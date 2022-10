Kickers Offenbach: Erstes Spiel unter neuem Chef-Trainer in Stuttgart - Hoffen auf Jopek

Von: Jörg Moll

Steht als Alternative fürs zentrale Mittelfeld zur Verfügung: Julian Albrecht, hier umringt von drei Gegenspielern. © hübner

Am Sonntag (14 Uhr) gibt Ersan Parlatan in Stuttgart seinen Einstand als Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach – und ist „froher Dinge“.

Offenbach – Vor seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach überwiegt bei Ersan Parlatan Freude und Zuversicht. „Ich habe einen sehr positiven Eindruck von der Mannschaft gewonnen“, sagt der 45-Jährige, der am Mittwoch (12. Oktober) vorgestellt worden war – und an diesem Sonntag (14 Uhr) beim Tabellensechsten VfB Stuttgart II seinen Einstand an der Seitenlinie gibt.

Die Mannschaft, lobt Parlatan, sei willig und wissbegierig. „Es waren zwei gute Trainingstage mit drei Einheiten“, sagt der Mann, der in dieser Woche sein Amt als Assistent beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg aufgegeben hatte, um beim OFC als Cheftrainer einzusteigen. Jeder einzelne Spieler habe ein offenes Ohr gehabt, um „meine Idee vom Fußball schnellstmöglich für sich gewinnen zu wollen“. Die Kickers werden auch am Samstag nochmals trainieren, ehe sie am Sonntag die Fahrt nach Stuttgart antreten.

OFC-Trainer Parlatan zuversichtlich – Kickers Offenbach intakt und stabil

Parlatan betont, dass er in der Kürze der Zeit nicht alles umkrempeln werde. Vielmehr will er das gestiegene Selbstvertrauen nach sieben Punkten aus drei Spielen unter Interimscoach Alfred Kaminski nutzen. Die Mannschaft sei intakt, habe sich stabilisiert - und daran gelte es, weiterzuarbeiten.

Und das bei der Zweitvertretung eines Bundesligisten, die zuletzt dreimal ohne Sieg blieb (2 Punkte, 1:3 Tore), zu Hause aber noch ungeschlagen ist (3 Siege, 2 Unentschieden). Die Kickers sind gegen den Nachwuchs der Schwaben seit sechs Spielen ungeschlagen (4 Siege, 2 Remis), die letzte von zwei Niederlagen in der Regionalliga gab es am 27. April 2018 zu Hause (0:1).

Kickers Offenbach: OFC-Trainer Parlatan hofft auf Genesung Jopeks

Parlatan zeigt nicht nur wegen der kurzen Eingewöhnungszeit beim OFC Respekt vor dem Gegner. „Wir spielen bei einer Mannschaft mit vielen guten Talenten, die aber zielstrebig und geradlinig spielt, da gilt es zu funktionieren“, warnt der neue OFC-Coach.

Erschwerend hinzu kommt für die Kickers, dass in Maik Vetter (Zehenbruch) und dem zuletzt so stark auftrumpfenden Björn Jopek (Grippe) die Mittelfeldzentrale wohl komplett ausfällt. Jopek war zuletzt nicht nur als ordnende Hand im Mittelfeld gefragt, sondern ist mit vier Assists auch bester Vorlagengeber der Kickers in dieser Saison.

Als Alternativen stehen Julian Albrecht, Jost Mairose oder der etwas offensiver denkende Semir Saric zur Verfügung. „Wir beobachten und schauen“, sagt Parlatan, der die Hoffnung auf Jopek noch nicht aufgegeben hat.

OFC: Offenbach-Kickers Mittelstürmer Hosiner steht für den Verein bereit

Fit und bereit für sein viertes Spiel in Folge von Beginn an ist Philipp Hosiner. „Wir wollen den positiven Trend fortführen“, erklärte der 33-Jährige, der sinnbildlich für die Entwicklung in den letzten drei Wochen steht und mit engagierten, spielfreudigen Vorstellungen einen Platz in der Startelf sicher hatte.

„Mir ist nicht wichtig, ob ich von Beginn an spiele oder über die zweite Welle reinkomme. Wichtig ist mir nur, der Mannschaft und dem Verein zu helfen“, erklärt der Mittelstürmer.

Kickers Offenbach: OFC-Trainer Parlatan ist für das Spiel in Stuttgart „froher Dinge“

Und die Vorzeichen wertet der Österreicher, der seit Februar dieses Jahres beim OFC unter Vertrag steht und nunmehr schon den vierten Trainer hat, durchaus positiv: „Wir haben die letzten Wochen und auch die letzten Tage gut gearbeitet.“ Parlatan bescheinigte dem Routinier wie allen anderen Spielern auch, sehr positiv in Erscheinung getreten zu sein.

Und mit diesem Wissen wird er auch die Fahrt nach Stuttgart antreten: „Ich bin froher Dinge“, sagt der neue OFC-Coach. Der Einstand in Stuttgart kann also kommen. (Jörg Moll)