OFC-Zugang Pfeiffer: „Weiß, was ich kann, wenn ich fit bin“

Von: Christian Düncher

Auf dem Weg zu alter Stärke? Irwin Pfeiffer war einst ein umworbenes Talent. Beim OFC will er wieder durchstarten. „Was ich mitbringe, sind Schnelligkeit, ein robuster Körper und Spielwitz“, sagt der 24-Jährige. © hübner

Irwin Pfeiffer, 24 Jahre alter Neuzugang des Fußball-Regionalligsten Kickers Offenbach, lernte das Fußballspielen im Käfig und ist Hobby-DJ. Einst war er ein von Bundesligisten umworbenes Talent.

Offenbach – Die Wahl seiner Trikotnummer bei den Offenbacher Kickers ist Zugang Irwin Pfeiffer nicht schwergefallen. Zumal die Familie in seinem Leben einen hohen Stellenwert hat. „Meine kleine Schwester hat am 20. Mai Geburtstag und ist 20 Jahre alt. Außerdem habe ich am 20. Juni meinen Vertrag beim OFC unterschrieben“, erklärt er. Eigentlich ist Pfeiffer aber ein Siebener oder Elfer, also offensiver Flügelspieler. „Das war schon immer meine Position, auch wenn ich zwischendurch mal im Sturm oder auf der Sechs gespielt habe“, sagt der 24-Jährige, der in Wedel vor den Toren Hamburgs geboren wurde und auch dort aufwuchs – als eines von vier Kindern.

Pfeiffer ist einer der Typen, die gerne als Straßenfußballer bezeichnet werden. „Bei uns um die Ecke gab es einen Käfig, wo ich mich von morgens bis abends aufgehalten und gespielt habe“, erzählt er. „Ich kann mich noch erinnern, wenn in den Sommerferien alle Freunde weg waren und ich nicht, Dann war ich alleine im Käfig. T-Shirt ausgezogen, Schuhe ausgezogen und dann schön auf Beton Slalom mit dem Ball. So etwas prägt einen auch auf eine gewisse Art.“

Als er elf Jahre war, fiel das Talent des Wedeler TSV bei einem Spiel der Hamburg-Auswahl den Scouts des FC St. Pauli auf. Beim Kiezklub durchlief er fortan alle Teams (in der U19 und U23 an der Seite des ehemaligen Offenbachers Marcel Sobotta) und durfte bei den Profis mittrainieren, für die er unter anderem im Test gegen Werder Bremen zum Einsatz kam. „Das war schon etwas Besonderes. Aber die gesamte Zeit war ein Highlight. Ich habe immer wieder neue Jungs kennengelernt und zu einigen immer noch Kontakt.“

Nach dem Trainerwechsel (Olaf Janßen folgte auf Ewald Lienen, der Sportlicher Leiter wurde) sah Pfeiffer für sich aber keine Perspektive mehr. An Angeboten mangelte es dem immer wieder für Lehrgänge der deutschen Junioren-Nationalteams nominierten Offensivmann nicht. Der HSV, Bremen und der 1. FC Köln hatten Interesse. Nächste Station war aber Hertha BSC, wo er mit den Profis trainierte und in der Reserve (Regionalliga) Spielpraxis sammeln sollte. „Ich stand in der ersten Saison bis zum zwölften Spieltag fast immer in der Startelf, habe mich dann aber verletzt“, so Pfeiffer. In der Rückrunde kämpfte er sich zurück, kam in der Folgesaison aber nur noch selten zum Einsatz. „An der Leistung lag es nicht“, stellte der klar. „Es hatte andere Gründe.“ Es gab angeblich die Anweisung, auf seiner Position einen anderen Spieler einzusetzen. Der Mann mit togolesischen Wurzeln verließ daher den Club.

Das einst umworbene Talent tingelte fortan durch die Regionalliga: FC Teutonia 05 Ottensen, SV Straelen und zuletzt Germania Halberstadt. Gesamtbilanz: 45 Pflichtspiele, sieben Tore und zwei Vorlagen. Eine Schultereckgelenkssprengung sowie eine Muskelverletzung verhinderten ein besseres Zahlenwerk. „Im Fußball geht es nicht immer nur bergauf, und es kann nicht jeder verletzungsfrei bleiben“, sagt Pfeiffer. „Das war eine unglückliche Zeit, aber ich bin keiner, der den Kopf hängen lässt. Ich kann mich gut selbstreflektieren und weiß, was ich kann und drauf habe, wenn ich fit bin.“

Zwischenzeitlich liebäugelte der Flügelflitzer mit einem Wechsel ins Ausland, spielte unter anderem beim schottischen Erstligisten FC Livingston vor. „Das Kick and Rush dort war aber gar nicht mein Spiel. Ich mag es, den Ball in den Fuß gespielt zu bekommen, ins Eins-gegen-Eins zu gehen oder per Doppelpass in die Tiefe. Was ich mitbringe, sind Schnelligkeit, ein robuster Körper und Spielwitz. Ich denke zudem, dass es nicht so leicht ist, mir den Ball zu klauen.“ Es waren diese Attribute, die Christian Hock, den Geschäftsführer Sport der Kickers, dazu brachten, Pfeiffer unter Vertrag zu nehmen. „Es freut mich, dass ich ihn überzeugen konnte“, sagt der Zugang als Halberstadt. „Der Verein ist klasse. Die Fans, das ganze Drumherum – das passt einfach. Es was nicht schwer, mich zu entscheiden. Ich wurde auch von allen herzlich aufgenommen, fühle mich sehr, sehr wohl hier und werde alles für den Verein geben.“ Im zweiten Test gegen Fortuna Düsseldorf II (3:1) war Pfeiffer allerdings aufgrund muskulärer Probleme geschont worden. Am Samstag (14 Uhr) in Grebenhain gegen den Hessenligisten Eintracht Stadtallendorf wird er aber wohl wieder dabei sein.

Neben dem Fußball sowie seiner Familie spielt seit einiger Zeit auch die Musik eine Rolle in Pfeiffers Leben. „Als ich verletzt war und mich neben der Reha anderweitig beschäftigen wollte, habe ich ein bisschen DJ gelernt“, sagt der Offensivmann, der noch auf Wohnungssuche ist. „Ich brauche nicht die ganze Zeit Trubel. Es ist auch gut, wenn man nach dem Training einfach mal etwas runterkommen kann, ohne Autos zu hören.“ So wie im beschaulichen Wedel, wo einst alles begann.

