Offenbacher Kickers holen Matias Pyysalo

Offenbach - Mit Matias Pyysalo begrüßen die Offenbacher Kickers während der Winterpause einen weiteren Neuzugang. Semih Sentürk hingegen hat seinen Vertrag beim OFC aufgelöst.

Die Offenbacher Kickers haben den vielseitigen Offensivspieler Matias Pyysalo verpflichtet. Der 23-jährige Finne erhält einen Vertrag bis Saisonende. Der ehemalige U20-Nationalspieler war seit Januar 2018 für den finnischen Drittligisten Vantaan Jalkapalloseura aktiv und spielte davor in den USA. Für die Kickers stand Pyysalo bereits Mitte Januar in der 2. Halbzeit des Testspiels gegen die Sportfreunde Siegen auf dem Feld.

Mittelfeldmann Semih Sentürk hat seinen noch bis Saisonende laufenden Vertrag beim OFC aufgelöst und schließt sich dem FC Bayern Alzenau an. Der 21-Jährige spielte seit Sommer 2016 auf dem Bieberer Berg und kam dabei in insgesamt 25 Pflichtspielen zum Einsatz. Die Offenbacher Kickers wünschen Semih Sentürk für seine weitere Karriere alles Gute.

„Matias Pyysalo hat uns in der ersten Woche durch seine Art auf und neben dem Platz überzeugt. Mit dieser Verstärkung im offensiven Mittelfeld werden wir die Qualität unseres Kaders weiter steigern“, erklärtet Daniel Steuernagel, OFC-Cheftrainer.

Matias Pyysalo: „Ich freue mich sehr, für so einen traditionsreichen Club wie Kickers Offenbach zu spielen. Mein Probetraining beim OFC verlief sehr professionell und ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Team zu starten und mein Bestes für eine erfolgreiche Rückrunde zu geben. Besonders freue ich mich, vor den tollen Fans und der Kulisse in Offenbach zu spielen.“

Die Kickers hatten sich im Winter bereits verstärkt: Moritz Reinhardwechselte von der SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach zu den Offenbacher Kickers. Der Angreifer unterzeichnete einen Vertrag bis 30. Juni 2019. „Ich bin sehr glücklich über die Chance, bei einem Traditionsverein wie dem OFC spielen zu dürfen und freue mich auf diese Herausforderung. Im Vordergrund steht der Erfolg der Kickers. Aber natürlich will ich mich auch persönlich weiterentwickeln, viele Spiele bestreiten und der Mannschaft auf dem Platz helfen“, so der 23-Jährige nach der Vertragsunterzeichnung in Offenbach. (chw)