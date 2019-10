OFC: Alzenau-Trainer Angelo Barletta - Ist er ein Kandidat in Offenbach?

Offenbach gegen Alzenau steht unter besonderen Vorzeichen. 14 Spieler im Alzenauer Kader haben schon für den OFC gespielt. Und der Alzenauer Coach Angelo Barletta gilt als Kandidat für den Trainerposten bei den Kickers.

Offenbach – Er hat vier Jahre als Profi bei den Offenbacher Kickers gespielt (2000 bis 2004). Er hat die U19 des OFC trainiert. Am Freitagabend (19.30 Uhr) kehrt der 42-jährige Angelo Barletta auf den Bieberer Berg zurück, als Trainer des Regionalligisten Bayern Alzenau. Barletta hat die Unterfranken aus der Hessenliga in die Regionalliga geführt. Der Aufsteiger belegt Platz zehn, hat nur einen Punkt weniger als Kickers Offenbach auf Rang sieben.

Lassen Sie uns kurz zurückblicken: Welche Erinnerungen haben Sie an ihre letzte Saison bei Kickers Offenbach 2003/04?

Puh, lange her. Die Kickers waren in den Jahren davor immer knapp bei Kasse. Dann kam Rüdiger Lamm als Manager, beschaffte Geld und man wollte mit aller Macht aufsteigen. Unser Trainer war Ramon Berndroth und der bekam Spieler, von denen er gar nicht viel wusste. Wir hatten mehr Druck als Spaß.

Die Mannschaft mit vermeintlichen Stars wie Akrapovic, Hock, Judt, Licht, Dworschak stürzte brutal ab, Abstiegsgefahr, erster Trainerwechsel, es kam der ehemalige U19-Trainer Lars Schmidt, gleich nach der Winterpause der nächste Trainerwechsel, Hans-Jürgen Boysen kam. Das sind fast schon frappierende Parallelen zur jetzigen Saison der Offenbacher.

Ja, die Parallelen sind nachvollziehbar. Der OFC ist ein Verein, der 4. Liga nicht lange erdulden will und kann. Man versucht alles, da rauszukommen. Jetzt hat man mit ein bisschen mehr Geld etablierte Spieler geholt. Wie 2003. Aber auch diesmal wird man es im ersten Versuch nicht schaffen. Doch vielleicht dann beim zweiten Versuch, so wie damals 2004/05.

Es gab noch nie ein Punktspiel zwischen Bayern Alzenau und Kickers Offenbach. Mit welchen Erwartungen kommen Sie und Bayern Alzenau auf den Bieberer Berg?

Dreieich war letzte Saison eine Art Derby für den OFC. Aber dadurch, dass bei uns so viele Spieler eine OFC-Vergangenheit haben, wird das etwas ganz, ganz Besonderes. Und dann mit Daniel Endres on top. Selbst wenn er noch drei Jahre in Alzenau spielt, wird er immer ein Offenbacher bleiben. Wir alle freuen uns riesig auf dieses Spiel. Das war immer unser großes Ziel, Spiele gegen den OFC.

Halb- und Feierabendprofis aus Alzenau gegen Vollprofis in Offenbach, ein Etat von geschätzt 500 000 Euro gegen geschätzte 2,5 Millionen - aber in der Tabelle liegen beide gleichauf. Wie konnte es dazu kommen?

Ach, das ist eine Momentaufnahme, die Schlussrechnung fehlt noch. Fußball ist wahrscheinlich der einzige Sport, wo man derartige Unterschiede im Etat ausmerzen kann. Aber auf Dauer auch nicht.

Bayern Alzenau wird scherzhaft auch OFC II genannt. 14 Spieler, das Trainerteam und sogar der 1. Vorsitzende, Andi Trageser, haben alle bei den Kickers gespielt. Der Physiotherapeut Wolfgang Uschek war sogar schon Trainer beim OFC. Das Spiel dürfte sich wie ein Klassentreffen anfühlen. Welche Rolle spielen dann die Emotionen?

Sehr, sehr große. Das ist ja Generationen übergreifend. Ich kenne noch Rene Keffel und Bernd Winter. Die Jüngeren haben noch mehr Berührungspunkte. Aber unser großer OFC-Anteil im Kader spricht auch für die sehr gute Arbeit in Offenbach, die Spieler wurden gut ausgebildet und geformt.

Vor der Saison haben Sie mit Daniel Endres, Serkan Firat und Dren Hodja drei Leistungsträger der Offenbacher Kickers verpflichtet. Wie haben Sie diesen überdurchschnittlichen Regionalliga-Spielern Alzenau schmackhaft gemacht? Mit Geld wahrscheinlich nicht?

