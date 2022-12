Vom Überflieger bis zum Leidenden: So geht es den OFC-Abgängen jetzt

Von: Christian Düncher

Hat sogar einen eigenen Torjubel: Nach Treffern klappt der vom OFC zum Erstligisten 1.FC Köln gewechselte Denis Huseinbasic (vorne) mit den Fingern die Ohren nach vorne und streckt keck die Zunge raus. Zweimal netzte er im Oberhaus schon ein. © hübner

Was wurden aus den Spielern, die den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nach der vergangenen Saison verlassen hatten? Eine einstige Stammkraft spielt in der 6. Liga

Offenbach – Einer startete geradezu raketenmäßig durch, ein anderer kann nicht mal normal gehen. Für die 17 Akteure, die Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach nach der vergangenen Saison verlassen hatten, verliefen die vergangenen Monate teilweise extrem unterschiedlich. Ein Überblick.

Bundesliga

Denis Huseinbasic: Der Werdegang des 21-jährigen Mittelfeldspielers klingt wie ein Märchen. Vergangene Saison kickte er noch in der Regionalliga, nun in der Bundesliga, der Conference League und für die DFB-U21. Dabei sollte das OFC-Eigengewächs nach seinem Wechsel für lediglich 50 000 Euro zum 1. FC Köln eigentlich zunächst an Zweitligist Regensburg verliehen werden. Doch Huseinbasic beeindruckte Trainer Steffen Baumgart und hat seinen Marktwert innerhalb weniger Monate verachtfacht - auf zwei Millionen Euro.

Osarenren Okungbowa: In der Heimat wollte der Österreicher die Chance bei Bundesligist WSG Tirol nutzen. Der Defensivmann kam aber in den bisherigen 16 Saisonspielen nur sieben Mal zum Einsatz - für 265 Minuten. Zuletzt war der 28-Jährige lediglich Einwechselspieler.

3. Liga

Tunay Deniz: Der Teilzeit-Influencer, der es auf Instagram unter anderem mit Koch-Videos auf mehr als 26 000 Follower bringt, war beim OFC zwei Jahre lang Stammkraft und einer der Topscorer. Ihm wurde aber divenhaftes Verhalten vorgeworfen und der Vertrag nach verpasstem Aufstieg nicht verlängert. Für Deniz ging es dennoch hoch in die 3. Liga. Allerdings spielt er beim abstiegsbedrohten Halleschen FC eher eine Nebenrolle. Standardschütze Nummer eins ist ein anderer und bei seinen 16 Saisoneinsätzen (ein Spiel verpasste er wegen Gelb-Rot-Sperre) kam Deniz neunmal von der Bank.

Malte Karbstein: Nach langwieriger Verletzung wollten sich die Kickers zu Beginn der Saisonvorbereitung zunächst ein Bild von dem körperlichen Zustand des Innenverteidigers machen. Der 24-Jährige trainierte aber trotz noch nicht ausgelaufenen Vertrags bei Hansa Rostock mit. Das führte zum Bruch. Karbstein wechselte in die 3. Liga zu Waldhof Mannheim. Auf vier 90-Minuten-Einsätze folgte nur noch eine Einwechslung. Die letzten sechs Spiele vor der Winterpause verpasste er wegen Kniebeschwerden.

OFC-Abgänge: Tabellenführer und Reservisten

Regionalliga

Mathias Fetsch: Der OFC-Toptorjäger der Saison 2020/21 (18 Treffer) war in der vergangenen Spielzeit nur noch zweite Wahl. 18 seiner insgesamt 27 Einsätze (sechs Tore, zwei Vorlagen) hatte er als Joker, oft im Mittelfeld. Trotz Reservistenrolle wurde seine Bedeutung fürs Team gelobt. Die Kickers boten dem 33-Jährigen einen leistungsbezogenen Vertrag an. Er zog aber einen Wechsel zur Spvgg. Unterhaching vor - und erlebt dort seinen zweiten Frühling. Mit zwölf Scorerpunkten in 23 Spielen (neun Tore, drei Vorlagen) hat Fetsch großen Anteil daran, dass die Münchner Vorstädter Erster in der Regionalliga Bayern sind.

Serkan Firat: Die insgesamt sechste Saison beim OFC war seine mit Abstand schwächste. Zwar arbeitete der offensive Flügelspieler stark nach hinten, ein Tor und vier Vorlagen waren den Verantwortlichen aber zu wenig für ein neues Vertragsangebot. Bei Ligarivale TSV Steinbach Haiger blüht der sensible Linksfuß nun wieder auf. Nach 19 Spielen stehen für den 28-Jährigen schon stattliche 13 Scorerpunkte (sieben Tore, sechs Vorlagen) zu Buche.

