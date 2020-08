Offenbacher Kickers bestätigen ersten Corona-Fall - Spieler in Quarantäne

Seit Tagen steigt in Offenbach die Zahl der Neuinfektionen, seit Dienstag ist auch zumindest ein Profifußballer der Kickers davon betroffen. Welche Auswirkungen das für die Vorbereitung des Regionalligisten hat, ist noch nicht absehbar.

Offenbach - Am Mittwoch um 13 Uhr sollten die Kickers ein Testspiel gegen den West-Regionalligisten Rot Weiss Essen absolvieren. Doch die Essener reisten gar nicht an, denn die Kickers mussten die Partie am frühen Vormittag absagen. Am späten Dienstagnachmittag hatte ein Routineeingriff bei einem Offenbacher Spieler, den die Kickers nicht namentlich nannten, große Hektik und Betriebsamkeit beim OFC ausgelöst. „Bei dem Eingriff wurde auch ein Coronatest durchgeführt - mit positivem Ergebnis“, berichtete Geschäftsführer Thomas Sobotzik.

Corona in Offenbach: Tests bis in die späte Nacht bei den Offenbacher Kickers

Um 17 Uhr hatten die Verantwortlichen davon erfahren und sofort reagiert. Keine 90 Minuten später wurden die ersten Tests auf das Coronavirus der eilig herbeitelefonierten Spieler durchgeführt. Bis in die späte Nacht wurden dann alle Spieler, das komplette Funktionsteam und auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle getestet: mit ausschließlich negativen Ergebnissen.

Der Spieler der Offenbacher Kickers war wegen seiner Verletzung seit Freitag vergangener Woche nicht mehr bei der Mannschaft. Nach Angaben von Sobotzik, hatte er sich am Samstag mit zwei Spielern zum gemeinsamen Essen getroffen. „Mit allen anderen gab es somit länger als 48 Stunden keinen Kontakt“, sagte Sobotzik. Der Spieler, der im Kreis Offenbach wohnt, wird sich jetzt in Quarantäne begeben. Die beiden anderen Spieler, die Kontakt mit ihm hatten, sind seit Dienstag vorsorglich zu Hause geblieben und werden noch einen zweiten Test auf das Coronavirus absolvieren.

Gesundheitsämtern entscheiden über Maßnahmen: Corona in Offenbach

„Wir hatten eine kurze Nacht“, betonte Sobotzik, der sofort nach Bekanntwerden des Testergebnisses alle Maßnahmen einleitete: Den Kontakt mit den Börden herstellte, die Tests auf das Coronavirus bei Dr. Thomas Heddäus organisierte und sämtliche nötigen Kontaktlisten erstellen ließ. „Ich denke, wir haben das bestmögliche getan“, sagte Sobotzik.

Wie es nun für die Offenbacher Kickers weitergeht, konnte der Geschäftsführer nicht abschätzen. Klar ist, dass die Verantwortlichen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden in Stadt und Kreis Offenbach stehen. Sobotzik hofft, dass die Mannschaft wie geplant vom 7. bis 15. August ins Trainingslager nach Polen reisen kann. Am Freitag wollte man nach Posen fliegen, und von dort ins knapp 30 Kilometer entfernte Trainingszentrum Opalenica fahren. „Aber die Entscheidung liegt bei den zuständigen Gesundheitsämtern“, muss Sobotzik abwarten und hoffen, dass nicht noch mehr Personen in Quarantäne müssen. Dabei gibt es kein einheitliches Leitbild. Bei Dynamo Dresden musste die gesamte Mannschaft in Quarantäne, bei anderen Clubs, wie dem 1. FC Nürnberg oder SC Paderborn nur die betroffenen Spieler. (Von Jochen Koch)