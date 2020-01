Kickers planen ohne Pezzoni und Shala

Der Umstrukturierung des Kaders fallen beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nach Informationen unserer Zeitung auch mindestens zwei Spieler zum Opfer, die erst vor der Saison verpflichtet worden waren.

Offenbach – So gehören neben Julian Scheffler, Kevin Ikpide, Matias Pyysalo und Bastian Kurz auch der erstliga-erfahrene Innenverteidiger Kevin Pezzoni und Stürmer Andis Shala nicht mehr dem Kader an. Die Zukunft von Luigi Campagna (ebenfalls erst seit Sommer beim OFC) ist unklar.

Während der als Torjäger verpflichtete Shala den Erwartungen überhaupt nicht gerecht wurde (nur drei Treffer in 13 Spielen), ist der Verzicht auf Pezzoni durchaus eine Überraschung, zumal der 30-jährige Abwehrhüne (1,93 Meter, 94 Kilo) vor allem zu Saisonbeginn durchaus ordentliche Leistungen gezeigt hatte. Der erhoffte Führungsspieler war er allerdings nie, soll es jedoch auch zuvor beim SC Hessen Dreieich nicht gewesen sein. Dort gilt eher Dennis Streker als Wortführer.

Zuletzt hatte Pezzoni vier Punktspiele aufgrund einer Muskelverletzung verpasst, zwischendurch zwei wegen einer Rotsperre. Insgesamt brachte er es somit nur auf zwölf Regionalliga-Einsätze für den OFC.

Derweil steht fest, zu welchem Verein Eigengewächs Gerrit Gohlke nach der Saison wechseln wird. Drittligist SV Waldhof Mannheim, der vor der Runde schon Jan-Hendrik Marx vom OFC geholt hatte, gab die Verpflichtung des zentralen Abwehrspielers bekannt. Gohlke sagte: „Der OFC hat sehr viel zu meiner Entwicklung beigetragen, ohne den Verein wäre ich nie so weit gekommen, dafür bin ich sehr dankbar.“ In Fankreisen verhallen derlei Worte aber oft schnell. Als Marx’ Wechsel nach Mannheim publik geworden war, gab es in der nächsten Partie Pfiffe und Schmährufe. Da war die Saison aber bereits fast zu Ende. Gohlke hat noch 15 Begegnungen vor sich. cd