergeht...“

Doch wo stehen die Kickers Ende Oktober 2022? Der Auftritt gegen Ulm war ein imposantes Zeichen, das Hoffnung geweckt hatte. In Haiger lieferte sich der OFC nun mit dem TSV ein „sehr interessantes, hochklassiges“ Duell, das eines Spitzenspiels würdig war, wie nicht nur Parlatan befand. „Beide Teams haben voll auf Sieg gespielt.“

Das Problem der Kickers: Im Gegensatz zum verdienten Heimerfolg gegen Ulm gelang es ihnen nicht lange genug, das abzurufen, was der Coach eingefordert hatte. An Einsatzbereitschaft sowie Intensität mangelte es zwar nicht, aber die Kompaktheit war nicht über die volle Spielzeit vorhanden. Das Anlaufverhalten habe erst nach gut 20 Minuten gepasst. Bis etwa zur 70. Minute spielte der OFC dann so, „wie ich es mir vorstelle“, sagte Parlatan. „Da haben wir kompakt verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt.“ Natürlich hätte er sich auch in dieser Phase „mehr Ballbesitz und Kontrolle“ gewünscht. „Aber wir brauchen dafür noch etwas Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen.“

Entscheidend war letztlich jedoch, dass dem OFC „mehrere kleine Fehler“ unterliefen, wie der zweifache Torschütze Björn Jopek zutreffend analysierte. Nachdem er im Anschluss an eine Ecke und einem zu kurz abgewehrten Ball aus der Distanz zum 0:1 getroffen hatte (10.), spielte Jakob Lemmer im Mittelfeld einen Fehlpass. Rafael Garcia störte den auffälligen Ex-Offenbacher Serkan Firat nicht entscheidend und bei dessen Pass auf Mick Gudra sah auch Jayson Breitenbach nicht gut aus - 1:1 (20.).

Danach war es ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für den TSV. Das nächste Tor erzielte jedoch der OFC: Nach Foul am eingewechselten Dominik Wanner traf Jopek sicher vom Elfmeterpunkt - 1:2 (55.). Auch in der Folgezeit schien alles für die Kickers zu laufen. Torwart David Richter parierte einen Strafstoß von Firat (71.) und wenig später traf der ebenfalls eingewechselte Semir Saric zum vermeintlichen 1:3 (75.). Eine gefühlte Ewigkeit nach dessen Tor ging aber die Fahne hoch. Abseits! Der Ball war zwar vom Gegner gekommen, jedoch nicht absichtlich. „Wir müssen das so hinnehmen“, sagte Parlatan.

Als „Knackpunkt“ sah der Trainer vielmehr die unstrittige Gelb-Rote Karte gegen Innenverteidiger Jayson Breitenbach (82.). Jopek war im Mittelfeld das Spielgerät versprungen („Ein dummer Ballverlust von mir“) und Breitenbach hatte einen durchstartenden Gegenspieler per Foul gestoppt. In Unterzahl ging die Ordnung völlig verloren. Der eingewechselte Jakob Zitzelsberger, der die Defensive stärken sollte, fälschte eine harmlose Hereingabe ins eigene Tor ab - 2:2 (86.). In der Nachspielzeit klärte dann Vincent Moreno Giesel in die Mitte, wo Arif Güclü zum 3:2 vollstreckte (90.+4). „Wenn wir uns etwas reifer anstellen, hat Steinbach keine Chance“, ärgerte sich Jopek.

TSV Steinbach Haiger - Kickers Offenbach 3:2 (1:1)

Kickers Offenbach: Richter (Note: 2)- Moreno (5), Breitenbach (4,5), Rossmann (2,5), Marcos (3) - Jopek (2,5), Albrecht (3,5; 84. Zitzelsberger) - Lemmer (4; 81. Onangolo), Derflinger (3,5; 46. Saric/3;5), Garcia (4; 46. Wanner/3,5) - Hermes (4; 61. Bozic/4) Schiedsrichter: Prigan (Deizisau) - Zuschauer: 2870 - Tore: 0:1 Jopek (10.), 1:1 Gudra (20.), 1:2 Jopek (56./FE), 2:2 Eigentor Zitzelsberger (86.), 3:2 Güclü (90.+4) - Gelbe Karten: Gudra / Parlatan (Trainer), Rossmann (1) - Gelb-Rote Karte: - / Breitenbach (82., wiederholtes Foulspiel) - Bes. Vork.: Richter (OFC) hält FE von Firat (71.)