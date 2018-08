Besser schlafen mit Sieg

Offenbach - „Ganz ehrlich: Das war ein Scheißstart“, sagt Lucas Albrecht. Den Auftakt in die neue Saison hatte er sich ganz anders vorgestellt. Erst bremste den von Hessen Kassel gekommenen neuen Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach eine Wadenverletzung aus, dann sah er beim Comeback in Ulm nicht glücklich aus. Noch dazu bringen ihn vier Spiele ohne Sieg um den Schlaf. Von Jörg Moll

Als Fußballer hat Lucas Albrecht schon viel erlebt, positive wie negative Drucksituationen. Mit Hansa Rostock gewann er 2010 die Deutsche Meisterschaft der U19-Junioren (1:0 gegen Bayer Leverkusen). Mit den Ostseestädtern stieg er 2011 in die 2. Liga auf und gleich wieder ab. „Da hast du auch viel Druck von außen gespürt“, erinnert er sich. Mit Hessen Kassel stand er nach dem Neun-Punkte-Abzug in Folge der Insolvenz vergangene Saison unter Dauerstress. „Aber das war nur der eigene Druck“, erinnert er sich: „Wir wollten nicht absteigen, die Fans waren aber sensibel, rechneten uns an, dass wir trotz dieser Situation geblieben sind.“

Was der 27-jährige Albrecht nun in Offenbach nach vier Spielen ohne Sieg wahrnimmt, ist auch für ihn außergewöhnlich. „Ich lese zwar keine Zeitung und keine Kommentare, doch es ist schon ein enormer Druck von außen zu spüren. Aber ich bin ehrlich: So wie wir dastehen, ist die Unruhe zurecht da.“ Denn zwei Punkte aus vier Spielen „sind Kickers Offenbach nicht würdig“. Albrecht weiß, worauf es nun ankommt. „Ich will mit Einsatz vorangehen. Wir müssen uns die Anerkennung der Fans Spiel für Spiel zurückholen.“ Zweifel an den Offenbacher Möglichkeiten hat er nicht: „Am Training liegt es nicht, auch die Betreuung ist sehr professionell. Das hatte ich noch nie, selbst zu Rostocker Zweitligazeiten nicht.“ Der 1,92 Meter große Innenverteidiger hält auch das fußballerische Potenzial für überdurchschnittlich: „Wir müssen es jetzt einfach auch auf den Platz bringen.“

Das gilt auch für ihn selbst. Denn seinen persönlichen Start hatte sich der gebürtige Neubrandenburger ganz anders vorgestellt. „Du willst dich mit den Kollegen einspielen, stattdessen fehlst du in der Vorbereitung zweieinhalb Wochen“, sagt er mit Blick auf eine hartnäckige Wadenverletzung. Zum Saisonstart schien er sie kuriert zu haben. Beim 1:1 gegen die SV Elversberg brach die Verletzung aber wieder auf. Die Spiele in Walldorf (1:1) und gegen Mainz 05 II (0:1) erlebte Albrecht als Zuschauer. „Für den Rhythmus waren diese Pausen natürlich katastrophal“, räumt er ein.

Archivbilder:

Erst in Ulm (1:2) kehrte er zurück - und sah beim 0:2 nicht gut aus. „Das hätte ich besser machen müssen. Ich war auf dem Weg nach vorne und hatten den halben Meter mehr zu machen als mein Gegner, der zudem noch richtig schnell war“, erklärt er den Ballverlust an der Mittellinie, den Steffen Kienle zur Vorentscheidung nutzte. „Ich hätte da ein Foul ziehen müssen.“

Doch die Vergangenheit ist aufgearbeitet, an der Freude, in Offenbach spielen zu dürfen, hat sich nichts geändert. „Ich bin Fußballer, um in solchen Stadien vor solchen Fans zu spielen“; betont er: „Und wenn ich ins Stadion komme, weiß ich, dass ich mit dem Wechsel alles richtig gemacht habe.“ Auch privat läuft es bestens. „Ich habe mit meiner Freundin eine Wohnung in Offenbach gefunden, auch schnell Kontakte geknüpft.“ Fehlt nur noch der erste Saisonsieg. „Dann könnte ich endlich auch wieder besser schlafen.“