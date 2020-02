OFC Mannschaft wählt Vetter zum Spielführer – Trainer Barletta zieht nach Trainingslager positive Bilanz

Kickers gehen mit neuem Kapitän in die Restsaison

+ © Scheiber Maik Vetter neuer Kapitän des OFC © Scheiber

Als sich die Mannschaften vor dem Testspiel zwischen Kickers Offenbach und Austria Klagenfurt am Mittelkreis aufreihten, stand der seitherige Spielführer des OFC, Richard Weil, ganz außen und Maik Vetter trug die Binde. Das wird auch in Zukunft so sein.