Große Trainer-Umfrage: Wer steigt auf? Saarbrücken Favorit, OFC weit vorne mit dabei

Der 1.FC Saarbrücken geht als Favorit in die Regionalliga-Südwest 2019/20. Doch der OFC ist der erste Saarbrücken-Herausforderer.

Offenbach - Die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Dirk Lottner, die am Freitag, 19 Uhr, beim FK Pirmasens das Eröffnungsspiel bestreiten wird, kam bei der Trainerumfrage auf 17 von 18 möglichen Stimmen. Auch Lottner selbst macht keinen Hehl aus den Ambitionen der Saarländer: „Es ist der Anspruch an uns selbst, dass wir einen weiteren Anlauf für den Aufstieg in die 3. Liga nehmen. “.

Die Konkurrenz ist allerdings groß. Als stärkste Herausforderer werden von den Experten Kickers Offenbach (14 Stimmen) sowie Saarbrückens Lokalrivalen FC 08 Homburg (13) und SV 07 Elversberg (zwölf) eingeschätzt. Aber auch dem SSV Ulm 1846 trauen zehn Experten einen Spitzenplatz zu. Ebenfalls als mögliche Aufstiegsaspiranten wurden der TSV Steinbach Haiger (vier Stimmen) sowie der FSV Frankfurt (zwei) und Drittliga-Absteiger VfR Aalen (eine) genannt.

Regionalliga-Südwest 2019/20: Trainerumfrage

Roland Seitz (VfR Aalen): Ich sehe mit dem 1. FC Saarbrücken, FC Homburg, SV Elversberg, SSV Ulm, Kickers Offenbach und dem TSV Steinbach Haiger sechs Mannschaften in etwa auf einem Niveau. Ich tue mich da schwer, einen Verein als Favoriten herauszupicken. Aufgrund unserer finanziellen Situation wird es zunächst darum gehen, nach dem Abstieg aus der 3. Liga den Klassenverbleib zu schaffen.

Angelo Barletta (FC Bayern Alzenau): Homburg, Offenbach und Saarbrücken kommen mir als erste Aufstiegskandidaten in den Sinn. Wir wollen als Aufsteiger für einige Überraschungen sorgen.

Axel Siefert (Bahlinger SC): Saarbrücken und Homburg werden ganz oben mitspielen. Auch den VfR Aalen sollte man als Drittliga-Absteiger nicht außer Acht lassen. Für uns geht es darum, uns in der neuen Spielklasse so schnell wie möglich zu etablieren.

Ralf Volkwein (TSG Balingen): Wenn wir Platz elf wiederholen könnten, wäre das sensationell. Favorit auf den Aufstieg ist Saarbrücken. Auch Homburg, Kickers Offenbach und Ulm zähle ich zu den üblichen Verdächtigen.

Horst Steffen (SV 07 Elversberg): Ulm, Saarbrücken, Offenbach und Steinbach Haiger sind die heißesten Kandidaten für den Aufstieg. Der FSV Frankfurt hat eine gute Vorbereitung gespielt. Wir wollen die bestmögliche Platzierung herausholen.

Thomas Brendel (FSV Frankfurt): Wir haben keine bestimmte Platzierung als Ziel ausgegeben. Stattdessen haben wir uns bestimmte Dinge vorgenommen, die wir umsetzen wollen. Dazu gehört, dass in unserer Spielweise eine klare DNA erkennbar sein soll. Wir wollen mit unserer Mentalität überzeugen. Im Aufstiegsrennen rechne ich mit Saarbrücken. Aber auch Ulm, Homburg, Elversberg können oben mitspielen.

Christian Preußer (SC Freiburg II): Saarbrücken ist Top-Favorit. Dahinter sehe ich Homburg, Ulm, Offenbach. Wir wollen uns so weit wie möglich vom Abstiegskampf fernhalten.

