OFC-Zugang bringt Tempo, Torgefahr und Drittliga-Erfahrung mit

Von: Christian Düncher

Zurück in der Regionalliga: Mike Feigenspan (Mitte, in einer Partie gegen die TSG Balingen) gab vergangene Saison ein kurzes Intermezzo bei seinem Heimatklub Hessen Kassel, ehe er sein Glück abermals in der 3. Liga suchte. © imago

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat Mike Feigenspan von Drittligist SV Meppen verpflichtet. Der Offensivmann soll die Lücke füllen, die durch den Wechsel von Jakob Lemmer zu Dynamo Dresden entstanden ist. „Wir sind froh, dass sich unsere Geduld ausgezahlt hat“, sagt Geschäftsführer Matthias Georg.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben auf den Abgang der Offensivkräfte Jakob Lemmer (Dynamo Dresden) und Törles Knöll (HNK Vukovar/Kroatien) reagiert und am letzten Tag der Transferperiode Mike Feigenspan verpflichtet. Noch bevor dessen vorheriger Verein, Drittligist SV Meppen, gegen 17 Uhr die Auflösung des bis 2024 datierten Vertrages mit dem gebürtigen Kasseler bekannt gab, war Feigenspan bereits auf der Liste der Follower des Instagram-Kanals des OFC zu finden. Um 17.45 Uhr meldeten die Kickers dann Vollzug.

„Wir sind froh, dass sich unsere Geduld ausgezahlt hat und wir mit Mike Feigenspan nach dem Abgang von Jakob Lemmer einen Spieler mit viel Tempo und Torgefahr für unsere Mannschaft hinzugewinnen konnten. Mike bringt höherklassige Erfahrung mit und möchte ab sofort beim OFC seine Qualität wieder auf den Platz bringen. Darauf freuen wir uns“, so Kickers-Geschäftsführer Matthias Georg. Feigenspan sagte: „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ging dann doch ganz schnell über die Bühne in den letzten Tagen. Ich habe Bock, mit der Mannschaft etwas zu bewegen. Ich glaube, hier in der Stadt ist viel Feuer drin. Ich denke, dass die Mannschaft jetzt schon auf dem richtigen Weg ist, das sieht man. Ich will jetzt einfach schnell Teil der Mannschaft werden, die Jungs kennenlernen und dann angreifen.“

Feigenspan ist ein ähnlicher Spielertyp wie Lemmer; Schnell, dynamisch und am liebsten über die rechte Seite kommend. Er kann jedoch auch links oder im Angriffszentrum spielen. Für Hessen Kassel absolvierte der Rechtsfuß 58 Regionalliga-Spiele (14 Treffer, fünf Vorlagen), ehe er sein Glück bei Borussia Mönchengladbach versuchte. In der Spielzeit 2016/17 stand er dort einmal im Bundesliga-Kader (am 29. April beim 2:1-Erfolg in Mainz), zum Einsatz kam er aber nur in der Reserve (Regionalliga West), für die er in der gleichen Saison in 29 Partien 14 Treffer erzielte und fünf vorbereitete. Es war seine beste Runde.

In den vergangenen fünf Spielzeiten war Feigenspan – mit Ausnahme eines Intermezzos bei seinem Heimatverein Hessen Kassel (13 Regionalligaspiele, drei Tore, eine Vorlage) – in der 3. Liga aktiv. Dort kam er für Eintracht Braunschweig, den KFC Uerdingen sowie zuletzt den SV Meppen auf 94 Spiele (zwölf Tore, zehn Vorlagen). Künftig wird er für den Verein auflaufen, gegen den sein Großonkel Eckehard 1959 mit Eintracht Frankfurt das Finale um die Deutschen Meisterschaft gewann.

Der abstiegsbedrohte Drittligist Hallescher FC, der sich gestern von Trainer André Meyer getrennt hat, ist derweil bei der Suche nach einem neuen Sportchef fündig geworden, hält den Namen aber noch geheim. Als Kandidat war zuletzt der bei den Kickers nach der vergangenen Spielzeit freigestellte Thomas Sobotzik gehandelt worden. Bringt er eventuell den ebenfalls beim OFC freigestellten Sreto Ristic als Trainer mit? Laut unseren Informationen ist beides nicht der Fall. Das deckt sich auch mit den Aussagen, die Kickers-Präsident Joachim Wagner uns gegenüber vergangene Woche gemacht hatte. Demnach habe bislang niemand den OFC in Sachen Sobotzik kontaktiert. Eine Vertragsauflösung wäre Voraussetzung für ein Engagement bei einem anderen Klub. „Wir würden gerne einen Weg finden, die Verträge aufzulösen“, so Wagner. Mit Sobotzik gab es demnach bereits Gespräche. Man liege jedoch noch weit auseinander. „Die Sache müsste für beide Seiten einen Nutzen haben.“ Ristic sei hingegen bislang zu keinen Gespräch bereit gewesen, so Wagner.

U19-Trainer Trabert verlässt OFC im Sommer Seit fünf Jahren arbeitet Robin Trabert im Leistungszentrum (LZ) der Offenbacher Kickers, seit drei Jahren ist er U19-Trainer. Nach der Saison ist allerdings Schluss. Der OFC sei ihm „ans Herz gewachsen“, so Trabert. Es sei aber „an der Zeit, neue Eindrücke zu sammeln“. Wohin es ihn zieht, verriet er nicht. „Robin hat mit seinen Ideen den Verein vor allem im Leistungsbereich des LZ bereichert“, sagte LZ-Leiter Alfred Kaminski. Unter Traberts Leitung gelang zahlreichen Talenten wie Denis Huseinbasic (1.FC Köln) und Vincent Moreno (1. Mannschaft) der Sprung aus der U19 in den Regionalliga-Kader des Kickers. (cd)