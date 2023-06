OFC vor 40 Jahren: „Ein schwieriges Pflaster“

Kickers Offenbach

Geschafft! „Kickers in der Bundesliga.“ So titelte unsere Zeitung vor 40 Jahren. Trainer damals war Lothar Buchmann. Der heute 86-Jährige erinnert sich an diese turbulente Zeit rund um den Bieberer Berg.

Lothar Buchmann, wie war das damals vor 40 Jahren bei den Offenbacher Kickers?

Offenbach war schon immer ein schwieriges Pflaster. Man hat schon damals gern den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht.

Wie meinen Sie das?

Die Kickers waren zweimal in den Aufstiegsspielen zur Bundesliga gescheitert, beim dritten Mal sollte es klappen. Aber das wirkte so ganz selbstverständlich. Präsident Siggi Leonhardi kam zu mir, er legte großen Wert darauf, dass ich das versuche. Ich habe mir Offenbach angeschaut und ihm gesagt, von allein geht das nicht.

Aber Sie haben es geschafft.

Ja, aber es war äußerst schwierig, vor allem der Auftakt. Soll ich Ihnen mal ein Beispiel nennen?

Gern.

Das Torschusstraining war zunächst eine Katastrophe. Mir war sofort klar, warum die Jungs die Kiste nicht treffen. Es gab auf den Trainingsplätzen weder Tornetze noch Fangnetze. Das heißt, wer im Training am Tor vorbei geschossen hatte, musste 50 Meter über den alten Hartplatz laufen und den Ball holen. Das war eher Lauf- als Schusstraining. Da hatte doch kein Spieler Lust darauf, entsprechend verliefen die Übungen. Als wir dann Tornetze und Fangnetze hatten, wurde es besser. Dann wurde aus Schusstraining auch Schusstraining. Dann hat das auch Spaß gemacht.

Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber beschreiben Sie doch jetzt mal ihre Aufstiegsmannschaft?

Die Mannschaft hat große Lust auf Erfolg entwickelt. Uwe Bein war im Mittelfeld überragend, Michael Kutzop hinten ein Fels in der Brandung und Walter Krause ein exzellenter Stürmer. Wir konnten drei, vier Systeme spielen, waren sehr variabel, für jeden Gegner schwer zu greifen. Das war schwer in Ordnung, wie wir damals aufgetreten sind.

Warum hat sich die Mannschaft aber in dieser entscheidenden Partie gegen Fürth so schwergetan?

Weil die Jungs Nervenflattern hatten, echtes Fracksausen. Aber sie haben es ins Ziel gerettet.

Ab wann war Ihnen klar, dass Sie nach dem SV Darmstadt zum zweiten Mal einen Verein in die Bundesliga führen werden?

Die gesamte Rückrunde war mir klar, dass es machbar ist. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war überzeugend. Wir hatten es verdient.

In der Saison darauf, der letzten Offenbacher Bundesliga-Runde, ist so einiges schief gelaufen. Sie wurden entlassen. Wie konnte es dazu kommen?

Du konntest Offenbach in der Bundesliga trainieren, aber wenn man nicht den Europapokal gewinnt, wird man entlassen. In Offenbach konntest du niemanden zufriedenstellen. Wir waren ein guter Verein für die 2. Liga, für die Bundesliga fehlte die Qualität. Wenn ich das dem damaligen Präsidium gesagt habe, waren sie beleidigt. Sie waren ja Fans, wollten das nicht hören. Und dann ist der Trainer das schwächste Glied in der Kette.

Dann aber wurden nochmals drei neue Spieler geholt.

Ja, aber das waren ordentliche Ergänzungen wie Erhard Hofeditz, aber keine Qualitätsspieler wie Uwe Bein. Das reichte einfach nicht für die Bundesliga.

Vor dem Spiel in Kaiserslautern wurden Sie entlassen. Wie haben Sie das damals aufgenommen?

Das war kein Problem, ich hatte damit gerechnet. Hermann Nuber hat mich angerufen und gesagt, er solle für mich weitermachen. Wir hatten ein gutes Verhältnis, haben vor dem 1:1 in Kaiserslautern sogar noch die Aufstellung zusammen gemacht. Mit Erfolg, wie man weiß.

Sie haben knapp zehn Jahre später die Kickers dennoch ein weiteres Mal als Trainer übernommen. War der Frust von damals vergessen?

Es gab ein neues Präsidium, mein letztes Engagement in Offenbach war lange her. Als ich kam, war Unterhaching in der Regionalliga überragend. Die steigen auf, habe ich dem Präsidium gesagt. Wir müssen es ein Jahr später versuchen und rechtzeitig die Weichen stellen. Aber auch da hat die Geduld in Offenbach leider nicht ausgereicht. Ich wurde wieder entlassen.

Bei welchem Verein liegen heute Ihre Sympathien?

Ich habe nach wie vor eine Dauerkarte bei Darmstadt 98, freue mich sehr über die Rückkehr in die Bundesliga. Torsten Lieberknecht passt als Trainer super zu den Lilien. Sie werden in der Bundesliga gute Spiele machen, ob das aber zum Klassenerhalt reicht, kann ich nicht vorhersagen.

Wie schätzen Sie die Lage bei den Kickers und der Eintracht ein?

Zur Eintracht gehe ich auch noch ab und zu. Sie hat tolle Jahre hinter sich, steht jetzt aber mit Trainerwechsel und vermutlich großer Fluktuation im Kader vor einer schwierigen Saison. Christian Hock, den neuen Sportlichen Leiter der Kickers, kenne ich schon sehr lange. Ich traue ihm zu, dass er die Weichen Richtung Aufstieg stellt.

