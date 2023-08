Dimitrij Nazarov: „So ein Sieg macht etwas mit dir“

Von: Jörg Moll

Außergewöhnliche Heimspielpremiere: Dimitrij Nazarov (Mitte) jubelt nach seinem frühen Tor zum 1:0, später erzwang er das 2:2 per Eigentor © Hartenfelser

Dimitrij Nazarov hat erstmals demonstriert, welche Qualitäten er ins Spiel des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach einbringen kann.

Offenbach – Dimitrij Nazarov lächelte etwas versonnen vor sich hin. Das in seiner Dramatik kaum zu überbietende 3:2 (1:0) der Offenbacher Kickers gegen Eintracht Frankfurt II hatte ihn erstmals spüren lassen, was am Bieberer Berg emotional möglich sein kann. „Das Stadion ist ja explodiert“, sagte er in seinem charmanten Dialekt-Mix, der stark von seiner Wormser Heimat geprägt ist.

Und der 33-Jährige hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die OFC-Fans einen Nachmittag erlebten, der ihnen lange in Erinnerung bleiben wird.

„So ein Sieg macht etwas mit dir“, ist Nazarov überzeugt. Mit einer Mannschaft, in der eine Reihe von Spielern vergangene Saison viele negative Momente erlebt hatten. „Da gingen oft die Köpfe nach unten“, hat er in Videostudien über seinen neuen Klub gesehen und auch das eine oder andere Mal erzählt bekommen. Dieses Mal waren die Köpfe auch kurzzeitig unten, nachdem die Eintracht Nazarovs erstes Pflichtspieltor für den OFC zu einer 2:1-Führung gedreht hatte. Doch die Kickers schlugen zurück, Nazarov gab mit seinem Volleyschuss, den Nacho Ferri ins eigene Tor abfälschte, fünf Minuten vor dem Ende das Startsignal zur nächsten Wende, die im 3:2 in allerletzter Sekunde gipfelte. „Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt“, lobt Nazarov seine Mitspieler und bezeichnete den Erfolg als ersten von vielen Schritten auf dem Weg dorthin, wo auch die OFC-Fans ihren Klub sehen möchten.

Der Spielmacher, als Königstransfer vom Drittligisten FC Erzgebirge Aue nach Offenbach gekommen, hatte gegen das Team, für das er von 2010 bis 2012 in der damals drittklassigen Regionalliga Süd auflief, erstmals aufblitzen lassen, dass er tatsächlich ein Unterschiedsspieler sein kann. Einer, der es in seiner Karriere ganz sicher nicht zufällig zu 251 Zweitligaeinsätzen (48 Tore/20 Vorlagen) und 67 Partien in der 3. Liga (16/11) gebracht hatte.

Nazarov brachte die OFC-Fans mehrfach in Verzückung. Mit Entschlossenheit im Abschluss wie beim frühen 1:0 im Nachsetzen nach der Ecke, die er mit einem satten Schuss selbst herausgeholt hatte. Mit seiner außergewöhnlichen technischen Finesse, mit der er schwierige Zuspiele aus der Luft direkt weiterverarbeitete. Und mit seinen feinen Pässen aus dem Fußgelenk, wie jenem auf Mike Feigenspan, der in der 44. Minute freistehend an Frankfurts Torwart Simon Simoni gescheitert war. Kommentieren wollte er seine Leistung aber nicht groß. „Ich stelle mich sicher nicht in den Mittelpunkt“, betonte er. Wohlwissend, dass die Partie auch für ihn nur ein erster Schritt gewesen sein soll.

Denn bislang war das Kapitel Offenbach für den 45-maligen aserbaidschanischen Nationalspieler eher ein schmerzliches. Weite Teile der Saisonvorbereitung verpasste er wegen der Nachwehen eines in Aue erlittenen Bänderrisses, danach kamen Wadenprobleme hinzu.

Erst seit zwei Wochen trainiert Nazarov wieder beständig. „Ich denke, ich bin erst bei 70 Prozent“, sagt er. Immerhin. Christian Neidhart hat Nazarovs körperliche Aufholjagd jedenfalls erfreut registriert: „Er hat einen mächtigen Sprung nach vorne gemacht, ich war sehr zufrieden mit ihm.“ Und der Kickers-Trainer durfte sich auch über eine glückliche Fügung freuen. „Ich wollte ihn eigentlich schon auswechseln.“ Nazarov selbst war erstaunt, „dass ich die komplette Spielzeit drauf geblieben bin“, aber anschließend umso glücklicher. Über einen außergewöhnlichen ersten Heimauftritt und über ein Stadion, das nach dem spätest denkbaren Glücksmoment explodierte.

