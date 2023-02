OFC verliert Test gegen Koblenz: Ohne Frische zu unaufmerksam

Von: Jörg Moll

Teilen

Top Wetter, top Bedingungen, aber kein Topergebnis: Julian Albrecht (Mitte) agierte eine Hälfte mit Björn Jopek (rechts) auf der Doppel-Sechs. Jayson Breitenbach (links) verteidigte wieder rechts hinten. © OFC

Kickers Offenbachs Trainer Ersan Parlatan hat aus der 1:3-Testspielpleite gegen Regionalliga-Rivale Rot-Weiß Koblenz „viele Erkenntnisse“ gezogen. Zugleich freute er sich über „gute Gespräche mit Fans“ im Trainingslager

Offenbach – Das einzige Testspiel während des Trainingslagers im türkischen Belek endete für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach mit einer Enttäuschung. Gegen den Ligakonkurrenten FC Rot-Weiß Koblenz unterlag der OFC mit 1:3 (0:2). Offenbachs Trainer Ersan Parlatan nahm nach der ersten Testspielpleite der Wintervorbereitung „viele Erkenntnisse“ mit, sammelte allerdings auch einige „nicht gute Eindrücke“.

„Wir haben lange gebraucht, um uns auf die aggressive Spielweise der Koblenzer einzustellen“, räumte er ein. Das Schlusslicht der Regionalliga Südwest hatte mit harter Zweikampfführung und konsequentem Anlaufen dem OFC überraschend heftig zugesetzt. Zwischenzeitlich drohte die Partie bei einer Rudelbildung nach einem Foul an Maximilian Rossmann völlig zu eskalieren. „Ich weiß nicht, ob man in einem Testspiel so agieren muss“, ärgerte sich Parlatan über die Herangehensweise des Teams seines Vorgängers beim TSV Steinbach Haiger, Adrian Alipour.

Erst nach 15 Minuten fanden die Kickers, die mit Jayson Breitenbach als rechtem Verteidiger in der Viererkette agierten, besseren Zugriff. Mit dem 24-Jährigen, in der Hinrunde zumeist als Innenverteidiger gesetzt, war Parlatan in den ersten 45 Minuten zufrieden. Mit Tempodribblings und tiefen Läufen hatte er zuweilen für Gefahr im Spiel nach vorne gesorgt. Allerdings war er auch beim 0:1 beteiligt, als sein Rückpass zu Torwart David Richter nach einem Kommunikationsmissverständnis missriet und der Koblenzer Thilo Töpken das zur Führung nutzte (34.). Auch das 0:2 durch Igor Blagojevics Volleyschuss im Anschluss an eine abgewehrte Standardsituation war sicherlich vermeidbar. „Bei den Standards hatten wir nicht die richtige Aufmerksamkeit“, monierte Parlatan, der die Niederlage allerdings nicht zu hoch hängen wollte: „Der Mannschaft fehlte nach harten Einheiten allerdings auch die mentale und körperliche Frische.“

Immerhin: Nach der Pause war der OFC mit dem mittlerweile aufgebotenen Mittelfeldtalent Almin Mesanovic (19), das im Trainingslager seinen Vertrag vorzeitig verlängert hatte, nach Philipp Hosiners Treffer (60.) zwischenzeitlich drauf und dran, das Spiel zu drehen. Dazu hatte auch er ballsichere und zuweilen mit kreativen Pässen auffällige Mesanovic seinen Teil beigetragen. „Er ist auf einem guten Weg, hat sich physisch entwickelt und drängt sich auf“, lobt Parlatan.

Nachdem die Rheinländer durch Robin Afamefuna (70.) erneut von einer zu nachlässigen Abwehrarbeit der Kickers profitierten, war die Partie allerdings entschieden.

Nach einem freien Montag, den Parlatan zur „Erholung“ anordnete, werden die Kickers am Dienstag und Mittwoch noch je zwei intensive Einheiten absolvieren, ehe am Donnerstag der Rückflug ansteht.

Mit dem Trainingslager ist Parlatan sehr zufrieden: „Die Mannschaft ist sehr engagiert, die Bedingungen, die Abläufe und das Wetter sind top.“ Parlatan selbst lernt in Belek auch Neues hinzu. Dass rund 60 Fans im Teamhotel hautnah am OFC dran sein können, hat er in seiner Karriere „so noch nicht erlebt“. Umso mehr ist Parlatan von der Atmosphäre angetan. „Ich führe gute Gespräche mit ihnen, ich finde es gut, dass sie so nah dran sein können. Schließlich bedeutet ihnen der OFC ja sehr viel.“

OFC (1. Hälfte): Richter - Breitenbach, Zieleniecki, Rossmann, Marcos - Albrecht, Jopek - Hermes, Saric, Feigenspan Bozic

OFC (2. Hälfte): Engl (75. Zadach) - Moreno, Mairose, Zitzelsberger, Marcos (75. Mervelj) - Vetter, Mesanovic - Onangolo, Hosiner, Garcia - Hermes (75. Balic)

Tore: 0:1 Töpken (34.), 0:2 Blagojevic (39.), 1:2 Hosiner (60.), 1:3 Afamefuna (70.)

Von Jörg Moll

Offensiv-Duo droht längere Ruhepause Nur eine Zuschauerrolle blieb im einzigen Testspiel im Trainingslager in Belek den Offenbacher Offensivspielern Christian Derflinger und Dominik Wanner. Der 29-Jährige, den eine Verletzung am Spann des linken Fußes ausbremst, und der 23-Jährige Flügelflitzer (Sehnenverletzung im Oberschenkel) absolvierten im Trainingslager nur Reha und individuelles Programm. „Eventuell müssen sie doch eine längere Ruhepause einlegen“, fürchtet Trainer Ersan Parlatan. Ein Mitwirken im letzten Testspiel am Sonntag (14 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim II scheint jedenfalls ausgeschlossen. (jm)