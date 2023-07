OFC-Zugang ist ein Fußball-verrückter Trikot-Sammler

Von: Christian Düncher

Teilen

„Das kann richtig gut funktionieren“: Dimitrij Nazarov (vorne) will den „schlafenden Riesen“ Kickers Offenbach mit Leistung auf dem Platz erwecken. Der 33-Jährige spielt künftig mit Leon Müller (hinten) zusammen. © Hübner

DImitrij Nazarov hat gegen Manuel Neuer und Gianluigi Buffon getroffen. Künftig will er mit Kickers Offenbach den Torhütern der Fußball-Regionalliga Südwest die Bälle um die Ohren schießen.

Offenbach – An Wanddekoration mangelt es im Hause Nazarov in Worms nicht. „Von jedem Land, gegen das ich gespielt habe, habe ich ein Trikot“, berichtet Kickers Offenbachs Zugang Dimitrij Nazarov. Bei 45 Einsätzen für Aserbaidschan kommt da einiges zusammen. Die „Highlights“ sind eingerahmt, unter anderem die Shirts von Gianluigi Buffon, Luka Modric, Ivan Rakitic und Thomas Müller gehören dazu.

Auf die DFB-Elf traf Nazarov zweimal, 2017 in der WM-Qualifikation. Beide Begegnungen verlor Aserbaidschan deutlich, aber Nazarov hatte ein persönliches Erfolgserlebnis. Er traf beim 1:4 im Hinspiel – gegen Manuel Neuer.

„Ich lebe in Deutschland, alle Verwandte und Freunde guckten zu. Deutschland war damals sehr erfolgreich, trat als Weltmeister an und hatte eine Weile keinen Gegentreffer mehr kassiert. Das war sicherlich einer meiner Karriere-Höhepunkte“, gibt Nazarov zu. Er traf aber auch gegen Italiens Torwart-Legende Buffon. „Das war ebenfalls ein Riesenerlebnis.“

Völlig anders stellte sich seine Gefühlslage am 1. Juni 2015 dar. Mit dem damaligen Zweitligisten Karlsruher SC hatte Nazarov im Hinspiel der Relegation beim Hamburger SV ein 1:1 erreicht – und führte im Rückspiel 1:0. „Wir waren mit anderthalb Beinen in der 1. Liga. Die Fans standen schon am Zaun, um auf dem Platz zu feiern“, erinnert sich „Dima“. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit pfiff Referee Manuel Gräfe einen Freistoß, der „keiner war“, wie nicht nur Nazarov befand. Marcelo Diaz verwandelte zum 1:1, in der Verlängerung erzielte Nicolai Müller den Siegtreffer für Hamburg. „Ich habe daran lange geknabbert, werde es mein Leben lang nicht vergessen. Aber so ist Fußball. Alles liegt extrem nah beieinander.“

Nazarov liebt den Fußballsport – mit all seinen Ecken und Kanten. Das Spiel mit dem Lederball dominierte bereits früh sein Leben. „Wenn ich von der Schule nach Hause kam, warf ich den Rucksack in die Ecke und ging auf den Bolzplatz“, erzählt der gebürtige Kasache, der in Worms aufwuchs. „Die heutige Jugend hat Playstation und Handy, dadurch geht einiges verloren. Ich bin von der alten Schule. Freiwillig ging ich nie nach Hause. Meine Eltern mussten kommen und mich vom Platz runterholen.“

Sein erster Klub war Wormatia Worms. „Das ist sehr lange her“, sagt der älteste Spieler im OFC-Kader. Weil sein Heimatverein abgestiegen ist, fällt das Wiedersehen in der Regionalliga aus. „Das wäre schön gewesen, aber ich freue mich trotzdem, wieder zu Hause zu sein und einen richtig guten Verein gefunden zu haben, mit dem ich große Ziele verfolgen kann.“ Die Nähe zu seinen Eltern war einer der Gründe dafür, dass der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann, der vor wenigen Wochen erstmals Vater wurde, Erzgebirge Aue nach sieben Jahren verließ und sich einen Verein in der Region suchte.

Nach Aue geholt hatte ihn Pavel Dotchev, der bereits bei Preußen Münster sein Coach war. Die Sachsen waren gerade in die 2. Liga aufgestiegen. „Das Stadion befand sich im Umbau, es sah wild aus“, erinnert er sich. „Was daraus gemacht wurde, ist unglaublich. Dort ist alles komplett neu. Leistungszentrum, Internat – Aue ist meiner Meinung nach eine Top-Adresse für junge Spieler. Es geht dort sehr familiär zu. Die Menschen leben Fußball. Bei den Heimspielen herrschte eine unglaubliche Stimmung.“

Nazarov sieht durchaus Parallelen zwischen Aue und Offenbach: „Auch der OFC ist etwas unter dem Radar. Aber er ist ein schlafender Riese und der muss endlich geweckt werden. Das erreicht man aber nicht mit Sprüchen, sondern mit Leistung auf dem Platz. Ich finde das extrem spannend.“

Dem Kickers-Kader traut er einiges zu. Besonders freut sich „Dima“ aufs Zusammenspiel mit Marcos Alvarez. Beide kennen sich aus der Zeit beim künftigen Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt II. „Wir ergänzen uns gut. Er ist ein klarer Neuner, ich spiele dahinter. Da ist es Gold wert, wenn einer wie Marcos den Ball gut ablegt. Das kann richtig gut funktionieren.“ Ein Bild davon konnte sich die OFC-Fans noch nicht wirklich machen. Weil Nazarov angeschlagen war, stand er in den bisherigen fünf Testspielen lediglich 45 Minuten auf dem Platz. Eine alte Sprunggelenksverletzung machte ihm zu schaffen. „Die Knochenhaut war etwas entzündet. Ein Klassiker. Wir haben das aber inzwischen komplett im Griff“, sagt der Mittelfeldspieler, der heute (19 Uhr) im Test bei Hessenligist FC Hanau 93 mitwirken soll.

Nazarov war in seiner Karriere selten verletzt. „Ich achte auf meinen Körper“, sagt der Mann, in dessen Leben sich viel um Kicken dreht. „Ich bin fußball-verrückt, schaue mir alle Ligen an. Meine Frau schüttelt den Kopf. Unsere Tochter schläft viel und lässt mich zum Glück Fußball gucken. Irgendwann wird sie Feuerwehrmann Sam sehen wollen. Ich werde versuchen, sie in Richtung Fußball zu lenken. Dann können wir gemeinsam gucken“, scherzt er.

Von Christian Düncher