OFC zeigt starke Reaktion auf Rückschlag

Von: Jörg Moll

Teilen

„Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht“: OFC-Trainer Alexander Schmidt sind die Unsicherheiten von Maximilian Engl (rechts), der nach dem Spiel mit den Fans abgeklatscht, nicht entgangen. © Hübner

Im Heimspiel gegen den VfR Aalen kommt Kickers Offenbach nach einem 0:1-Rückstand noch zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Trainer Alexander Schmidt überdenkt derweil Torwartfrage

Offenbach – Matthias Georg war die Erleichterung nach dem dritten Heimsieg anzusehen. „Siege bringen Ruhe“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nach dem 3:1 gegen den VfR Aalen. Und die Art und Weise, wie die Mannschaft sich gegen den auch gegen Aalen obligatorischen Rückschlag stemmte und letztlich einen souveränen Sieg einfuhr, lässt die Verantwortlichen positiv nach vorne schauen. „Es war ein Schritt nach vorne“, konstatierte Georg.

Allerdings gilt das nicht für Maximilian Engl. Der Torwart, dem Trainer Alexander Schmidt seit dem 2:2 in Nöttingen gegen Freiberg das Vertrauen geschenkt hatte, muss nach einem nicht wirklich überzeugenden Auftritt um seinen erst eroberten Platz im Tor bangen. Nach dem Spiel fand Schmidt bemerkenswert offene Worte. „Dass wir keine klare Nummer eins haben würden, war klar, wir haben zwei junge Torhüter, die beide in einer Entwicklungsphase sind“, erklärte er. Beide könnten es besser, als sie es zuletzt gezeigt hätten. „Aber vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Wir werden das überdenken“, kündigte Schmidt mit Blick auf die Englische Woche an, in der am Dienstag (19 Uhr) die Partie bei der TSG Balingen ansteht. Es spricht einiges dafür, dass Publikumsliebling David Richter, der am Samstag von den Fans gefeiert wurde, wieder die Nummer eins sein wird.

Kicker Offenbach dreht Spiel gegen Aalen: Kompliment von Trainer Alexander Schmidt

Maximilian Engl wirkte am Samstag durchaus beeindruckt von der Kulisse („Die ist der Wahnsinn“). Beim Gegentor durch Sean Seitz, der sich allzu einfach im Strafraum durchsetzte und flach ins lange Eck schoss (6.), konnte er wenig machen. Umso anfälliger war er, wenn er ins Spiel eingebunden wurde. Zweimal ging das fast schief: Einmal rettete der umsichtige Björn Jopek auf Kosten seiner dritten Gelben Karte (22.), einmal hatte Engl Glück, als er den Ball Seitz genau in die Füße spielte, der aber knapp drüber zielte (34.).

Kickers Offenbach - VfR Aalen 3:1 (2:1) Kickers Offenbach: Engl (Note: 4) – Breitenbach (3,5), Zieleniecki (2), Marcos (4) – Saric (2/72. Zitzelsberger -), Derflinger (3,5/72. Albrecht -), Jopek (2), Garcia (2,5), Wanner (3/46. Moreno Giesel 3) – Lemmer (1,5/78. Hosiner -), Knöll (3/46. Hermes 3)

VfR Aalen: Witte – Volz, Just, Odabas (64. Bagci), Heckmann – Seitz (64. Maiella), Meien, Korb, Arcalean (64. Mark Müller) – Abruscia (78. Kundruweit), Wächter (57. Schaupp)

Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld) – Zuschauer: 5244 - Tore: 0:1 Seitz (6.), 1:1, 2:1 Lemmer (27., 39.), 3:1 Saric (54.) - Gelbe Karte: Jopek (3), Hermes (1) / - - Rote Karte: Just (55./Notbremse)



Es war einer der letzten richtigen Aufreger vor dem Tor der Kickers, die sich aus der misslichen Lage nach dem Rückstand mit bemerkenswerter Vehemenz befreiten. „Kompliment an die Mannschaft, wie sie das weggesteckt hat und zurückgekommen ist“, meinte Schmidt, der gegen Aalen erstmals in dieser Saison nur einen Wechsel in der Startelf vorgenommen hatte: Für Lucas Hermes begann im Angriff Törles Knöll. Nur in zivil auf der Bank saß Maik Vetter, der sich im Training einen Bänderriss im Knöchel zugezogen hatte.

Kickers Offenbach: OFC-Offensive agiert mit Wucht

Und in der OFC-Offensive war sofort Zug drin: In der 5. Minute jubelten die Kickers erstmals, aber Sebastian Zieleniecki stand bei seinem Kopfball im Abseits. Nach der eiskalten Dusche im Gegenzug zum 0:1 antworteten die Kickers in einem über weite Strecken höchst intensiven Schlagabtausch umgehend durch Jayson Breitenbach, der den Pfosten traf (8.).

Die Wucht, die der OFC in der Offensive zu erzeugen weiß, beeindruckte zunehmend auch die Gäste - und kaschierte immer besser die noch immer häufigen Wackler in der Defensive. Spätestens mit dem Doppelpack von Jakob Lemmer (27., 39.), der jeweils erstaunlich unbehelligt im Strafraum zu seinen Treffern kam, war das Momentum auf der Seite der Offenbacher. Und nach 55 Minuten war die Partie eigentlich durch: Semir Saric hatte nach einer Ecken-Serie zunächst das 3:1 erzielt (54.), eine Minute später war der für Knöll gekommene Hermes auf und davon. Aalens Innenverteidiger Jan Just zog die Notbremse - und sah Rot.

Offenbacher Kickers verpassen es, Ergebnis noch in die Höhe zu schrauben

In Überzahl verpassten es die Kickers dann, das Resultat in die Höhe zu schrauben. „Wir hätten den Sack früher zumachen können“, räumte Schmidt ein und sprach damit die oft unpräzise zu Ende gespielten Konter an. Über die grundsätzliche Bewertung der Partie gab es keine zwei Meinungen: „Wir sind nach dem Rückstand stark zurückgekommen“, lobte der starke Mittelfeldstratege Jopek: „Aber für uns heißt es weiterhin: Wir müssen liefern.“ Und am Dienstag am besten erstmals mit drei Punkten auf fremdem Terrain. Denn wie meinte Georg so treffend: „Nur Siege bringen Ruhe.“ (Jörg Moll)