Daniyel Cimen (FC Gießen): Saarbrücken, Kickers Offenbach, Homburg und Elversberg werden den Aufstieg unter sich ausmachen. Wir wollen die Euphorie nach dem Aufstieg mitnehmen und mit dem Klassenverbleib krönen.

Marco Wildersinn (TSG 1899 Hoffenheim II): Unser Ziel ist es, dass wir Spieler weiterentwickeln. Die besten Chancen auf den Aufstieg hat Saarbrücken. Der Kader ist in Breite und Spitze sehr gut besetzt. Dahinter erwarte ich Offenbach und Ulm.

Jürgen Luginger (FC 08 Homburg): Ich zähle Saarbrücken, Ulm, Steinbach Haiger, Elversberg und Offenbach zu den Aufstiegskandidaten. Vor allem Saarbrücken und Ulm haben einen guten, sehr ausgeglichenen Kader. Wir peilen einen Platz im oberen Tabellendrittel an.

Fatih Cift (TuS RW Koblenz): Als Aufsteiger kann für uns das Ziel nur Klassenverbleib lauten. Im Aufstiegsrennen sehe ich Saarbrücken, Offenbach und Elversberg mit guten Chancen. Die Mannschaften verfügen über eine große Portion Erfahrung und haben noch einmal an Qualität dazugewonnen.

Bartosch Gaul (1. FSV Mainz 05 II): Ich sehe Saarbrücken als Favoriten, da der Kader über eine sehr hohe individuelle Qualität verfügt. Auch Offenbach schätze ich stark ein, weil das Aufgebot vor allem mit erfahrenen Spielern verstärkt wurde. Für uns gilt: Ein Spieler, der den nächsten Schritt machen will, sollte jedes Spiel gewinnen wollen.

OFC-Trainer Daniel Steuernagel tippt auch auf Saarbrücken

Daniel Steuernagel (Kickers Offenbach): Ich erwarte vor allem Saarbrücken, Homburg und Elversberg weit oben. Steinbach Haiger und Ulm haben sich gut verstärkt. Wir werden hoffentlich auch um die vorderen Plätze mitspielen. Für die Rückkehr in den Profifußball haben wir einen Drei-Jahres-Plan aufgestellt. Je schneller uns das aber gelingt, umso besser.

Patrick Fischer (FK 03 Pirmasens): Für die Meisterschaft habe ich Saarbrücken, Homburg und Offenbach auf der Liste. Alle drei Vereine haben schon in der vergangenen Saison oben mitgespielt und nun vielversprechende Transfers getätigt. Für uns steht der Klassenverbleib über allem.

Dirk Lottner (1. FC Saarbrücken): Es ist der Anspruch an uns selbst, dass wir einen weiteren Anlauf für den Aufstieg in die 3. Liga nehmen. Wir sind hoffentlich diesmal an der Reihe. Ulm, Homburg und Offenbach haben sich vielversprechend verstärkt. Elversberg war schon in der Rückrunde stark. Auch den FSV Frankfurt sollte man nach seiner starken Vorbereitung auf dem Zettel haben.

Adrian Alipour (TSV Steinbach Haiger): Saarbrücken, Elversberg und Homburg haben sich bestens verstärkt und sind daher Top-Favoriten. Nach vielen Zu- und Abgängen wird es bei uns eine Eingewöhnungsphase geben.

Holger Bachthaler (SSV Ulm): Saarbrücken, Elversberg, Offenbach und Homburg haben finanzielle Möglichkeiten, über die sich der Rest der Liga sehr freuen würde. Daher sehe ich diese Vereine in der Favoritenstellung für den Aufstieg. Nach Platz sechs wollen wir den nächsten Schritt machen und den Abstand zu den Spitzenmannschaften verringern.

Matthias Born (FC Astoria Walldorf): Mit dem Klassenverbleib würden wir die Pflicht erfüllen. Als Favoriten sehe ich Elversberg.