(Lacht) Sicher nicht mit Geld. Es fing alles an mit Daniel Endres. Er hatte sehr gute Angebote aus der Regionalliga, sogar aus Saarbrücken, wollte sich aber beruflich etwas aufbauen, und da hat es mit unserem Aufstieg in die Regionalliga gepasst. Zumal ich ihn sehr gut kenne, wir haben zusammen beim OFC trainiert. Zu Serkan Firat habe ich einen ganz besonderen Bezug. Als er bei Darmstadt 98 keinen Vertrag mehr bekam, hatten wir ein sehr schönes und erfolgreiches Jahr in Griesheim. Er schoss 14 Tore, bekam Zusatztraining und empfahl sich für den OFC. So kann es jetzt wieder laufen. Er spielt eine überragende Hinrunde auf der Achter-Position und ist inzwischen für Drittligisten ein Thema. Einen Schritt zurück, um dann zwei nach vorne zu kommen.

Und bei Dren Hodja?

Er war dann die Folge von Endres und Firat. Er hat gesehen, was wir hier möglich machen. Wenn du Drens Herz berühren kannst, ist er einer der besten Spieler, die ich gesehen habe. Aber man muss ihm das absolute Vertrauen schenken. Leider, und das tut ihm am meisten weh, wird er wegen seiner Mandelentzündung am Freitag ausgerechnet in Offenbach wohl nicht spielen können.

Wie wichtig sind diese Korsettstangen Endres, Firat und Hodja für das Alzenauer Spiel?

Sie tragen das Ganze. Und sie haben eine große Bürde. Eigene Leistung abrufen und dazu noch die Mannschaft führen. Dazu der Kulturschock von Offenbach nach Alzenau, mit abends Training, spät nach Hause kommen. Aber das funktioniert sehr sehr gut.

Die Kickers schwächeln und sind derzeit alles andere als stabil und selbstbewusst. Die Gelegenheit für einen Alzenauer Sieg erscheint günstig.

Das sehe ich anders. Es wird sehr schwierig. Bieberer Berg ist der Bieberer Berg, dann noch die besondere Atmosphäre mit Flutlicht. Die Kickers werden nach der herben Niederlage in Saarbrücken ein ganz anders Gesicht zeigen. Das macht es für uns umso gefährlicher. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter die Räder kommen.

Der OFC hat Abwehrprobleme, in den letzten drei Spielen zwei, drei und fünf Gegentore kassiert. Ist das ein Ansatzpunkt für das Spiel am Freitag?

Wir werden uns bestimmt nicht nur hinten einigeln. Aber ich sehe beim OFC kein Abwehrproblem. Die Flut an Platzverweisen ist das Problem.

Alzenau hat nicht die gefährliche Offensive. Wie wollen Sie das ändern?

Wir haben die letzten drei Jahre den Torschützenkönig der Hessenliga gestellt, und der wurde uns immer weggeholt. Jetzt haben wir junge Spieler vorne drin, denen gestehen wir auch mehr Fehler ein. Sie haben Höhen und Tiefen, aber vielleicht brechen sie am Freitag durch.

Sie haben als Co-Trainer der U19 beim OFC gearbeitet. Wie eng sind noch die Kontakte nach Offenbach?

Gut. Ich bin öfters bei Spielen und kenne die Leute, sie waren auch immer bei uns.

Interimstrainer Steven Kessler wird das Amt nach dem letzten Spiel 2019 abgeben. Die Kickers wollen dann einen neuen Trainer verpflichten. Sie gelten als Kandidat. Wie reizvoll wäre der OFC für Sie?

Eine fiese Frage (lacht). Wir haben jetzt zwei echte Brettspiele gegeneinander, es geht für beide um viel. Wir haben eine Truppe, um den Hessenpokal zu gewinnen, darauf zielen wir auch, dafür müssen wir Offenbach schlagen.

Offenbacher Kickers: Präsident frustriert – „Wir kommen da nur gemeinsam raus“

Ich hake nochmal nach: Wie reizvoll wäre der OFC?

Es ist eine ehrenvolle Geschichte, dass ich da gehandelt werde. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das nicht reizen würde. Der OFC ist schon etwas Besonderes. Ich glaube selbst 3. Liga-Trainer würden lieber den OFC als Großaspach trainieren.

Kickers Offenbach: 0:5-Debakel gegen FC Saarbrücken deckt Schwächen auf

Wie waren die Gespräche mit den OFC-Verantwortlichen?

Es gab nur flüchtige Gespräche. Man kennt und schätzt sich gegenseitig.

Abschlussfrage: Im ersten Spiel im neuen Jahr spielt Alzenau am 22. Februar 2020 in Koblenz, die Kickers daheim gegen den Bahlinger SC. Bei welchem Spiel wird Angelo Barletta auf der Bank sitzen?

(Lacht). Puh, ich nutze jetzt einmal die Floskel: Ich schaue von Spiel zu Spiel. Und das nächste ist am Freitag in Offenbach. Alles andere wird man sehen.

Das Gespräch führte Jochen Koch