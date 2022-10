OFC: Zitzelsberger und Moreno „den Rücken stärken“

Von: Christian Düncher

Teilen

Pechvogel: Jakob Zitzelsberger (rechts, im Test gegen den 1.FC Köln) unterlief im Verfolgerduell beim TSV Steinbach Haiger als Einwechselspieler gleich ein Eigentor. © Scheiber

„Wir sind eine Einheit“, betonte Kickers Offenbachs Mittelfeld-Stratege Björn Jopek nach der 2:3-Niederlage beim TSV Steinbach Haiger. Für zwei OFC-Spieler verlief der Nachmittag allerdings besonders unglücklich.

Haiger – Dass es im Fußball nicht immer nur nach oben geht, bekam Vincent Moreno am Samstag auf brachiale Art zu spüren. Beim 3:1 in der Vorwoche gegen Primus Ulm hatte das Eigengewächs der Offenbacher Kickers noch zu den Besten gehört. In der Partie beim TSV Steinbach Haiger stand der 20-jährige Rechtsverteidiger nun aber neben sich, verursachte unter anderem einen Elfmeter und begünstige das späte Siegtor der Gastgeber, indem er den Ball in die Mitte klärte.

Dass Moreno in einigen Situationen nicht gut ausgesehen hatte, wollte auch Ersan Parlatan nicht beschönigen. Der Kickers-Trainer betonte aber zugleich: „Jonas Singer ist nicht leicht zu verteidigen. Vincent hat in den zwei Partien davor hervorragend gespielt. Dass er noch Schwankungen unterliegt, ist klar. Wir werden ihm den Rücken stärken.“

Das gilt auch für Jakob Zitzelsberger. Er kam nach der Gelb-Roten Karte für Jayson Breitenbach als Innenverteidiger. Erste Aktion: Das Eigentor zum 2:2. „Die Saison läuft für ihn bisher ein bisschen unglücklich. Wir müssen ihn unterstützen“, sagt Mittelfeld-Dirigent Björn Jopek. Zumal es fürs Abwehrzentrum kaum Alternativen gibt. Sebastian Zieleniecki fällt weiter aus, Breitenbach ist für das nächste Ligaspiel gesperrt. „Wir können keinen Innenverteidiger herzaubern und müssen schauen, wie wir es kompensieren“, so Parlatan. „Wir jammern nicht, sondern stehen hinter den Spielern.“ Ob Zitzelsberger im Pokal (Mittwoch) in Friedberg die Möglichkeit erhält, sich mit Maximilian Rossmann einzuspielen, ließ er aber offen. (Von Christian Düncher)