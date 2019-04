Diskussion um U19-Ass Signorelli beim OFC - warum darf er nicht in die erste Mannschaft?

Giuseppe Signorelli ist Torschützenkönig für die U19 Hessenliga. Trotzdem spielt er für die Saisonplanung bei den Kickers Offenbach keine Rolle. Das sorgt für Diskussionen.

Offenbach - Dass Mittelstürmer Giuseppe Signorelli in der Planung der Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach für die kommende Saison derzeit keine Rolle spielt, obwohl er für die U19 (Hessenliga) in der aktuellen Runde schon 30-mal traf und Torschützenkönig werden wird, sorgt bei den OFC-Fans für Diskussionen.

Doch was wurde eigentlich aus seinen Vorgängern?

2017/18

23 Tore waren der Ligabestwert – aufgestellt von Cem Barlik (FSV Frankfurt). Aktuell ist er für den 1.FC Kaiserslautern in der A-Jugend-Bundesliga aktiv (20 Spiele, sechs Tore). Für den OFC trafen Luka Garic und Lukas Hagemann (beide 13) am häufigsten. Garic startete bei den Kickers durch (23 Regionalligaspiele, ein Tor), Hagemann, einst mit den Profis im Trainingslager, spielt für Buchonia Flieden in der Hessenliga.

2016/17

Spiridon Pentidis (20 Tore) lag einen Treffer vor Teamkollege Luki Matondo (beide SV Darmstadt 98). Groß raus kamen sie nicht. Matondo kickt in der Verbandsliga (Vatanspor Bad Homburg), Pentidis sogar in der Kreisoberliga (SG Rüsselsheim). Luftrim Kodraliu (OFC), mit 18 Treffern Dritter, geht nach einem Intermezzo in Portugal (Esmoriz) in der Oberliga (TSG Pfeddersheim) auf Torejagd.

2015/16

Dario Stange (Germania Schwanheim) holte sich mit 21 Treffern die Torjägerkrone. Über Buchonia Flieden und Vatanspor Bad Homburg ging es weiter zur Spvgg. 03 Neu-Isenburg, mit der er nun aus der Hessenliga absteigt. Bester OFC-Torschütze war erneut Luftrim Kodraliu (17).

2014/15

Mit 26 Treffern lag Maximilian Wiessner (TSG Wieseck) am Rundenende vorne, Karriere machten aber der Zweite und vor allem der Dritte. Während Wiessner heute für den SV Bauerbach (Verbandsliga) kickt, ist Elias Huth (damals 25 Treffer für den FSV Frankfurt) Profi beim 1.FC Kaiserslautern, für den er 25 seiner 61 Drittliga-Spiele absolvierte. Zuvor war er bei RW Erfurt und kam für Hannover 96 einmal in der 2. Liga zum Einsatz. Abdelhamid Sabiri (damals 23 Tore für den SV Darmstadt 98) schaffte es über die Stationen SF Siegen (Oberliga) und 1.FC Nürnberg (neun Zweitliga-Spiele, fünf Tore) sogar bis in die Premier League (13 Einsätze für Huddersfield Town) und ist U21-Nationalspieler. Bester Torschütze des OFC war damals Christos Stoilas (14), der sich in der Regionalliga (49 Spiele, ein Tor) aber nicht durchsetzte und nach der Saison keinen neuen Vertrag erhält.

2013/14

Der OFC stellte in Kofi Asamoah (31 Treffer) den Torschützenkönig. Rico Schmitt, seinerzeit Trainer der Profis, entschied sich jedoch gegen ihn. Der Stürmer versuchte es daraufhin in der Hessenliga. Nach einem Jahr beim SV Wehen Wiesbaden (25 Spiele, zwei Tore) wechselte er zu Bayern Alzenau, wo er infolge einer Schambeinentzündung aber nur viermal spielte (kein Tor). Weil er „immer wieder mal Schmerzen“ hat, kickt der 23-Jährige mittlerweile bei der SVG Steinheim (Gruppenliga). Maik Feigenspan, damals mit 21 Treffern für den OSC Vellmar Dritter, brachte es nach den Stationen Hessen Kassel und Borussia Mönchengladbach II (122 Regionalligaspiele, 34 Tore) bis in die 3. Liga, wo er nun mit Eintracht Braunschweig (elf Spiele, zwei Tore) die Klasse halten will.

2012/13

Auch damals stellten die Kickers den Torschützenkönig: Dren Hodja traf 27-mal. Aber nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga ließ man das Talent lange warten. Der gebürtige Offenbacher hatte nicht das Gefühl, dass Trainer Rico Schmitt mit ihm plant und verließ seinen Heimatklub. Über Schalke 04 II (31 Regionalliga-Spiele, drei Tore) und VfR Aalen (zwei Drittliga-Spiele, kein Tor) kam er 2015 zum OFC zurück. Seitdem spielte er 114-mal in der Regionalliga und erzielte 34 Tore. Seine beste Spielzeit war die Saison 2017/18 (14 Tore). Aktuell pendelt er zwischen Bank und Startelf.

2011/12

Diesmal krönte sich Marcel Mosch (OFC) mit 28 Treffern zum Schützenkönig. 2012/13 spielte er zunächst für die Kickers-Reserve, ehe er zu den Profis befördert wurde, wo er vier Drittliga-Einsätze (ein Assist) hatte. Nach dem Zwangsabstieg blieb er, war unter Rico Schmitt aber nur Ersatz (18 Einsätze, davon 15 als Einwechselspieler). Nach 67 Einsätzen (15 Tore) in der Regionalliga Bayern spielt er seit 2017 in der Hessenliga (SG Barockstadt Fulda/Lehnerz).

2010/11

Und abermals ein Kickers-Spieler als Torschützenkönig, diesmal Emre Kadimli mit 27 Treffern. Er wechselte zu Eintracht Frankfurt, spielte dort je 25-mal in der U19-Bundesliga (sechs Tore) und Regionalliga (ein Tor). Nach Stationen in der Hessenliga (FSV Fernwald, FC Eschborn, Spvgg. 05 Oberrad) ging es bis in die Verbandsliga (FV Bad Vilbel, Türkgücü Friedberg), wo er aktuell für den TSV Vatanspor Bad Homburg spielt.

VON CHRISTIAN DÜNCHER

