Dimitrij Nazarov winkt Einstand gegen Düsseldorf II

Von: Jörg Moll

Dimitrij Nazarov, der prominenteste Zugang der Offenbacher Kickers meldet sich einsatzbereit für das zweite Testspiel des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach.

Offenbach – Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach wird aller Voraussicht nach ohne Testspieler ins zweite Vorbereitungsspiel an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) auf dem Platz der SKG Rodgau in Jügesheim gegen West-Regionalligist Fortuna Düsseldorf II gehen. Offensivspieler Keanu Staude (26/zuletzt 1860 München) ist nach seinem Einsatz mit Tor beim 4:1 gegen Hessenligist 1. FC Erlensee wieder abgereist. Über eine Verpflichtung soll in naher Zukunft entschieden werden, so Sport-Geschäftsführer Christian Hock.

Der älteste OFC-Spieler dieser Saison: Dimitrij Nazarov (33/Mitte), hier im Gespräch mit Co-Trainer Jouke Faber (links) und Chefcoach Christian Neidhart. F: hübner © Harald Bremes

Erstmals mit auflaufen dürfte Sommerzugang Dimitrij Nazarov (vom Drittligisten FC Erzgebirge Aue gekommen). Der 33-Jährige hatte zuletzt aufgrund einiger Nachwehen einer Verletzung in der alten Saison kürzertreten müssen, ist nun wieder im Training.

Neben der Partie in Düsseldorf steht am Samstag (14 Uhr) dann der Test in Grebenhain gegen Hessenligist Eintracht Stadtallendorf an. „Spieler haben solche Tests lieber als fiese Trainingseinheiten“, weiß Hock aus eigener Erfahrung als Profi. Allerdings ist ihm wichtig, dass bis auf das EVO-Spiel gegen den TSV Dudenhofen am kommenden Dienstag alle Gegner mindestens aus der Oberliga kommen: „Wir müssen unsere Abläufe einspielen.“ Das aber funktioniert nur gegen Gegner auf diesem Niveau. jm