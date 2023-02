OFC: Zwei Einheiten plus Videoschulung

Von: Christian Düncher

Training unter Palmen: Angeleitet von Athletikcoach Chris Guglas (vorne, ganz in Schwarz) starteten die Regionalliga-Spieler der Offenbacher Kickers gestern Morgen in die erste Übungseinheit des Tages. Am Nachmittag stand eine weitere an, abends noch eine Video-Schulung. © ofc

Der Auftakt des Trainingslagers in der Türkei ist für die Spieler des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach intensiv. Erfreulich: Christian Derflinger wirkt wieder mit. Inzwischen weilen auch einige Fans vor Ort. Und: Ein Talent hat einen Profi-Vertrag erhalten.

Belek – Den Blick aus dem Hotelfenster hat Matthias Georg gleich mal fotografisch festgehalten: Vorne das Meer, im Hintergrund schneebedeckte Berge und das alles garniert mit Sonnenschein. Die türkische Riviera ist nicht ohne Grund ein beliebter Urlaubsort. Aber der Geschäftsführer der Offenbacher Kickers lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass der Fußball-Regionalligist nicht nach Belek gereist ist, um die Aussicht zu genießen oder eine erholsame Zeit zu verbringen.

Nach dem Anreisetag standen gestern zwei Trainingseinheiten auf der hoteleigenen Anlage an (gefilmt von einer Drohne) sowie abends noch eine Videoschulung, berichtet Georg. Auf den sonst in Trainingslagern nicht unüblichen Strandlauf vor dem Frühstück hatte Trainer Ersan Parlatan verzichtet. Dieser sei ohnehin nicht nötig. „Wir machen alles auf dem Platz“, stellte der Geschäftsführer klar und verwies auf die GPS-Tracker, die die Spieler immer tragen. „Wir haben ja die Laufwerte von jeder Einheit und können das entsprechend steuern.“

Mit Ausnahme von Flügelspieler Dominik Wanner, der aufgrund einer sich auf den Oberschenkel auswirkenden Sehnenreizung mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, seien „alle gesund“, sagte Georg. Auch Mittelfeldspieler Christian Derflinger, der – ebenfalls aufgrund einen gereizten Sehne, allerdings im Fuß – zwischendurch pausieren musste und per Spritzenkur behandelt worden war, trainiere wieder voll mit, berichtete der 35-Jährige. Der vergangenen Samstag beim Testspiel gegen den FC Gießen (2:0) aufgrund von Fußproblemen geschonte Außenverteidiger Vincent Moreno war ebenfalls dabei. Grundsätzlich seien alle „mit großer Begeisterung“ bei der Sache, sagte Georg.

Der Spaß kam freilich auch nicht zu kurz. Vor der ersten Trainingseinheit des Tages schnappte sich Mittelstürmer Dejan Bozic die Videokamera des vereinseigenen „Kickers-TV“. Daraufhin interviewte Verteidiger Jakob Zitzelsberger spontan Mittelfeldspieler Semir Saric – mit einer Wasserflasche als Ersatz-Mikrofon. Die Stimmung ist also bestens beim OFC. Man sei „heiß“ und „motiviert“, hatte OFC-Torhüter David Richter bereits vor dem Abflug gesagt und zugleich betont. „Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens.“ Bei diesem Statement wollen es die Kickers auch belassen. „Wir spielen Fußball“, stellte Georg klar. Alles andere könne man nicht beeinflussen.

Die Offenbacher sind beileibe nicht die einzige Fußball-Mannschaft, die – trotz des Erdbebens – gerade in der Türkei ein Trainingslager absolviert. Die Ligarivalen SSV Ulm 1846, SGV Freiberg, Eintracht Trier und FC Rot-Weiß Koblenz (auf den der OFC am Samstagmittag im einzigen Testspiel trifft) sind ebenfalls vor Ort. Ihr Hotel teilen sich die Kickers mit einem anderen Team. OFC-Fan Wolfgang Schneider, alias „Meenzer“, ist bereits seit Ende Januar in der Region und skizziert, wie viele Mannschaften sich dort gerade aufhalten. „Ich habe in den letzten elf Tagen circa 20 Testspiele gesehen, ab und zu nur eine Halbzeit. Ich habe ja einen Mietwagen. Man muss nur eines der Trainingszentren ansteuern, dort wird fast immer trainiert oder gespielt.“

Gestern traf auch eine große Gruppe OFC-Anhänger in Belek ein, darunter Mitglieder der Fanclubs „Die Goude“ und „Wir für die Kickers“.

Talent Mesanovic erhält beim OFC Vertrag als Profi Offenbach – Trainingslager mit den Offenbacher Kickers sind für Almin Mesanovic bislang stets mit besonderen Ereignissen verbunden. Als das Mittelfeldtalent vergangenes Jahr erstmals mit dem Regionalliga-Team in der Türkei weilte, feierte es dort seinen 18. Geburtstag. Jetzt ist Mesanovic wieder dabei, hat jedoch seit gestern einen anderen Status. „Ich bin glücklich, meinen ersten Profivertrag beim OFC unterschrieben zu haben“, wird der bosnische U19-Nationalspieler in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Almin ist ein vielversprechendes Talent“, sagte Geschäftsführer Matthias Georg. „Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm bei steigender Spielzeit und der nötigen Geduld viel Freude haben werden.“ Vier Regionalliga-Einsätze stehen für ihn bislang zu Buche. (cd)