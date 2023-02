OFC-Zugang Feigenspan: Neustart nach schwerem Halbjahr

Von: Christian Düncher

Erste Übungseinheit mit den neuen Kollegen: OFC-Zugang Maik Feigenspan (vorne) kommt vor Vincent Moreno (rechts) zum Abschluss. Die U19-Spieler Sercan Süsin (links) und Filip Markovic (hinten) beobachten die Szene. © hübner

Nach einer unbefriedigenden Hinrunde bei Drittligist SV Meppen will Kickers Offenbachs Zugang Mike Feigenspan sein Potenzial eine Klasse tiefer endlich wieder entfalten

Offenbach – Die Trikotnummer neun hat Mike Feigenspan bei den Offenbacher Kickers von Mittelstürmer Törles Knöll (HNK Vukovar/Kroatien) übernommen. In erster Linie geholt wurde er jedoch, um die Lücke auf der rechten Seite zu schließen, die durch den Wechsel von Jakob Lemmer zu Drittligist SG Dynamo Dresden entstanden ist. Feigenspan ging den umgekehrten Weg – von der 3. Liga in die Regionalliga Südwest.

Die vergangenen Monate beim SV Meppen seien „relativ schwer“ gewesen, nicht nur für ihn, sondern für den gesamten Klub, erzählte der 27-Jährige am Mittwoch im Anschluss an seine erste Trainingseinheit beim OFC. „Wir standen nicht gerade gut da. Letzter Platz, 16 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ich hatte schon erwartet, hier und da eine Chance zu bekommen.“ Das war aber nicht der Fall. Feigenspan kam in der Hinrunde nur auf neun zumeist kurze Einsätze (eine Vorlage), spielte insgesamt bloß 235 Minuten. „Da kam es zwangsläufig dazu, dass ich nach einer neuen Herausforderung gesucht habe.“

Fündig wurde er in Offenbach. Der Wechsel kam zwar erst am letzten Tag der Transferperiode zustande, er hatte sich aber schon vorher angedeutet: „Eine Woche vor dem Deadline-Day hatten wir erstmals Kontakt. Es verstrichen drei, vier Tage. Dann ging es ans Eingemachte. Als am letzten Tag alles fix war, habe ich mich auf den Weg gemacht und war im 17 Uhr in Offenbach.“ Die Trennung vom SV erfolgte im Guten. Der Klub kümmert sich sogar um die Weitervermietung der Wohnung, so Feigenspan.

Sein neues Arbeitsumfeld kennt Feigenspan bereits aus der Zeit bei seinem Heimatverein Hessen Kassel (71 Spiele in der Regionalliga Südwest, 17 Tore, sechs Vorlagen). Viermal war er mit den Nordhessen am Bieberer Berg zu Gast (jeweils zweimal in Liga und Pokal). Seine Bilanz: ein Sieg, drei Niederlagen. In der Saison 2015/16 erzielte er ein Tor in Offenbach, Kassel verlor aber mit 1:2. OFC-Routinier Maik Vetter ist ihm von damals noch ein Begriff. Darüber hinaus gäbe es im Kader „viele bekannte Gesichter“, aber keine einstigen Mitspieler. Und so wird es für den Zugang erst mal darum, gehen, sich schnellstmöglich ins Team zu integrieren.

Er hoffe, dass er sein Potenzial in Offenbach „neu entfalten“ und „mit dem Verein etwas erreichen“ kann, sagt der 94-fache Drittligaspieler (zwölf Tore, zehn Vorlagen), der sich als Offensiv-Allrounder beschreibt. Vorne könne er eigentlich überall“ spielen, meint Feigenspan. Wie Lemmer kann er auf beiden Flügeln eingesetzt werden. Von links außen könne er mit seinem „starken rechten Fuß nach innen ziehen“. Wenn er über rechts kommt, fungiert der 27-Jährige „gerne mal als Vorlagengeber“.

Auch wenn die Regionalliga als Schwelle zum Amateurbereich gilt, will Feigenspan seiner Einstellung treu bleiben: „Ich komme aus der 3. Liga und habe mich dort immer nur auf Fußball konzentriert. Ich versuche stets, das Maximum aus meinem Körper herauszuholen.“ Niemals aufgeben, immer alles reinwerfen – diese Einstellung mag man in Offenbach. Das weiß Feigenspan. „In der Stadt ist viel Feuer. Wenn es uns als Mannschaft gelingt, den Funken vom Platz auf die Ränge überspringen zu lassen, ist hier in Offenbach sicherlich viel machbar“, sagt der Winter-Zugang.

