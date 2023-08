OFC zu Gast in Aalen: Für Sascha Korb nur ein Wiedersehen auf Krücken mit Ex-Klub

Von: Jörg Moll

Der vorerst letzte Einsatz im OFC-Trikot: Drei Tage nach dem 0:0 im Testspiel bei Viktoria Aschaffenburg, hier gegen Lars Kleiner (links), zog sich Sascha Korb im Training einen Kreuzbandriss zu. © Hübner

Auch wenn Sascha Korb beim zweiten Saisonspiel des OFC nur zuschauen kann, will er nach Aalen fahren. Einen Zeitpunkt für seine Rückkehr auf den Platz hat er klar vor Augen.

Offenbach – Das erste Heimspiel als Profi der Offenbacher Kickers seit 2016 geriet für Sascha Korb zu einer doppelt schmerzlichen Angelegenheit. An Krücken musste der 30-Jährige nach seinem Kreuzbandriss mit ansehen, wie der OFC vor der Regionalliga-Traumkulisse von 11 483 Zuschauern 0:1 gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers verlor.

„Es tut immer weh, nicht zu spielen“, sagt der Mittelfeldspieler, der nach sieben Jahren fußballerischer Wanderschaft zu seinem Jugendverein zurückgekehrt war und nun auch das nächste persönliche Highlight verpassen wird. Am Freitag (19 Uhr) tritt der OFC beim VfR Aalen an, jenem Klub, bei dem Korb die vergangenen zwei Jahre unter Vertrag stand und 46 Pflichtspiele bestritt. Korb hat aber fest vor, als Zuschauer auf der Tribüne zu sein. Am Donnerstag steht noch ein Termin beim Arzt an, wo die Klammern nach der Operation im rechten Knie entfernt werden. Dann erhält er eine Knieschiene, die ihn wieder mobiler macht.

OFC gegen Aalen: Ein unangenehmer Gegner für die Kickers

Was auf den OFC zukommt, weiß Korb nur zu genau: „Dort zu spielen, ist für jeden Gegner unangenehm. Das ist ein eingeschworener, hoch motivierter Haufen, der über die Teamschiene kommt.“ Zu Spielern wie Steffen Kienle, der nach einer schweren Kopfverletzung noch nicht spielen kann, hat Korb noch immer Kontakt. Der Respekt vor drittligaerfahrenen Akteuren wie Abwehrkante Ali Odabas oder den offensiven Mittelfeldspielern Benjamin Kindsvater oder Stefan Wächter ist groß. Die Überzeugung, dass der OFC eine gute Mannschaft hat, allerdings auch. „Wir müssen noch am einen oder anderen Stellrad drehen, aber ich fand, dass man schon gegen Stuttgart gesehen hat, was wir vorhaben“, sagt Korb. Dass der OFC aber seine Chancen nicht genutzt hatte, beim Abseitstreffer eine strittige Situation nicht zu seinen Gunsten ausgefallen war und zu guter Letzt auch noch die Schwaben durch ein Traumtor drei Punkte mitnahmen, ärgerte den mittlerweile in Ehren ergrauten Routinier. An der Zuversicht, dass der OFC eine gute Runde spielen kann, hat das nicht gerüttelt: „Wir haben ein neues Trainerteam, eine neue Mannschaft, das muss sich noch einspielen, aber die Qualität ist da.“

Auf Krücken im Stadion: Sascha Korb beim 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers. © Patrick Scheiber

Sascha Korb will in der Rückrunde wieder für den OFC auflaufen

Spätestens im Frühjahr 2024 will Korb wieder aktiv an einer Erfolgsstory mit dem OFC mitschreiben. Zwei Tage nach dem Testspiel bei Viktoria Aschaffenburg (0:0), wo Korb als Linksverteidiger aufgelaufen war, ereilte ihn im Training nach einem Zweikampf das derbe Verletzungspech. „Es war ein normaler Zweikampf“, erinnert er sich. Die OP hat er mittlerweile gut überstanden, die Reha bereits begonnen. Ab nächster Woche wird in Absprache mit dem Arzt die Intensität deutlich erhöht. „Gut, dass wir so eine lange Winterpause haben“, sagt Korb mit Blick auf die Spielpause von Mitte Dezember bis Anfang März. Sein Ziel hat er klar abgesteckt. „Zur Rückrundenfortsetzung im neuen Jahr will ich wieder dabei sein.“

Mit Rückschlägen und Widrigkeiten kennt sich Korb aus. Auch mit wirtschaftlichen Problemen von Klubs. Vier Insolvenzen mit drei Vereinen hat er mitgemacht. Zweimal mit dem OFC (2013 und 2016), danach auf seiner nächsten Station Hessen Kassel und zuletzt in Aalen. Zweimal musste er mit seinen Mannschaften einen Punktabzug von neun Zählern aufholen, mit Aalen gelang das in der vergangenen Spielzeit, mit Kassel seinerzeit nicht. „Ohne diesen Punktabzug wäre der VfR sicher auf einem einstelligen Tabellenplatz gelandet“, ist er überzeugt. Die Insolvenzen brachten ihm einige finanzielle Einbußen, aber er nahm auch viele Erkenntnisse mit fürs Leben.

OFC: Sascha Korb hat in Verl Atmosphäre vom Bieberer Berg vermisst

„Vier, fünf Jahre hoffe ich noch auf hohem Niveau spielen zu können“, blickt der gebürtige Offenbacher voraus. Am liebsten im Trikot des OFC, für den er von 2010 an in der Jugend spielte und 2013 sogar sechsmal in der 3. Liga auflief. 2020/21 kamen 20 weitere Einsätze hinzu. Korb war nach Stationen bei Wormatia Worms und Schweinfurt 05 zum SC Verl gewechselt, wo er aber nie heimisch wurde. „Das war während der Coronazeit sehr schwierig. Ich habe auf einem Dorf gewohnt, konnte nichts machen“, erinnert er sich. Zudem vermisste er die Atmosphäre im Stadion. „In Verl war es immer ruhig“, sagt er über den Klub, der zwischen den westfälischen Schwergewichten SC Paderborn und Arminia Bielefeld ein Schattendasein fristet. Korb zog nach Aalen weiter und durfte sich dann endlich über die Heimkehr nach Offenbach freuen.

Dass er 2016 keinen Vertrag mehr erhielt, hat Korb bis heute nicht verstanden. In der Winterpause habe der Klub, den damals Manager Sead Mehic und Trainer Oliver Reck sportlich führten, sogar mit ihm verlängern wollen. „Einen Grund für den Sinneswandel habe ich nie erfahren“, sagt er. Umso mehr freute er sich, dass im Sommer 2022 erstmals wieder ein Fenster zur Rückkehr geöffnet schien. Weil Aalen aber da – wie auch im Winter – Ablöse forderte, dauerte es eben bis zum nächsten Sommer. Für Korb eine Herzensangelegenheit, hatte er doch selbst einst auf der Fantribüne gestanden. „Da stehen immer noch Freunde von mir, andere sitzen mittlerweile auf der Haupttribüne“, sagt er lächelnd. Vor ihnen wieder spielen zu können, ist nun sein Ansporn in der Reha-Mühle, die seinen Alltag noch lange bestimmen wird. (Jörg Moll)