Elsamed Ramaj: Beim OFC kam der drittliga-erprobte Albaner nicht über die Jokerrolle hinaus. Der schnelle Flügelspieler hatte in der abgelaufenen Saison zwar 22 Einsätze, aber nur über 325 Minuten (ein Tor, eine Vorlage). Bei Alemannia Aachen läuft es für ihn wesentlich besser. 14 Spiele, sechs Tore, ein Assist, Platz vier in der Regionalliga West.

Stephan Flauder (rechts) leidet noch immer unter den Folgen seiner Verletzung. Malte Karbstein (links) steht bei Waldhof Mannheim unter Vertrag. © hübner

Paul Milde: Kam im Winter für 20 000 Euro Ablöse von Ligarivale Steinbach und sollte mit dem aus Dresden geholten Philipp Hosiner das entscheidende Puzzleteil im Aufstiegskampf werden. Der 27 Jahre alte Rechtsaußen spielte fast immer und zumeist über die vollen 90 Minuten. Die erhoffte Verstärkung war er aber nicht. Kam bei Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost in den ersten fünf Saisonspielen zum Einsatz, fehlt jedoch seit Mitte September wegen einer Achillessehnenreizung.

Davud Tuma: Der drittliga-erfahrene Allrounder von der linken Seite hatte beim OFC hinten und vorne (zu) starke Konkurrenz. Auf eine gute erste Saison (vier Tore, sechs Vorlagen) folgte eine schwächere zweite (2/1) und der Abschied von den Kickers. Mitte September schloss sich der 26-Jährige Rot-Weiss Ahlen (Regionalliga West) an, wo er seitdem in allen elf Partien zum Einsatz kam.

Mateo Andacic: Musste bei den Kickers vergangene Saison lange auf seine Chance warten. Durfte dann in einer Phase großer personeller Not dreimal in Folge als Innenverteidiger ran. Machte seine Sache gut (u.a. Torschütze beim 2:1-Erfolg in Walldorf), hatte danach aber nur noch zwei Kurzeinsätze. Schloss sich im September Chemie Leipzig (Regionalliga Nordost) an. Eine Knöchelverletzung zwang ihn fast anderthalb Monate zum Zusehen. Zuletzt zweimal spät eingewechselt.

Moody Chana: Der Innenverteidiger mit Drittliga-Erfahrung (fünf Einsätze für den VfB Lübeck) war bei den Kickers ein äußerst verlässlicher Ersatz (acht Spiele, fünf von Beginn an), bis er sich die Achillessehne riss. Seit September beim BSV Schwarz-Weiß Rehden (Regionalliga Nord). Kam dort bislang nur zu drei Kurzeinsätzen.

Christian Stark: Kam als Ergänzung für die Offensive, spielte nur sechsmal - für insgesamt 66 Minuten. Wechselte zum abstiegsbedrohten Ligarivalen RW Koblenz, wo er in den ersten zehn Spielen zum Einsatz kam (zwei Tore, ein Assist). Seitdem verletzt.

Enes Zengin: Der Innenverteidiger rückte aus der U19 auf, spielte jedoch nur einmal - im Hessenpokal. Bei der Spvgg. Greuther Fürth II (Regionalliga Bayern) läuft es für ihn besser: 17 Einsätze, zehn davon von Beginn an.

Angelo Tramontana: Gab in Walldorf (2:1) sein Regionalliga-Debüt. Es war der einziger Punktspieleinsatz fürs OFC-Eigengewächs. Wollte mehr Spielpraxis, wechselte nach Steinbach. Lief dort fünfmal für die Reserve (Hessenliga) auf, saß 15 Mal beim Regionalliga-Team auf der Bank.

OFC: Florent Bojaj spielt in der 6. englischen Liga

6. Liga

Florent Bojaj: Der „Krieger“, wie der gebürtige Engländer mit albanischen Wurzeln wegen seines markanten Vollbarts genannt wurde, kam für den OFC 70 Mal in der Regionalliga zum Einsatz (zehn Treffer, acht Vorlagen). Da man sich von ihm mehr versprochen hatte, wurde der Vertrag aufgelöst. Der 26-Jährige kam transfermarkt.de zufolge diese Saison zu einem Kurz-Einsatz für Hemel Hempstead Town in England.

Ohne Verein

Stephan Flauder: Die Nummer eins zog sich Ende Februar im Heimspiel gegen Kassel (0:1) bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Jayson Breitenbach einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Da der Aufstieg verpasst wurde, lief sein Vertrag aus. Fast zehn Monate später kann der 36-Jährige immer noch nicht normal gehen. Bei einer Operation wurden die Schrauben entfernt, weil diese Probleme bereitet hatten, und ein Nerv verätzt. An Reha ist nicht zu denken. Physiotherapie soll die Leiden lindern.

Elia Soriano: Erzielte für die Kickers in 47 Regionalliga-Spielen elf Tore. Der Mittelstürmer (33) riss sich im Oktober 2021 zum wiederholten Male das Kreuzband. Dass er erneut ein Comeback wagt, erscheint unwahrscheinlich.

